Fiestas
Crevillent celebra el 60 aniversario de sus Moros y Cristianos con un emocionante arranque
La alcaldesa reivindica en el Primer Tro la historia de una Festa que “ha engrandecido un legado único”
Crevillent vivía este viernes una jornada cargada de emoción al conmemorar el 60 aniversario de sus Fiestas de Moros y Cristianos en honor a San Francisco de Asís. Durante el acto del Primer Tro, la alcaldesa recordó que “hace 60 años un grupo de amigos y amigas, con valentía, ilusión y mucho trabajo, revolucionó nuestras calles y nuestras casas, convirtiéndonos en un pueblo festero”.
En su discurso, la primera edil citó a San Francisco para explicar el espíritu de la celebración: “Comienza haciendo lo necesario, después lo que es posible y, de repente, estarás haciendo lo imposible”. Para la alcaldesa, eso es precisamente lo que Crevillent había logrado con su Festa, que hoy se ha convertido en referente, “una explosión de alegría, de actividad creativa y económica, y una carta de presentación para difundir nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestra historia”.
La regidora agradeció el esfuerzo de la Asociación de Fiestas, las 12 comparsas, los cargos festeros, las familias y todos los servicios municipales implicados, destacando que la Festa es “integradora, diversa y abierta a todos” y que “une y hermana” a los vecinos. Finalmente, animó a vivir los festejos “con respeto, responsabilidad y en paz”, pidiendo ser “instrumentos de Paz y Unión” en honor al patrón.
Primer Tro y homenaje musical
La jornada comenzó a las 18.15 horas en la plaza de la Constitución con el Homenaje a la Música Festera, donde se interpretó la marcha mora “Paco el Xollat” dirigida por Ramón Mas Soler. Posteriormente, la Bandera de la Asociación desfiló en pasacalles hasta la plaza Chapí, acompañada por los cargos festeros 2024 y 2025.
A las 19 horas, todas las comparsas iniciaron el Pasacalles Festero desde la plaza Chapí hasta la Casa de la Villa, luciendo la riqueza de sus formaciones. La noche continuó con el Primer Tro, la inauguración del alumbrado oficial y el Pregón Municipal desde los balcones del Ayuntamiento, que marcó de forma oficial el inicio de las fiestas.
L’Entraeta, tradición en movimiento
La medianoche debía traer consigo el esperado desfile de L'Entraeta, que este año parte desde el colegio Escoles Noves para recordar el origen del primer desfile de 1965. La comitiva recorre calles emblemáticas como Virgen del Carmen, Llavador y Blasco Ibáñez antes de regresar a la plaza de la Constitución, donde la velada concluyó con una actuación musical organizada por la Concejalía de Fiestas.
Próximas citas del fin de semana
La programación continua este sábado con el popular Desfile de Humor, que recorre a partir de las 19 horas el itinerario entre el Parc Nou y la plaza de la Constitución. El domingo está prevista la visita a los mayores en la Residencia La Purísima, pasacalles por las calles céntricas y la Gran Fiesta de la Hamburguesa, donde se repartirán gratuitamente más de 6.000 hamburguesas en la Rambla, gracias a la colaboración de Cárnicas Ortolá, el Ayuntamiento y la Asociación de Fiestas.
