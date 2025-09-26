Elche Acoge recuerda a sus primeros impulsores en una gala con apoyo a Gaza

Este 2025 está marcado por ser el año en el que Elche Acoge celebra su mayoría de edad como fundación, pese a que lleva tres décadas defendiendo los derechos humanos de las personas migrantes, por lo que decidió este viernes dedicar esta redonda efeméride a dos de los primeros patronos fundadores.

Por la tarde la organización protagonizó en el Centro de Congresos un emotivo encuentro en los que no se rendían cuentas de la gestión de la ONG ilicitana ni se ponían números encima de la mesa, sino que la misión principal era agradecer a quienes siempre han prestado la mano en este complicado camino de ayuda a personas vulnerables.

Galardones

Los empresarios Juan Perán y Pascual Ros, este último a título póstumo, fueron los protagonistas de la jornada al recibir un homenaje público ante unos 130 invitados en el marco de la tradicional gala Galardón Solidario a la que acudieron otras organizaciones humanitarias.

El acto, que duró algo menos de una hora, puso el broche con un alegato en defensa de la paz y la vida y contra "discursos que siembran miedo" y la violencia en Gaza, poniendo en valor la migración y condenando las guerras, como expuso el presentador de la cita, el periodista de Radio Elche Cadena SER Mario Abril, antes de las fotos de familia.

Público asistente al encuentro de Elche Acoge en el Centro de Congresos / MATIAS SEGARRA

Si bien, durante el encuentro la fundación evitó hacer mención sobre la negativa del Gobierno de PP y Vox a que se implante en la ciudad un centro de acogida de menores migrantes no acompañados, pese a que ya mostró el rechazo a esta postura del Ejecutivo días antes a través de un comunicado.

Asistentes

Al acto acudieron los portavoces del PSOE y Compromís, Héctor Díez y Esther Díez, respectivamente, y en representación del Ejecutivo local las ediles Caridad Martínez, Juan de Dios Navarro y Celia Lastra, quien lanzó un mensaje dirigido a los condecorados: "Gracias a sus empresas muchas personas están en pie y tienen un futuro".

Apoyo extraescolar

Un vídeo con imágenes del fundador de Pikolinos colaborando con la entidad puso el énfasis en los programas que desde la fundación que creó (Juan Perán-Pikolinos) se han venido impulsando para ofrecer apoyo extraescolar a menores que no dominan el idioma o incluso crear la figura de mediador escolar. Perán, agradecido, fue escueto, y al mismo tiempo claro en su intervención tras recibir la insignia: "Gracias por seguir dejando huella", apostilló acompañado en el escenario de su hija Rosana Perán.

Sergio Ros, hijo del fundador de Mustang y de la fundación Pascual Ros Aguilar, recogió el reconocimiento en nombre de su padre, acompañado de sus hermanos. El ilicitano, que actualmente ocupa el puesto de presidente de honor de Elche Acoge, puso de relieve por su parte la labor para hacer accesible la ciencia o la educación a quienes no lo tienen tan fácil.

Aprovechó la ocasión, también, para contar como anécdota que su padre era muy insistente con el trabajo de la fundación y siempre trataba de informar a todos los que llegaban a su oficina, mobiliario que fue donado años más tarde a Elche Acoge, como recordó el presidente de la fundación, Paco Cámara, quien explicó que, gracias a Sergio Ros, pudieron dotar de mobiliario a la nueva sede.

El presidente de la Fundación Elche Acoge, Paco Cámara, durante el acto / MATIAS SEGARRA

Migrantes a la deriva

Aunque la asociación surgió en 1994, no fue hasta 2006 cuando se celebró por primera vez la entrega de estos galardones para elogiar entonces la labor del barco pesquero de Santa Pola que llevó a cabo un rescate en aguas de Malta de un grupo de personas migrantes que se encontraban a la deriva intentando llegar a tierra.

Desde entonces no han cesado los reconocimientos a múltiples personas y organizaciones como Amnistía Internacional de Elche, la plataforma social contra los desahucios, los IES Carrús y Casablanca de Elche, voluntariado de Elche Acoge o a su expresidenta Rita Mari Coves, para quien también hubo elogios en el acto por su importante papel en el alcance que tiene la ONG.