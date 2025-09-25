El juicio por una presunta estafa médica millonaria a pacientes con lesión medular se aplaza al 23 de octubre en Elche

Aplazado hasta el 23 de octubre el juicio contra una doctora y un empresario acusados de estafar más de 400.000 euros a 40 personas por una supuesta terapia regenerativa medular que nunca recibieron pacientes con lesión medular en Elche. La vista oral, que debía haber arrancado este jueves a las 9.30 horas en la Sección 11ª de la Audiencia Provincial en Elche, se desarrollará en 18 sesiones previstas hasta junio de 2026 y se espera que pasen a declarar decenas de testigos, lo que lo convertirá en un procedimiento de gran envergadura.

Según el escrito de acusación, los hechos se remontan a los años 2014 y 2016, cuando los procesados ofrecieron en un hospital privado un supuesto tratamiento de “activación medular” que se basaba en productos homeopáticos que no contaban con la autorización de la Agencia Española del Medicamento. La Fiscalía sostiene que aprovecharon la trayectoria profesional de la doctora para otorgar credibilidad a una terapia sin aval científico y que supuestamente nunca pudo ser aplicada legalmente.

Abonos

El método incluía una fase inicial de diagnóstico, por la que los pacientes, la mayoría con lesiones medulares y en silla de ruedas, abonaban diferentes cantidades, tras la cual la mayoría eran descartados para continuar. El Ministerio Público sostiene que los acusados conocían desde el principio que el tratamiento no podía desarrollarse, pero aun así captaron a más de 40 afectados, a los que habrían defraudado más de 427.000 euros porque nunca recibieron el tratamiento por el que habían abogado grandes sumas de dinero.

La Fiscalía pide para cada uno de los dos acusados ocho años de prisión por un delito continuado de estafa agravada ya que insiste en que la terapia no era más que un fraude, y los pacientes no recibieron el tratamiento prometido.

Vulnerabilidad

La acusación sostiene que los acusados se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de los pacientes, quienes estaban desesperados por encontrar una solución a sus problemas de salud. Los acusados habrían utilizado tácticas engañosas para convencer a los pacientes de que el tratamiento era seguro y efectivo, a pesar de que no había evidencia científica que lo respaldara. La mayoría abonaban por transferencia el dinero para costear las consultas y las pruebas, y meses después se les notificaban que no eran aptos para probar el tratamiento.

Indemnizaciones

La Fiscalía solicita que además de la condena los acusados indemnicen a los pacientes afectados con cantidades que oscilan entre 450 euros y 120.000 euros por persona afectada. El caso se encuentra en fase de instrucción y se espera que se celebre un juicio oral en el que se determinará la culpabilidad o inocencia de los acusados. La Fiscalía ha propuesto una serie de pruebas, incluyendo testimonios de testigos y periciales, para demostrar la culpabilidad de los acusados.