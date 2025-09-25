La reforma del barrio Porfirio Pascual de Elche: sin realojos de vecinos pero con la presión de los plazos por la UE

Si había dos cuestiones que hacían especialmente complicada la rehabilitación y reforma integral del barrio de Porfirio Pascual era, por un lado, el hecho de que las obras tuvieran que estar acabadas antes del 30 de junio de 2026, al estar financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enmarcado en los fondos Next Generation de la UE. De lo contrario, se corre el riesgo de perder las ayudas. Por otra parte, uno de los escollos era cómo acometer los trabajos sin tener que realojar a los vecinos y vecinas, al tener que tirar las escaleras para habilitar ascensores y hacer otras nuevas, lo que dejaría incomunicados a los residentes. De momento, respecto a la primera cuestión, tanto el bipartito de PP y Vox como desde la empresa municipal Pimesa confían en que los plazos se cumplirán. En cuanto a la segunda, dan por salvado este escollo. Todo después de que se haya buscado otra solución para la instalación de los ascensores, de manera que no haya que tirar y volver a hacer nueva cada una de las escaleras de los edificios, lo que hubiera implicado durante un tiempo -por muy breve que fuera- que los residentes no pudiera salir de sus casas en caso de no tener una alternativa habitacional.

Antonio Martínez mostrando los bocetos a Pablo Ruz, Francisco Soler, Aurora Rodil y Francisco Soler. / INFORMACIÓN

Con Vox

Así lo explicaron el alcalde, Pablo Ruz, y el gerente de Pimesa, Antonio Martínez, durante la visita este jueves a la zona, en compañía del vicealcalde y edil de Estrategia Urbana, Francisco Soler, dentro de la turné que está haciendo el regidor en los últimos días por las obras que hay en marcha en estos momentos en diferentes puntos de Elche. En esta ocasión, además, a diferencia de lo ocurrido en las últimas ocasiones, también estuvieron dos de los ediles de Vox, Aurora Rodil y Samuel Ruiz. El miércoles, en la ruta por el Mercado Central, ni uno ni otro estuvieron presentes.

Una vista de la imagen que presenta el barrio en estos momentos. / Pilar Cortés

Cinco bloques

Fue en este contexto en el que se explicó que, en estos momentos, los trabajos están focalizados en cinco bloques, en concreto, en los situados entre las calles Clara Campoamor, Travesía del Vinalopó y Francisco Bonete Ferrández, correspondientes a la primera fase de un total de cuatro, dentro de una actuación que incluye la reforma de 18 edificios y afecta a unas 300 viviendas y 40 comunidades de propietarios. Una ejecución que comenzó en el mes de febrero y que, si se tienen en cuenta los trabajos certificados, a estas alturas se está todavía en el 5 %, aunque tanto Pablo Ruz como Antonio Martínez se mostraron convencidos de que se llegará a ese horizonte de 2026, entre otras cuestiones, apostilló el gerente de la empresa municipal, porque las certificaciones se pueden presentar hasta el 31 de diciembre del próximo año, y porque, una vez que se comience con la instalación de las cubiertas y los ascensores, todo deber ir más rápido. No obstante, también puso el acento que un proyecto de esta envergadura normalmente suele costar en torno a unos ocho años, que aquí se van a reducir los tiempos de forma considerable y que, en cualquier caso, lo importante es la actuación en sí y lo que va a suponer para esta zona. “Vamos a hacer todos los esfuerzos para cumplir lo máximo, pero no estamos trabajando pensando solo en los plazos porque esta obra hay que hacerla con calidad”, defendió Antonio Martínez. En cualquier caso, lo cierto es que en su programa anual de actuación, inversión y financiación para 2025, desde Pimesa apuntaban a que al cierre de este año las obras alcanzarían un grado de ejecución del 74%, lo que haría factible llegar a 2026.

Los trabajos que se están desarrollando en el barrio en estos momentos. / Pilar Cortés

Nueva solución

La rehabilitación, además de la mejora del aislamiento de las fachadas, la sustitución de las carpinterías exteriores o la instalación de paneles solares, también incluye la instalación de ascensores -hasta 40, uno por cada comunidad de propietarios- en la parte trasera de los bloques. “La nueva solución planteada para los ascensores evitará tener que actuar en las escaleras de los edificios, ya que estos ocuparán menos espacio en la vía pública. Una solución que ya ha sido consultada con los vecinos, que ha recibido el visto bueno de la Conselleria de Industria y que está pendiente del informe favorable que tiene que emitir el Ayuntamiento de Elche”, explicó el gerente de la empresa municipal.

Pasarela

Una alternativa que permitirá que no se tiren las escaleras ya existentes, sino que simplemente se reformen, y que viene dada por el hecho de que había sótanos en los que ahora se ha detectado que se había modificado la estructura inicial, a lo que se suma que las fachadas no ofrecían garantías suficientes, por el material del que estaban hechas, para soportar el ascensor. Ante ello, se plantearon varias opciones, pero, al final, se ha optado por mantener el ascensor exterior, en la parte trasera de los edificios, pero apoyado en una estructura de pilares junto al edificio, de manera que no “comería” parte de la escalera como antes, no tendría que soportar el peso la fachada, y tampoco sería necesario tocar los sótanos de los inmuebles. Así las cosas, para acceder a los pisos, se construirían una especie de pasarelas individuales, a modo de balcones, que permitirían entrar a cada una de las viviendas. Una solución que, explican desde Pimesa, además, no implicaría más ocupación de la vía pública, tampoco tendría repercusión sobre los costes y, de paso, facilitaría las labores en la posterior reurbanización de las calles, ya que no sería necesario hacer pasarelas para acceder a los elevadores.