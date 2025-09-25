Esther Díez: ‘Pablo Ruz nos quiere tomar el pelo con la subida de impuestos’

La portavoz del grupo municipal Compromís, Esther Díez, aseguró este jueves, tras conocer la aprobación de la bajada del IBI para 2026 y que aumentará la tasa de basura un 100 % hasta cubrir el coste del servicio, tal y como establece una ley estatal ateniendo una norma comunitaria, que “parece que el alcalde, Pablo Ruz, quiere tomarnos el pelo a las ilicitanas e ilicitanos con la subida de impuestos, pues nos vende una mínima bajada del IBI, cuando en realidad está subiendo un 9 por ciento el agua y hasta un 100 por ciento la tasa de la basura”.

Díez añadió que “PP y Vox han aprobado una subida histórica de la tasa de la basura, un hecho que ya destapamos el pasado año desde Compromís y que Pablo Ruz se ha pasado un año negando” y afirmó que “el incremento de esta tasa va a llegar hasta los 80 euros, un aumento que no se había registrado en este municipio desde la subida del IBI de Mercedes Alonso”. Para la portavoz de Compromís, “lo más grave es que Pablo Ruz ha tratado de ocultarlo, cuando es imposible esconder una realidad que ya hemos empezado a pagar en 2025 y que va a agravarse mucho más en 2026, por lo que este alcalde debe pedir disculpas por tratar de engañar a los vecinos y vecinas de este municipio que se merecen, como mínimo, honestidad y transparencia por parte de su máximo representante”.

Directiva europea

Esther Díez considera ""una desfachatez que el alcalde salga en una rueda de prensa a decir que baja los impuestos y que, segundos después, el concejal de Hacienda esté reconociendo esta subida brutal de la tasa de basura que proviene de una directiva europea aprobada por el Partido Popular en el ámbito comunitario”. Respecto al IBI, la portavoz añadió que "recordemos que esta bajada del 2 por ciento solo supondrá que los ilicitanos e ilicitanas paguen unos cinco euros menos de media al año, como si eso tuviera alguna repercusión en sus vidas, mientras que supone detraer unos dos millones de euros de las cuentas municipales, lo que desde luego va a revertir en la calidad de los servicios que recibimos”.

Esther Díez, portavoz de Compromís per Elx / Áxel Álvarez

La portavoz dijo que “este municipio pasará años sufriendo las consecuencias de la política fiscal de Pablo Ruz ysu mala gestión económica, que hasta ahora ha impactado en un agujero económico de ocho millones de euros, pero que va a seguir ampliándose con sus políticas despilfarradoras mientras sigue sin desplegar medidas para paliar los problemas reales de los ilicitanos e ilicitanas”.