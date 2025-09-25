Geointeligencia para crear el gemelo digital del Palmeral de Elche

El histórico Palmeral de Elche da un nuevo paso en su conservación con la puesta en marcha de un proyecto pionero que combina geointeligencia y tecnología de última generación. A través de la iniciativa europea GeoSpaceData, el Ayuntamiento de Elche, junto a la empresa tecnológica Libelium y otros socios estratégicos, desarrollará un gemelo digital que permitirá monitorizar en tiempo real el estado de las palmeras del término municipal y planificar su gestión con una precisión sin precedentes.

Un gemelo digital para vigilar la salud de las palmeras

La propuesta integra datos de satélites, drones y sensores para obtener una visión detallada y dinámica del Palmeral. Esta información permitirá el conteo y la identificación de cada árbol, la detección temprana de plagas o enfermedades y la optimización de los recursos hídricos, aspectos clave para garantizar la protección de este enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

El Palmeral de Elche fue nombrado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco hace 25 años / Antonio Amorós

Soberanía del dato y colaboración europea

La gestión del dato es uno de los pilares del proyecto. El Ayuntamiento de Elche mantendrá la soberanía sobre toda la información generada, beneficiándose al mismo tiempo de la experiencia de entidades como Telespazio, Evertree, Hispasat, General Drones y DRONAK, que aportarán soluciones para una gestión más eficiente y proactiva del ecosistema.

La compañía aragonesa Libelium aporta la arquitectura de su plataforma iris360 y su conocimiento tecnológico para extraer el máximo valor de los datos. “En Libelium llevamos tiempo abanderando la activación de los espacios de datos europeos para los retos medioambientales, y GeoSpaceData es la prueba de que hemos pasado de la promesa a la herramienta”, afirma Alicia Asín, CEO de la empresa.

El proyecto para crear un gemelo digital del Palmeral de Elche utilizará drones pero también satélites / Antonio Amorós

Proyecto europeo con vocación de futuro

GeoSpaceData cuenta, en global, con un presupuesto de 880.000 euros y forma parte de una estrategia de transformación digital que busca establecer infraestructuras clave para el uso ético y eficiente de los datos geoespaciales. La gestión se transferirá a una junta liderada por el Consorcio Europeo de Infraestructura Digital (EDIC) Citiverse, garantizando la continuidad y expansión de la iniciativa.

Además del Palmeral de Elche, este espacio de datos se aplicará en otros escenarios de España, como Madrid o Murcia, reforzando su dimensión de proyecto piloto europeo que pretende marcar un antes y un después en la conservación del patrimonio natural.