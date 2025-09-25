Pablo Ruz: “La Generalitat puede buscar financiación, pero el TRAM de Elche no va a sufrir en absoluto”
El alcalde asegura que el convenio se va a firmar en breve y alega que si el Gobierno central no pone dinero para el tranvía se hará lo mismo que con la Ronda Sur
No sólo no se ha puesto piedra alguna, sino que a 20 meses de la próxima cita con las urnas todavía no se sabe ni cómo será el TRAM que el PP, por boca del hoy jefe del Consell, Carlos Mazón, y el actual alcalde, Pablo Ruz, prometieron en precampaña de las elecciones de 2023. Tanto es así que en los dos últimos presupuestos autonómicos -los de 2024 y 2025- se ha incluido una partida de 100.000 euros que sigue a expensas de la firma del convenio entre Generalitat y Ayuntamiento, y aún se está dando vueltas con los dos estudios previos. Con estos puntos de partida, el propio Ruz comenzó el curso político reconociendo que las obras del tranvía no comenzarían en este mandato, el PSOE pidió un pleno extraordinario para abordar la cuestión y Vox, por boca del nuevo portavoz de hecho, Samuel Ruiz, acabó reprochándole a su socio de gobierno que “no le interesa enfrentarse a sus superiores y lo que hace es maquillar su engaño”.
Cortes Valencianas
Ahora, si con esto ya fuera poco, el PP de Carlos Mazón ha planteado en las Cortes Valencianas la firma de un convenio con el Gobierno de España para el desarrollo de, entre otras infraestructuras, el TRAM de Elche. Un planteamiento que, desde el grupo municipal socialista en Elche, incluso tacharon este jueves de “tomadura de pelo”, porque consideran que es una forma de volver a ganar tiempo con un proyecto que no se acabará haciendo, aunque el alcalde, trató de quitar hierro al tema.
Menos contundencia
Pablo Ruz, en este sentido, trató de defender que el TRAM se hará, aunque con menos contundencia que la empleada para otros proyectos. De hecho, preguntado sobre si esa petición al Ejecutivo de Sánchez puede implicar la renuncia, al menos de momento, al tranvía que, en teoría, Mazón dijo que iba a financiar la Generalitat y que, en 2023, cifró en 195 millones, el alcalde señaló que “nosotros estamos en la espera y, además, esto va en serio y en las próximas semanas se firmará el convenio”. Un convenio que es lo que permitirá que lleguen los 100.000 euros con los que la Administración autonómica debe financiar los estudios previos que ha sacado a licitación el Ayuntamiento. En este sentido, el regidor ilicitano dijo que “la Generalitat puede buscar financiación, pero el TRAM no va a sufrir en absoluto y el convenio se va a firmar. No hay supeditación a nada”. En palabras de Ruz, si el Gobierno central no llegara a poner dinero, “igual que como hemos hecho con la Ronda Sur, al final tendrá que ser la Generalitat quien lo asuma íntegramente, desde luego”.
