Periodistas de Elche alertan de su "desconfianza" hacia los políticos y el gobierno municipal

Los dos colectivos que representan a los profesionales de los medios de comunicación de Elche han hecho público una nota conjunta este viernes para dar a conocer a la opinión pública la situación "sin precedentes" con políticos y partidos políticos a raíz del uso que uno de ellos, concretamente el Partido Popular, al que no citan en el comunicado, ha hecho en sus redes sociales (Instagram y Facebook) de imágenes y audios de una rueda de Prensa ofrecida por la edil socialista Patricia Macià, a la que tampoco nombran.

"La Asociación de Informadores de Elche (AIE) y la Asociación de Periodistas de Elche (APE) expresan su malestar por el uso partidista y político de unas grabaciones realizadas días atrás en la rueda de prensa de un grupo municipal, en un espacio restringido a los medios de comunicación. En ella, la concejala compareciente hizo referencia a datos relativos al futuro domicilio del alcalde, información que no se difundió por ningún medio, atendiendo a criterios deontológicos. Lamentamos que un partido político haya utilizado la parte no publicada de la rueda de prensa para defender sus intereses, creando una situación sin precedentes en el periodismo local y generando una honda preocupación entre los informadores. Este proceder está motivando la desconfianza de los periodistas en las relaciones informativas con los políticos y el gobierno municipal, y puede derivar en un menoscabo de la función social del periodismo, pilar fundamental de toda democracia. Por todo ello, solicitamos que cesen de inmediato este tipo de prácticas".

Acciones judiciales

La nota hay que ponerla en el contexto de las acciones judiciales y/o administrativas que el alcalde, Pablo Ruz, ha anunciado que emprenderá contra la concejala de la oposición por supuestamente haber hecho pública la dirección de su chalé en una rueda de Prensa, el 16 de septiembre, lo que esta habría hecho a preguntas de un periodista, sin que esa información hubiera sido publicada por medio alguno. A raíz de ello, un responsable municipal solicitó a los medios que acudieron a la misma, con el argumento que eran necesarias para articular la denuncia, que les facilitaran las imágenes íntegras, de principio a fin. En la información que facilitó el PSOE en su día a los medios no existía la menor referencia a la vivienda del regidor, aunque se centraba en que, según el PSOE, Ruz obtuvo la licencia de obras en 70 días, cuando lo normal es tardar el doble o el triple de tiempo. Algún medio de comunicación, no un periodista, facilitó las imágenes al interlocutor municipal y estas acabaron a continuación en las redes sociales del Partido Popular, de Nuevas Generaciones o de varios concejales, entre ellos Claudio Guilabert, Inma Mora, Juan de Dios Navarro y el propio Pablo Ruz, denigrando a la concejala. También el PP, sobre este asunto, ha solicitado su dimisión en una rueda de Prensa dada por un asesor del gobierno municipal, por Luis-Antonio Martínez-Pujalte, en la sala de Prensa y pese a no ser este cargo público elegido por los ciudadanos sino un contratado por Alcaldía.

La rueda de Prensa de Patricia Macià difundida en redes por políticos del PP y el propio partido que está en el origen de la nota de las dos asociaciones / INFORMACIÓN

Contexto

La reacción de las dos asociaciones se produce en este contexto. La frase clave del texto de las asociaciones quizá sea: "Este proceder está motivando la desconfianza de los periodistas en las relaciones informativas con los políticos y el gobierno municipal, y puede derivar en un menoscabo de la función social del periodismo, pilar fundamental de toda democracia. Por todo ello, solicitamos que cesen de inmediato este tipo de prácticas", quizá se entienda ahora mejor.

El gobierno municipal no ha tenido reacción alguna tras este comunicado. Ahora bien, el portavoz Claudio Guilabert ha asegurado que en el pleno del próximo lunes el alcalde comparecerá para aclarar las graves acusaciones de favoritismo que hizo el PSOE para obtener una licencia "exprés" para la reforma de su chalet con piscina. El edil popular ha argumentado que el regidor "desmontará" todas las "mentiras" vertidas contra él.