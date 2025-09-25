Lácteos, refrescos y dulces: así se cuela la comida ultraprocesada en la infancia según la UMH de Elche

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) revela que los niños y niñas de 4 años en España consumen una media diaria de 414,6 gramos de alimentos ultraprocesados (AUP), lo que representa aproximadamente el 33 % de su ingesta total. La investigación, publicada en la revista científica Appetite (D1), identifica los principales factores maternos, socio-demográficos y de estilo de vida que influyen en estos hábitos alimentarios. El trabajo ha sido liderado por las investigadoras Laura M. Compañ y Sandra González, bajo la coordinación del profesor Jesús Vioque, dentro de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición (EPINUT) de la UMH.

Televisión y dieta materna durante el embarazo

Los resultados, basados en datos de 1.736 parejas y sus descendientes que participaron en el proyecto de cohorte Infancia y Medio Ambiente (estudio INMA), confirman que el consumo de AUP fue mayor en los niños y niñas que tuvieron una mayor exposición diaria a la televisión (>1,5 horas/día). Además, este consumo también aumentó en los hijos e hijas de madres que durante el embarazo tuvieron una mayor ingesta de AUP, mientras que fue menor entre los niños y niñas cuyas madres tenían 30 años o más.

El trabajo ha sido liderado por las investigadoras Laura M. Compañ y Sandra González, bajo la coordinación del profesor Jesús Vioque, de la UMH de Elche / INFORMACIÓN

Lácteos, bebidas azucaradas y dulces, los más presentes

El trabajo detalla que los productos lácteos ultraprocesados representan el 44,3 % de la ingesta de AUP en la infancia, seguidos de las bebidas azucaradas y zumos industriales (17,8 %) y los dulces y repostería industrial (16,5 %). Según las autoras, “estos hallazgos refuerzan el compromiso del grupo EPINUT y de sus instituciones (UMH, el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante [ISABIAL] y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública [CIBERESP]) con la investigación epidemiológica en nutrición, mediante evidencias sólidas para orientar futuras políticas de prevención en salud basadas en la disminución de factores de riesgo modificables, especialmente en la infancia”.

Evidencias que refuerzan la prevención

El artículo, disponible en la base de datos PubMed (estudio), subraya que “una mayor exposición a pantallas y una dieta materna poco saludable durante el embarazo se asocian de manera independiente con un mayor consumo de alimentos ultraprocesados en la infancia”. Estas conclusiones, respaldadas por datos de seguimiento, plantean la necesidad de intervenciones tempranas para reducir el acceso a este tipo de productos y fomentar hábitos de alimentación saludables desde los primeros años de vida.

La investigación, señalan sus responsables, busca aportar evidencia científica que ayude a diseñar políticas públicas para limitar el consumo de ultraprocesados, un problema creciente que, según advierten, podría influir en el desarrollo de obesidad infantil y otras enfermedades crónicas en etapas posteriores.