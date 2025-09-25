El gesto heroico de un joven árabe en Elche que evitó una tragedia

Han pasado más de dos meses y a Marouane se le ha grabado a fuego aquella madrugada del 22 de julio en la que la desesperada situación que vivió acabó con un sentimiento de esperanza. Este joven marroquí de 21 años, que lleva diez meses residiendo en Elche, y viviendo por primera vez en España, logró evitar que un hombre se suicidase lanzándose al vacío desde el Puente del Bimil.lenari. Gracias a ese gesto heroico la Policía Local lo condecorará el próximo domingo, 28 de septiembre, en el acto en honor a San Rafael, patrón del cuerpo de seguridad municipal.

El joven narra a INFORMACIÓN que aquella madrugada cuando ya volvía a casa, un hogar que comparte con amigos de su familia afincados en la ciudad desde hace años, se topó por el camino con un hombre peruano de mediana edad que le pidió un mechero.

Ahí notó que este vecino estaba alterado, reiterando en varias ocasiones que no le encontraba sentido a la vida. Tras una acalorada conversación en la que incluso llegó a pedirle al joven que lo acompañara a una mezquita cercana "porque quería saber si de verdad existía un Dios" que le diera respuestas a sus problemas. Este hombre le confesó al joven que hace días había tenido conductas suicidas.

Intento autolítico

Aquella madrugada Marouane terminó acompañando al hombre a su casa, pero, sin estar convencido de que permaneciese en su casa, siguió en la distancia sus pasos. Y, efectivamente, comprobó que esta persona volvía a deambular por las calles en busca del puente hasta que en el preciso instante en el que hizo el gesto de abalanzarse hacia el vacio el joven lo alcanzó por detrás abortando este intento autolítico que podría haber terminado en tragedia.

"Me dijo que si yo era el ángel Gabriel, y comenzó a llorar", recuerda este joven. En ese preciso momento pudo llamar al 112 y se activó un protocolo por el que se desplazaron efectivos policiales al lugar así como asistencia sanitaria que derivó al hombre al hospital.

"Salvar una persona es como salvar a la humanidad"

Ambos pudieron mantener el contacto y la víctima le contó que ya se encuentra bien y le agradeció todo lo que había hecho por él. "Soy musulmán y en mi religión salvar a una persona es como si salvásemos a la humanidad", manifiesta el joven, orgulloso de cómo reaccionó ante esta situación.

Clases de español

El joven pregunta a este diario si le entendemos bien porque diez meses atrás no sabía nada de español y ahora, con buen nivel de compresión del lenguaje, explica que está recibiendo clases de español y esta misma semana ha arrancado las clases del ciclo superior de Informática en un instituto de la ciudad, estudios que tuvo que paralizar en su país.

Su sueño sería conseguir la residencia en la ciudad y preguntado sobre qué opina de la negativa reciente del alcalde, Pablo Ruz, de que la ciudad cuente con un centro de acogida para menores extranjeros no acompañado, cuenta que sería importante que las ciudades contasen con recursos para que los jóvenes no terminen en las calles y puedan labrarse un futuro como él está procurando.