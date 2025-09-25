Vox lleva al pleno de Elche un problema que se agudiza para los agricultores

La formación Vox en Elche ha presentado para su debate al pleno del próximo lunes una moción en la que muestra su rechazo a la modificación prevista de la PAC, la Política Agraria Común, que entiende es una "herramienta fundamental para la viabilidad de la agricultura y la ganadería en la Unión Europea". Según explican en la iniciativa que lleva a pleno, "la propuesta de reforma para el período 2028-2034, que actualmente se debate en el seno de la Unión Europea, prevé modificaciones que, a partir de 2032, dejarán a más de 28.000 agricultores valencianos sin ayudas directas, afectando a más de 300.000 hectáreas de cultivo", explica. Vox recuerda que "en la Comunidad Valenciana, la PAC ha permitido durante décadas sostener miles de explotaciones familiares y garantizar la supervivencia del campo mediterráneo".

El partido de Santiago Abascal considera que ante esta situación, "el Ayuntamiento de Elche no puede permanecer en silencio. Debemos alzar la voz en defensa de nuestros agricultores y exigir que las instituciones europeas, nacionales y autonómicas trabajen para garantizar un futuro justo y económicamente sostenible para el campo valenciano".

La edil de Vox Aurora Rodil dialoga con el asesor Luis-Antonio Martínez-Pujalte, tras él, los dos concejales de la formación / Alex Domínguez

Votación

En el pleno se votará por las siguientes cuestiones:

1. El Ayuntamiento de Elche muestra su rechazo a la reforma de la PAC prevista para 2032 en los términos que dejarían sin ayudas a más de 28.000 agricultores valencianos y pondrían en riesgo 300.000 hectáreas de cultivo.

2. Instar a la Generalitat Valenciana y al Gobierno de España a defender con firmeza en Bruselas los intereses del campo valenciano, garantizando el mantenimiento de las ayudas a los agricultores profesionales y a los cultivos tradicionales de la Comunidad Valenciana.

3. Reivindicar la puesta en marcha de medidas compensatorias y de apoyo específico para el campo ilicitano por parte del Ministerio de Agricultura de la Nación y la Conselleria de agricultura para todos los productos de la actividad agrícola con el fin de asegurar su viabilidad económica y preservar el paisaje agrario.

4. Trasladar este acuerdo al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la Conselleria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), así como a los grupos parlamentarios en Las Cortes Valencianas, en el Congreso de los Diputados y en el Parlamento Europeo.