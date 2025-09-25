La joya roja de Elche busca conquistar el mundo en la feria internacional de la fruta de Madrid

La Granada Mollar de Elche prepara una intensa agenda para consolidar su proyección internacional en Fruit Attraction, la feria de frutas y hortalizas que se celebrará del 30 de septiembre al 2 de octubre en IFEMA-Madrid. La Denominación de Origen Protegida (DOP) volverá a estar presente en este escaparate mundial en el estand 3C10 del pabellón 3, dentro de la participación agrupada que impulsa la Diputación de Alicante junto a otros productos de calidad diferenciada como los dátiles de Elche, la uva embolsada del Vinalopó, la breva de Albatera o la alcachofa de la Vega Baja.

Recreación del estand de la Diputación donde estará la DOP de la Granada Mollar de Elche, así como dátiles del Palmeral ilicitano y otras frutas de la provincia / INFORMACIÓN

Un escaparate mundial para la campaña

El presidente de la DOP, Francisco Oliva, subraya que “Fruit Attraction es una cita ineludible para nosotros porque coincide con el inicio de la campaña y es el mejor escaparate mundial para dar a conocer la calidad de la Granada Mollar de Elche, la única del mundo con Denominación de Origen Protegida. Además, es una gran oportunidad para fidelizar relaciones comerciales, abrir nuevos mercados y reforzar la presencia de nuestras empresas en el exterior”. La feria prevé reunir a más de 2.500 empresas en 75.000 m² de exposición y atraer a más de 120.000 profesionales de 150 países, consolidándose como uno de los grandes foros internacionales del sector hortofrutícola.

El estand de la Granada Mollar de Elche en la feria de Madrid lo subvenciona la Diputación de Alicante / INFORMACIÓNTV

Showcookings con sello alicantino

El estand de la Diputación contará de nuevo con la chef Aurora Torres, del restaurante Lula (Los Montesinos, un sol Repsol), quien realizará showcookings para mostrar la versatilidad gastronómica de la granada mollar en platos tradicionales y propuestas innovadoras. Según exponen desde la DOP, esta acción permitirá que los visitantes comprueben en directo las cualidades de este producto único por su sabor dulce, su semilla blanda y su calidad diferenciada. “Queremos que los compradores y visitantes lo puedan comprobar de primera mano y se convierta en nuestro mejor argumento comercial”, destaca Oliva.

Promoción en Madrid con una reina

Coincidiendo con la feria, la DOP celebrará el jueves 2 de octubre una acción promocional en la zona de Príncipe Pío (Madrid) para presentar la iniciativa “24 horas como una Reina”. Esta campaña, cofinanciada por la Unión Europea y la Generalitat Valenciana, contará con la participación de Francisco Oliva y de la chef Susi Díaz, del restaurante La Finca (1 estrella Michelin) y embajadora de las granadas de Elche.

La Granada Mollar de Elche busca ampliar sus mercados en la feria de la fruta de Madrid / INFORMACIÓN

Oliva agradece “el apoyo prestado por la Diputación de Alicante que facilita la presencia de estas joyas agroalimentarias en el certamen” y confía en que la cita madrileña suponga un nuevo impulso para la expansión de la Granada Mollar de Elche en los mercados internacionales.