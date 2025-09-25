El PSOE tacha de "tomadura de pelo" que Mazón pida al Gobierno que le pague "su" tranvía de Elche

El tranvía prometido por Mazón para Elche está siendo de largo recorrido, al menos para el PSOE que este jueves volvió a cuestionar a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, al alcalde de Elche, Pablo Ruz, y a la propia infraestructura después de que el jefe del Consell asegurara que piensa pedir financiación al Gobierno de España. "Ya está bien de mentir, nunca se había mentido tanto a los ilicitanos como lo han hecho Pablo Ruz y Carlos Mazón con el tranvía de Elche. Ni tienen credibilidad ni son personas de fiar”, aseveró el portavoz Héctor Díez, quien se ha referido a este asunto por dos veces en lo que va de mes, la primera después de que el alcalde admitiera en una entrevista que el proyecto no comenzaría a ejecutarse en este mandato; es decir, que lo haría a partir del segundo semestre de 2027. El PP

El portavoz socialista volvió a elevar el tono por este asunto tras conocer la propuesta de resolución que ha presentado el PP en Les Corts en la que, "ahora, Mazón busca que el Gobierno de España firme un convenio con el Consell para que pague el tranvía de Elche", medida que los populares hacen extensibles también al desarrollo del que ya disfruta Alicante. “La tomadura de pelo es capital. La falta de respeto a los ilicitanos es enorme, ya que tanto Mazón como Ruz prometieron pocos días antes de las elecciones municipales y autonómicas, un tranvía de 195 millones que se pondría en marcha esta legislatura. No solo no tendremos tranvía, sino que lo que buscan ahora es culpar a otros de su mala gestión y mentiras”.

Según dijo el edil, "la hemeroteca es muy clara: en mayo de 2023, Mazón prometió un tranvía para Elche y Pablo Ruz dijo que sería una realidad en estos cuatro años de legislatura, con conexión entre Carrús y Elche Parque Empresarial. Ese mismo año, se vio el primer renuncio cuando ambos dijeron que el tranvía no tendría raíles sino ruedas. Posteriormente, Ruz indicó que el tranvía solo llegaría esta legislatura a la UMHE".

Héctor Díez continuó su relato siguiendo a las declaraciones de ambos dirigentes populares, "en marzo de este año, Mazón y Ruz firmaron un protocolo de actuación, papel mojado absolutamente” para iniciar los pasos del tranvía, pero ha sido este mes de septiembre cuando el alcalde señaló en un medio de comunicación, que el tranvía “no llegaría esta legislatura”.

Héctor Díez, portavoz socialista en Elche / INFORMACIÓN

El portavoz socialista Héctor Díez no da crédito a "las mentiras" del alcalde y del presidente de la Generalitat sobre esta infraestructura, promesa estrella de la campaña electoral. “No tienen credibilidad ni son de fiar. Se han reído de los ilicitanos y está claro lo que dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan”

El socialista añadió que "ahora vemos que la maniobra del PP siempre ha sido culpar al de enfrente: pedirle el dinero al Gobierno de España para una promesa electoral que no ha sabido gestionar, solo ha servido para mentir y engañar a la gente. Es impresionante la falta de escrúpulos que tiene tanto Mazón, que no dimite a pesar de los 229 fallecidos por la dana, ni Ruz, que le aplaude y le pone la alfombra roja cada vez que viene a Elche a mentirnos".

"Brazos abiertos"

Para Héctor Díez, Mazón "se ha refugiado en Elche desde la tragedia de la dana, donde el alcalde lo ha recibido con los brazos abiertos siendo cómplice de las falsas promesas que el presidente de la Generalitat ha ido relatando a lo largo de estos dos años y tres meses. Hemos visto cómo Ruz se ha ido uniendo cada vez más con Mazón, sobre todo, después de la DANA, y parece que se le ha ido pegando todo lo malo del señor del Ventorro. Y lo peor de todo es que por mucha visita de Mazón y mucha foto, la realidad es que hoy en día ni han llegado las subvenciones autonómicas al ayuntamiento, ni hay conservatorio, ni hay Ronda Sur, ni hay tranvía y el alcalde se conforma con 200.000 euros para Clarisas. ¡Qué vergüenza de gestión!".