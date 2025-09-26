Elche revivirá parte de su Semana Santa en octubre

Un ejercicio didáctico para explicar a cofrades de 30 delegaciones de España cuál es la magia de la Semana Santa de Elche. La ciudad ha resultado elegida como sede del XII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC) que reunirá del 16 al 19 de octubre a un millar de cofrades.

Lo curioso de la cita es que dentro del programa que se ha diseñado se incluye una procesión extraordinaria con 13 pasos, con lo que, salvando las distancias, Elche revivirá su Semana de Pasión en pequeña escala.

La edil de Festejos, Inma Mora, agradeció este viernes el “trabajo intenso" de los jóvenes cofrades ilicitanos a lo largo de todo este año para mostrar cómo se vive la Semana Santa ilicitana y potenciar las tradiciones y cultura. Además, ha invitado a los ilicitanos a participar de este encuentro nacional durante un fin de semana intenso en el que se han programado más de una veintena de actos en la ciudad.

Vigilia

El primero será el jueves 16 de octubre con una vigilia joven en la Parroquia de El Salvador y la apertura institucional del encuentro en el que se reconocerá la colaboración y participación de entidades, asociaciones y empresas que han colaborado con el JOHC desde la presentación de la candidatura en León hace un año, según explicó el director del Encuentro, Roberto García, que estuvo acompañado por el vicepresidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de Elche, José Antonio Rodríguez.

Eucaristía

Los actos continuarán el viernes con una eucaristía para voluntarios a primera hora de la mañana y visitas guiadas a las delegaciones que se encuentren en la ciudad y que por la tarde acudirán a una recepción institucional en el Ayuntamiento por parte del alcalde. Posteriormente, habrá una ofrenda de flores a la Virgen de la Asunción y ya por la noche, se realizará el gran acto inaugural en la Plaza del Congreso Eucarístico.

Presentación del congreso nacional de jóvenes cofrades / INFORMACIÓN

Candidaturas

El sábado se presentarán las candidaturas a albergar el XIII JOHC en 2026, y se grabará un podcast cofrade sobre la evolución de estos encuentros nacionales a lo largo de los años. Al mismo tiempo, habrá una feria de stands donde las delegaciones promocionarán su Semana Santa y darán a conocer el patrimonio de sus cofradías y hermandades. De forma paralela, se van a realizar dos talleres: uno sobre el arte del trenzado de la palma blanca y otro sobre las flores de talco. Tras finalizar los actos de la mañana se cocinará una costra gigante en el Paseo de la Estación.

Procesión

Por la tarde, a las 18:30 horas dará comienzo la procesión extraordinaria con la participación de 13 pasos de la Semana Santa de Elche, que saldrán desde las parroquias de San Juan y El Salvador, con una parte del recorrido común. El broche ese día lo pondrá una cena de gala en l’ Hort del Xocolater.

El domingo, los actos comenzarán a las 9:30 horas con la Peregrinación de la Juventud Cofrade de España con motivo del 75 aniversario de la Proclamación del Dogma de la Asunción acompañando las imágenes de San Juan Evangelista, Patrón de la Juventud y María Santísima del Mayor Dolor.

El obispo preside

Tras la peregrinación, se celebrará la Eucaristía de clausura presidida por el Obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla Aguirre, y los actos finalizarán tras la lectura de las conclusiones y la proclamación de la sede al próximo JOHC 2026.