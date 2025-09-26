Dos jueces catalanes presentan en Elche una aplicación que ayuda a resolver un 30 % más de sentencias

Minimizar el colapso judicial con una aplicación informática que redacta en cuestión de dos minutos, en lugar de algo más de una hora, las sentencias de conformidad, que representan el 70% de las penales en España por las que el acusado acepta la pena sin necesidad de celebrar el juicio.

Los jueces catalanes Alberto Borrego y Gerard Barrera son los artífices de esta herramienta gratuita que ya se ha implementado en juzgados de Barcelona y Tarragona, donde en estos últimos en tan sólo un año han logrado resolver un 32% más de sentencias de esta índole gracias al recurso, pasando de 413 a 548 resoluciones.

¿Llegará a Elche o Alicante?

Su objetivo sería que la aplicación, que ha sido premiada por el Consejo General del Poder Judicial, pueda extenderse por todo el país y que sirva como precedente para crear nuevas herramientas para otros juzgados con tal de aligerar el atasco judicial. Por lo pronto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha adoptado un acuerdo para generalizar su uso en toda la comunidad.

Así lo apuntaron ambos este viernes en la última sesión del congreso tecnológico PalmeraTech que desde el jueves se ha celebrado en el Centro de Congresos de Elche y donde han participado una treintena de ponentes.

Los jueces Gerard Barrera y Alberto Borrego durante el congreso PalmeraTech en Elche este viernes / INFORMACIÓN

Tal y como expusieron, esta tecnología utiliza lenguaje de programación Python y cuenta con un sistema de plantillas que recoge de forma prácticamente automática los datos introducidos por el juez y genera la sentencia, evitando además errores frecuentes de copiar y pegar. “Con este sistema, una resolución que podría llevar una hora de trabajo se completa en apenas dos minutos”, explica Barrera.

En términos generales, el programa permite la rápida elaboración de los documentos judiciales, integrando múltiples textos sin necesidad de una confección a mano extensa, con lo que la redacción se automatiza y los tiempos de tramitación se acortan.

No es la solución total

Ambos reconocen que esta propuesta no es una solución total al atasco judicial porque sólo sirve para un tipo muy concreto de resoluciones. Sin embargo, consideran que su mayor valor es demostrar que con herramientas sencillas y sin coste como esta se puede ganar un tiempo valioso en los juzgados, con lo que la esperanza es que este modelo sirva de inspiración "para que otras instituciones creen más programas similares”.

Debate de la IA

El desarrollo de este programa, que no emplea Inteligencia Artificial, coincide con el debate sobre la entrada de la IA en la justicia, con un uso “prácticamente prohibido” por el CGPJ por motivos de protección de datos, ya que en estos momentos se ha abierto un proceso participativo para que los jueces planteen propuestas, aunque la implementación no llegará en el corto plazo.

Resoluciones anónimas

Hasta la fecha, los únicos usos autorizados de la IA en los tribunales están muy limitados, como permitir que las resoluciones sean anónimas para poder estudiarlas sin mostrar datos personales. Más allá de eso, cualquier otra aplicación está vetada.

Asistentes a la zona de networking del congreso PalmeraTech de Elche / J.R.E.

Sobre el debate abierto en cuanto a estos modelos basados en algoritmos Borrego y Barrera son contundentes, porque defienden que la motivación de una sentencia es "intrínsecamente humana y no puede delegarse en una máquina", pese a que sí ven margen para que, en el futuro, la IA contribuya a tareas accesorias como "resumir, sistematizar o proyectar la decisión judicial en un documento".