Foro INFORMACIÓN
Pablo Ruz: "En Elche no queremos el turismo de chancla"
El alcalde apuesta ante los representantes de la sociedad ilicitana por un modelo que prioriza el patrimonio y la cultura frente a las multitudes de sol y playa
El alcalde de Elche, Pablo Ruz, subrayó en el Foro Elche de INFORMACIÓN ante representantes de la sociedad ilicitana que el plan “Elche, río de vida” no pretende atraer un turismo de masas ni replicar modelos de sol y playa. “Nuestro modelo no es el de la chancla; no queremos un turismo de chancla. Nuestro modelo es el del patrimonio, el paisaje y la cultura”, afirmó, dejando claro que la ciudad quiere diferenciarse de destinos saturados que basan su éxito en grandes cifras de visitantes sin arraigo. Citó concretamente a Alicante.
Ruz defendió un turismo cultural y de proximidad, en el que tanto ilicitanos como visitantes puedan pasear junto al Vinalopó, disfrutar de un café o una horchata en terrazas, asistir a conciertos o participar en actividades al aire libre. Según explicó, este enfoque refuerza el comercio local, impulsa la hostelería tradicional y pone en valor elementos únicos como el Palmeral, las murallas históricas y el sistema de puentes.
Sostenibilidad del turismo
El alcalde recalcó que la estrategia busca generar un crecimiento sostenible y de calidad, capaz de atraer a viajeros interesados en el patrimonio y en la experiencia urbana, más que en el consumo rápido. “Queremos un turismo que se quede, que camine la ciudad y que aprecie su identidad. Esa es la mejor garantía para que Elche conserve su esencia y, a la vez, proyecte una imagen moderna y abierta al mundo”, concluyó.
Suscríbete para seguir leyendo
- Obligan a unas mujeres a retirar tres sillas que sacan por la tarde para tomar el fresco en Elche
- Debate en las redes tras asegurar el alcalde que 'los menas no son almas desvalidas
- La Reina emérita intercederá por los menas ante el alcalde de Elche
- El gesto heroico de un joven marroquí en Elche que evitó una tragedia
- Ciberataque en Elche: informáticos constatan que faltan los datos de febrero a agosto de 2025
- Ciberataque de Elche: el Ayuntamiento pide sus propios datos a otras administraciones
- Las excusas no tienen sitio: Elche planta cara a los abusos en el parking adaptado
- La basura costará de 110 y 205 euros anuales en Elche pero con rebajas por reciclar