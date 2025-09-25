Windsurf con patinete y otras sanas locuras: el deporte toma el IES Cayetano Sempere de Elche

El IES Cayetano Sempere de Elche vive estos días una auténtica fiesta deportiva con motivo de la Semana Europea del Deporte (SED), un programa impulsado por la Comisión Europea que se desarrolla de manera simultánea en todos los países miembros de la Unión. Esta iniciativa busca concienciar a la población sobre los riesgos de los hábitos sedentarios y animar a incorporar el ejercicio a la vida cotidiana. El centro educativo, reconocido como Centro Promotor de la Actividad Física y el Deporte (CEPAFE), ha diseñado una semana repleta de propuestas que implican a todos los cursos, con el objetivo de demostrar que la práctica deportiva puede ser divertida, variada y accesible para todas las edades.

Los alumnos llevan toda la semana con actividades deportivas extraordinarias en el instituto Cayetano Sempere de Elche / Áxel Álvarez

Con el respaldo de la dirección del instituto, el AMPA y federaciones como la de vela y la de pickelball, el departamento de Educación Física –formado por Miguel Ángel Ferrández, María Jesús Hurtado, Esther Marcos, Sergio Álvarez y Antonio Hernández– ha coordinado una programación que combina deporte, salud y conciencia medioambiental. La idea es romper la rutina escolar para que el alumnado descubra nuevas disciplinas y adquiera hábitos que pueda mantener más allá de esta semana.

Windsurf con patinete, la actividad estrella

Entre todas las actividades, la que más curiosidad ha despertado es el windsurf con patinete, una modalidad sorprendente que mezcla equilibrio, coordinación y trabajo en equipo. La propuesta ha atraído a estudiantes de distintos cursos y ha convertido los patios y zonas abiertas del centro en un improvisado escenario náutico. Además, los técnicos de la Federación de Vela han organizado sesiones de iniciación a la vela en las que participan alumnos de 1.º y 2.º de ESO, acercándolos a un deporte con gran tradición en la provincia. Estas prácticas han permitido que muchos jóvenes prueben por primera vez la sensación de manejar el viento como aliado.

Estas prácticas han permitido que muchos jóvenes prueben por primera vez la sensación de manejar el viento como aliado / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Bicicleta y movilidad sostenible

La Semana Europea del Deporte también ha querido poner el acento en la movilidad urbana. Gracias a la cesión de 27 bicicletas por parte del Parque Infantil de Tráfico, once grupos de Secundaria han podido realizar rutas por los carriles bici de la ciudad. Las salidas, en las que participan estudiantes de 2.º y 3.º de ESO, persiguen sensibilizar sobre la importancia de moverse de forma sostenible y segura por el entorno urbano. Para muchos de ellos ha sido, además, una oportunidad de conocer mejor las infraestructuras ciclistas de Elche y aprender normas de circulación desde la práctica.

El deporte de raqueta también ha tenido su momento de protagonismo. El alumnado de 4.º de ESO ha disfrutado de una jornada de pádel y de otra de pickelball, disciplina en pleno auge que mezcla aspectos del tenis, el bádminton y el ping-pong. Este último deporte cuenta incluso con técnicos ilicitanos en la Selección Española, un detalle que ha motivado a los jóvenes a interesarse por una modalidad todavía poco conocida pero con gran potencial de crecimiento.

Los alumnos también realizan rutas en bicicleta desde el instituto a varias zonas verdes de Elche / INFORMACIÓN

Hyrox, natación y salidas en bicicleta

La programación no se limita a la Educación Secundaria. Para Bachillerato se han preparado sesiones de Hyrox, un exigente entrenamiento funcional que combina fuerza y resistencia, y una jornada de natación en instalaciones externas, lo que permite diversificar los escenarios y enriquecer la experiencia. Al final de la semana, los estudiantes de esta etapa también realizarán salidas en bicicleta, completando así un recorrido por distintas prácticas deportivas que buscan fomentar la participación activa y la convivencia.

Desde la organización se destaca que todas las actividades han sido posibles gracias a la implicación de las federaciones deportivas y de los técnicos especializados que han colaborado con el instituto. La dirección del centro y el AMPA han mostrado su satisfacción por la respuesta del alumnado, que ha participado con entusiasmo en cada propuesta.

La actividad de vela con patines es una de las más seguidas por los alumnos del IES Cayetano Sempere de Elche / Áxel Álvarez

La Semana Europea del Deporte se ha consolidado en los últimos años como una herramienta esencial para combatir el sedentarismo infantil y juvenil, un problema creciente en las sociedades occidentales. El IES Cayetano Sempere, con esta programación tan completa, refuerza su papel como referente en la promoción de la actividad física en Elche y demuestra que la escuela puede ser un espacio clave para transmitir hábitos de vida saludables.