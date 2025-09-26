Cómo ahorrar en el recibo de la basura en Elche: hasta un 60 % de descuento por hacer esto

El próximo recibo de la basura de Elche sorprenderá a muchos ilicitanos. El Ayuntamiento ha anunciado que para 2026 este gravamen subirá un 100 %. ¿En qué se traducirá para los ciudadanos? Pues que pagarán entre 110 y 205 euros anuales, cuando antes abonaban entre 55 y 102,5 euros. Aunque estas cifras están todavía por concretar.

El concejal de Hacienda de Elche, Francisco Soler, realizó el anuncio este jueves y, aunque no ofreció datos sobre cuánto va a suponer el aumento del gasto en los domicilios, las cifras estarán sobre esos baremos. Lo que sí se sabe es que las tasas anuales se pagarán en dos recibos y dependiendo de estas categorías:

Calles de primera categoría: 205 euros. Calles de segunda categoría: 189 euros. Calles de tercera categoría: 160 euros. Calles de cuarta categoría: 120 euros. Calles de quinta y sexta categoría: 110 euros.

En el recibo de 2025 el Ayuntamiento de Elche ya aplicó una subida del 33 %, cuando entró en vigor la Ley 7/2022 de Residuos y Economía Circular, y para el año que viene la subida debe aplicarse en su totalidad. El consistorio espera recaudar 10 millones de euros con este gravamen.

Queda también por saber lo que tendrán que pagar los locales. El dato está en que este año el recibo de los ciudadanos subió entre 17 y 20 euros y para los locales fueron 40 euros más.

Cómo ahorrar en el recibo de la basura de Elche

Los ilicitanos que quieran ahorrar en el recibo de la basura tienen que grabarse a fuego una palabra: reciclar. Soler explicó que los ciudadanos que acudan de forma periódica al punto limpio más cercano podrán tener un descuento.

En este punto el personal de la empresa concesionaria registrará su nombre y DNI y dará traslado al ayuntamiento para que se beneficie al ciudadano en el recibo de 2026. Tanto esta medida como las nuevas tasas entrarán en vigor el año que viene.

Los puntos limpios son instalaciones donde se recogen más cantidad de residuos de reciclaje que en los contenedores tradicionales. Los productos que se pueden dejar en los puntos limpios van desde muebles a electrodomésticos, pasando por aceites, aerosoles, pilas o vidrio.

En Elche existen puntos limpios móviles y fijos y el descuento en la tasa será válido en ambos. Los puntos limpios fijos están en La Lonja y en Carrús, mientras que los móviles varían según el día y la hora en la que quieras llevar el reciclaje. Se pueden consultar aquí.

¿Cuánto se puede ahorrar en el recibo de la basura de Elche?

Tal y como explicó el edil de Hacienda, las bonificaciones en el recibo de la basura podrán ser de hasta el 50 % aunque este porcentaje puede aumentar hasta el 60 % en el caso de colectivos vulnerables como jubilados o familias numerosas.

Soler puntualizó que si un ciudadano va una vez al mes a un punto limpio la reducción en el recibo de la tasa de basura será del 30 %, mientras que si va al trimestre, pero todos, el ahorro será del 20 %.

Reciclar residuos peligrosos también tendrá un descuento extra del 5 % con hasta un máximo de cuatro al año.