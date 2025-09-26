El alcalde de Elche plantea el futuro de la fábrica Fernández y otros espacios degradados del Vinalopó

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, lanzó una reflexión en el Foro Elche sobre el destino de la histórica fábrica Fernández, un edificio inmeso y de titularidad privada que se alza junto al cauce del Vinalopó. Durante su intervención, Ruz destacó el enorme valor patrimonial e industrial de esta instalación, que en sus orígenes funcionaba gracias a la acequia que discurre bajo el inmueble y que aprovechaba el caudal para producir energía. “Lo que hay allí es brutal, se te desencaja la mandíbula cuando lo ves”, aseguró, al tiempo que reconoció que su recuperación exigiría una inversión millonaria que no podrá abordarse en la legislatura actual, pero dejó la puerta abierta a proyectar alguna iniciativa en el enclave.

Sobre este proyecto, Compromís presentó en la última campaña electoral una propuesta: que el Ayuntamiento comprara la antigua fábrica de Fernández y la rehabilitara como centro cultural, museo y centro de interpretación del patrimonio y la memoria industrial.

El Foro Elche congregó a numerosos representantes de la sociedad ilicitana para hablar del río Vinalopó y de los proyectos municipales en torno al cauce / Matías Segarra

Preguntado por este diario sobre posibles usos, el alcalde destacaba que era necesario "ser prudente, porque se trata de una propiedad privada y de un proyecto que precisaría una inversión enorme", pero también confirmaba a INFORMACIÓN que ya ha mantenido alguna entrevista con los propietarios y que además, al menos una reunión ha sido in situ.

El regidor extendió el debate a otros lugares próximos, como la parcela situada cerca de la Ronda Norte, en torno a la antigua factoría, y al conocido como Molí del Cèntim, donde, según explicó, existen yacimientos de la Edad del Bronce sepultados bajo residuos de los años 50 y que hoy funcionan como un vertedero en plena trama urbana. Además, por este sector discurre parte del trasvase Tajo-Segura, lo que añade complejidad a cualquier actuación.

Para Ruz, estos retos evidencian el potencial del Vinalopó como “gran oportunidad de ciudad”, pero también la necesidad de planificación, recursos y consenso. “Cada centímetro de Elche lo tengo en la cabeza”, interpeló el alcalde, subrayando que la estrategia para el río debe contemplar tanto la puesta en valor de su patrimonio industrial como la regeneración ambiental de las zonas más degradadas.

Ruz abre el debate sobre un auditorio en la ladera

El alcalde desvelaba también durante el Foro Elche de Información que en los últimos meses le han planteado la posibilidad de construir un auditorio al aire libre en el entorno del río Vinalopó, una idea que ya fue explorada en distintas épocas por anteriores corporaciones. “¿Por qué no pensar en un auditorio en ese espacio? Otros alcaldes lo intentaron”, comentó el regidor, aludiendo a un proyecto que permitiría dotar de un gran equipamiento cultural a una de las zonas más emblemáticas de la ciudad.

Actuación reciente en el Hort de Baix del Parque Municipal, que el alcalde puso como ejemplo de aprovechamiento de la ladera del río / Matías Segarra

Ruz recordó que el parque municipal cuenta con el Hort del Baix y el Hort del Xocolater, auditorios al aire libre promovido -el primero- en su día por el alcalde José Fernández Cruz, quien se atrevió a ganar terreno hacia el río cuando el huerto todavía no existía como tal. También citó a Vicente Quiles, otro de los “grandes alcaldes” que, según Ruz, apostó por integrar el río en la vida urbana, impulsando la jardinería de la actual avenida de la Comunidad Valenciana como un nuevo modelo de ciudad.

Foro «Elche, Río de Vida» / Matias Segarra

El alcalde repasó incluso otras propuestas más radicales de décadas pasadas, como la idea de convertir el cauce en una especie de M-30 ilicitana, una gran autovía norte-sur que llegó a barajarse durante el mandato de Quiles. “Aquello era otro concepto de ciudad, una manera de pensar muy distinta”, apuntó Ruz, quien defendió que los desafíos actuales pasan por dar uso cultural y paisajístico al Vinalopó, aprendiendo de las decisiones y atrevimientos de los que le precedieron.