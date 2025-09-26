El Ayuntamiento de Elche recupera tras el ciberataque 400 de los 900 ordenadores claves en la gestión

El Ayuntamiento de Elche sigue enfrascado en tratar de recuperar la normalidad cuando se ha cumplido un mes del ciberataque registrado el 24 de agosto, fecha que así se constata en el informe que sirvió para suspender los plazos el vicesecretario municipal accidental. A día de hoy se sigue sin comunicación telemática con otras administraciones porque las vías de acceso se están modificando después de que se decidiera cortarlas. "Cortamos todo y son sistemas que tenemos ir reactivando", dijo este viernes, la subdirectora de la Oficina de Protección de Datos, María Asunción Brotons en la tercera comparecencia municipal sobre este asunto. Además, los plazos administrativos siguen paralizados sin fecha, aunque se levantarán "en breve", apostilló el edil de Innovación, Claudio Guilabert, quien la acompañaba. Pero se sigue sin saber si se ha producido un robo de datos o si se podrán recuperar los que van del 11 de febrero -el último día que se grabaron- al de la intrusión porque están encriptados. De hecho, Brotons dijo que se ha solicitado a SUMA que le haga llegar los datos municipales que tiene en su poder porque tienen un "hueco de datos que recuperar", el que va desde febrero hasta ahora, porque, en caso contrario, "va a salir un campo en blanco si faltan datos de usuarios que se han dado de alta después de febrero". En definitiva, "hay que reconstruir el periodo de febrero a agosto".

Como se recordará, INFORMACIÓN publicó que se han solicitado a otras administraciones los datos propios, y el objeto de ello es saber si están todos. Los originales de los servidores municipales se encuentran en los discos encriptados por los "hackers", confirmó la responsable municipal. "Tenemos el servidor y una copia de seguridad completa, el problema es que se metieron hasta las copias de seguridad". ¿Se podrá recuperar y por quién? Estas son otras cuestiones que se planean porque el Ayuntamiento tiene que buscar una empresa que abra este cerrojo, pero que además esté avalada por organismos de ciberseguridad tanto españoles como europeos. "Tú buscas una empresa que te dice que te puede desencriptar información, pero tienes que llevar cuidado, porque le vas a entregar nuestros datos. Si no es una empresa del espacio europea, no está sujeta a normativa de protección de datos, ¡ojo!". Por ello, una línea de trabajo está centrada en esos servidores cifrados y otra en poner en marcha los ordenadores.

Atención a la OMAC de Elche tras el ciberataque de agosto / Áxel Álvarez

"En esta tarea de recuperación estamos pendientes de otros organismos y lo que sí que sabemos a día de hoy es que no ha existido ningún tipo de filtración por parte de los ciberatacantes", dijo el edil de Innovación. Si se han robado o no eso tendrá que decirlo el CSIRT (Computer Security Incident Response Team), un organismo público de expertos que coge las evidencias de servidores encriptados y realiza el informe de investigación que luego utilizará la Policía Nacional en su investigación. "Cuando tengamos el informe, sabremos. Nos dirá qué alcance ha tenido, lo que se ha podido o no extraer o a lo que se ha accedido", abundó Brotons, quien recalcó: "Esa investigación excede de nuestras competencias" y añadió: "Las copias de seguridad están completas, los datos no han desaparecido (...) La información, por peso, tiene que estar ahí toda". Ahora hay que ver sí se recupera y cómo, porque de no ser posible, estará inutilizada.

Junto a estos dos responsables municipales compareció el comisario José Fernández Villafranca, jefe de Seguridad del Ayuntamiento. Hasta ahora estas han sido las tres únicas caras visibles de este grave problema, y en el encuentro con los medios arrojaron luz sobre algún dato más, como que no son 1.800 los ordenadores a formatear, sino 2.700 repartidos por más de 180 sedes municipales; es decir, todos los conectados a la red atacada y sin excepción porque así les han dicho los consultores externos en ciberseguridad que deben hacer. Tal es el trabajo que hay por delante solo para esta limpieza -Guilabert aseguró en su primera comparecencia que se podía tardar hasta 20 minutos por equipo- que se ha decidido reemplazar discos duros para agilizar la tarea, para lo cual se ha realizado una compra. Los que se retiren se limpiarán y se pondrán en otros equipos. Pero la prioridad de entre todos estos ordenadores son los de los tramitadores, unos 800 o 900, de los cuales hay ya en funcionamiento conectados a la "red blanca", que viene a sustituir a la atacada, cerca de la mitad. "En todos los departamentos hay equipos habilitados", añadió Brotons.

Ordenadores apagados tras el ciberataque al Ayuntamiento de Elche / Áxel Álvarez

Progresos

Guilabert contó unos progresos que, siendo importantes, están lejos de la normalidad. Tal es así que solo una cita previa funciona entre las 14 OMAC (Oficina Municipal de Atención al Ciudadano), que fue el primer servicio que se impulsó días después del ciberataque, dato que debían desconocer, ya que al ser interpelados por los periodistas sobre ello, la información que tenían era que todas tenían ya este servicio. Pero sí dijeron que desde este jueves se puede pagar en la OMAC con datáfono, "salvo incidencias con la pasarela de pago".

El principal logro, añadieron y era el objeto de la comparecencia, es que se ha recuperado la administración electrónica y una semana antes de lo previsto. El TAO, como se conoce popularmente, es el corazón del sistema informático, al que deben acudir los funcionarios para todo y que a raíz del ciberataque está alojado solo en la nube, como era el objetivo del proyecto de ciberseguridad que se fraguó en 2024 y que estaba a medias cuando se produjo la intrusión y no en servidores físicos. Brotons dio otro dato de interés, y es que se optó por la opción de arrancar el TAO antes de tener "planchados" todos los ordenadores, en vez de hacerlo al revés porque esto podría haber supuesto un plazo de "de seis a siete meses", lo que puede ser una fecha de cuánto se tardará en volver a la normalidad 100 %. Este sistema es más rápido, "aunque esté todo incompleto, lo que no quiere decir que vaya a estar completo, pero el gobierno (local) ha optado por esta opción para dar servicios cuanto antes" y aunque "no se ha terminado el proceso de carga de datos".

La de este viernes ha sido la tercera comparecencia sobre el ciberataque en Elche / M. Alarcón

Anotaciones

Y esa decisión de poner en marcha el TAO supone que se está cargando en él ahora mismo toda la información, una operación "lenta", admitió y de días. "Antes, entrabas a un trámite, pinchabas el enlace y se abría un formulario. Ahora mismo eso no está", añadió la técnica. Sobre ese arranque del TAO explicó otra cosa importante y positiva Brotons, "tenemos el registro de entrada y salida del Ayuntamiento hasta la fecha del 25 de agosto. Todas esas anotaciones están y teníamos el temor de arrancar y no tener datos".

Los responsables municipales lanzaron, una vez más, un doble mensaje, por un lado de gravedad del problema, pero al mismo tiempo de normalidad, asegurando que desde ya "el ciudadano puede tramitar en la sede electrónica desde la madrugada del miércoles", pues toda esa información ya corre por la "red blanca" que ha sustituido a la hackeada y se archiva en la "nube. Los informáticos comienzan a ver algo de luz y aseguran que la recuperación irá acelerando, "vamos a un ritmo fulgurante, hay muchísimos servicios y tenemos muchos frentes abiertos", dijo Fernández Villafranca. Los responsables añadieron que desconocen cómo comenzó el ciberataque porque esto forma parte de la investigación y "porque una parte de la información que quieren conocer (los periodistas), la desconocemos", insistió el comisario, que reiteró que se trata de "una investigación internacional".