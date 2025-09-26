Pablo Ruz: "En Elche no queremos el turismo de chancla"

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, subrayó en el Foro Elche de INFORMACIÓN ante representantes de la sociedad ilicitana que el plan “Elche, río de vida” no pretende atraer un turismo de masas ni replicar modelos de sol y playa. “Nuestro modelo no es el de la chancla; no queremos un turismo de chancla. Nuestro modelo es el del patrimonio, el paisaje y la cultura”, afirmó, dejando claro que la ciudad quiere diferenciarse de destinos saturados que basan su éxito en grandes cifras de visitantes sin arraigo. Citó concretamente a Alicante.

En el Foro Elche de INFORMACIÓN, Pablo Ruz expuso el tipo de turismo que pretende atraer con el plan estratégico del río Vinalopó como eje vertebrador / Matías Segarra

Ruz defendió un turismo cultural y de proximidad, en el que tanto ilicitanos como visitantes puedan pasear junto al Vinalopó, disfrutar de un café o una horchata en terrazas, asistir a conciertos o participar en actividades al aire libre. Según explicó, este enfoque refuerza el comercio local, impulsa la hostelería tradicional y pone en valor elementos únicos como el Palmeral, las murallas históricas y el sistema de puentes.

Turistas, esta semana, paseando por la ladera del río entre los puentes de Barrachina y Altamira en Elche / Jose Navarro

Sostenibilidad del turismo

El alcalde recalcó que la estrategia busca generar un crecimiento sostenible y de calidad, capaz de atraer a viajeros interesados en el patrimonio y en la experiencia urbana, más que en el consumo rápido. “Queremos un turismo que se quede, que camine la ciudad y que aprecie su identidad. Esa es la mejor garantía para que Elche conserve su esencia y, a la vez, proyecte una imagen moderna y abierta al mundo”, concluyó.