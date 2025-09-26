Ruz concreta la primera fase del plan "Elche Río de Vida" entre los puentes de Barrachina y Altamira

El alcalde ilicitano, Pablo Ruz, ha delimitado en el Foro Elche del diario INFORMACIÓN, celebrado este viernes en el Hotel Huerto del Cura, el espacio que ocupará la primera actuación del plan estratégico "Elche Río de Vida". Concretamente, el primer edil sitúa el arranque del proyecto entre los puentes de Altamira y Canalejas, en la parte de la ladera donde se sitúa la avenida de la Comunidad Valenciana. Además, ha vinculado los tiempos al traslado de los vendedores al Mercado Central histórico, actualmente en obras, ya que para iniciar un proyecto en la zona es necesario desmantelar el conocido como mercado provisional. "Esto sí se producirá antes de 2027".

Elche pondrá en marcha la primera gran intervención del plan “Elche, río de vida” con la restauración integral y la reactivación de la ladera del Vinalopó en el citado tramo. Así lo anunció el alcalde, Pablo Ruz, durante su intervención, en un acto en el que también intervino el vocal delegado en Elche del Colegio de Arquitectos de Alicante y que fue moderado por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot.

El regidor vinculó de forma directa el inicio de las obras a un hito urbano y comercial largamente esperado: el desmontaje del mercado provisional y el retorno de los placeros al edificio original del Mercado Central. “La primera fase tiene nombre y apellidos: Comunidad Valenciana, entre los puentes de Altamira y Canalejas. Empezaremos cuando el mercado provisional quede desmontado y los vendedores regresen a su casa”, subrayó.

Vista aérea de la zona entre los puentes de Barrachina y Altamira, donde el alcalde Pablo Ruz sitúa la primera fase del plan estratégico "Elche río de vida" / Antonio Amorós

Ruz enmarcó esta actuación en una estrategia de ciudad que concibe el cauce y sus taludes como eje norte-sur de cohesión urbana, paisajística y cultural. “Vamos a convertir el río en una oportunidad: de desarrollo, de cultura, de belleza, de paisaje, de deporte y de opciones para toda la ciudad”, afirmó. El alcalde insistió en que el proyecto no es un gesto aislado, sino el arranque de un “plan transformador” pensado para desplegarse por fases, con prioridades claras y usos concretos en cada tramo. “No se trata de acciones sueltas, sino de un proyecto completo. Y ese punto de partida lógico es la ladera más visible para el ilicitano, la que hoy llamamos Paseo de la Comunidad Valenciana”, dijo.

Cafeterías, terrazas y ocio de proximidad

La clave de la intervención, avanzó el regidor, será dar vida cotidiana a la ladera con usos compatibles que multipliquen el paseo y la estancia. “¿Por qué no puede haber negocios de ocio en el río? ¿Por qué no una cafetería, terrazas, restauración ligera, actividades culturales al aire libre?”, planteó, describiendo un “paseo fluvial” donde la vegetación y el relieve escalonado actúen como escenario. Ruz quiere que esa oferta impulse un modelo turístico alternativo: “No aspiramos al turismo de masas de Alicante; queremos un turismo diferente, cultural, que se sienta atraído por el Palmeral, por nuestras murallas, por el paisaje del Vinalopó”.

El alcalde insistió durante el Foro Elche de INFORMACIÓN en la necesidad de vertebrar la ciudad a través del río Vinalopó como oportunidad de futuro / Matías Segarra

El alcalde enfatizó que ese marco de usos albergará también eventos y deporte: “Conciertos, pequeñas programaciones, actividades familiares… y, por supuesto, deporte. El río ya se usa para correr; ahora queremos que se use para quedarse”. En el mismo paquete de medidas, el Ayuntamiento ya redacta un proyecto para mejorar la accesibilidad al cauce: “Hoy no se baja con un carrito ni sube con facilidad una persona con movilidad reducida. Estamos proyectando un ascensor en el entorno del Puente de la Virgen para que el río sea de todos”, anunció.

Concurso internacional de ideas en 2026

Para ordenar el conjunto y garantizar una visión de largo recorrido, Ruz avanzó que el equipo de gobierno “está analizando y ultimando la consignación económica adecuada en el presupuesto del próximo año” con el fin de convocar un concurso arquitectónico de ideas que inspire el plan del Vinalopó. “Queremos unas bases ambiciosas y solventes, con capacidad de atraer talento internacional”, dijo. En esa tarea, subrayó, el Consistorio cuenta con la colaboración del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA).

El vocal delegado del CTAA en Elche, Pepe Amorós, que participó en el foro, respaldó la hoja de ruta y remarcó el enfoque transversal del encargo: “No es solo un proyecto de arquitectos. Aquí deben trabajar ingenieros, paisajistas, agrónomos, arqueólogos, antropólogos e historiadores. Es cirugía urbana”. Para Amorós, el éxito pasa por abrir el río a la ciudad y la ciudad al río, aprovechando el sistema de terrazas naturales: “Las diferencias de cota —de 60 a 10 metros— no son un problema si se resuelven con accesos, miradores y plataformas intermedias”. Y dejó una prevención metodológica: “El concurso ha de plantearse en su globalidad y ejecutarse por fases. Si no, corremos el riesgo de sumar ‘gestos’ sin vertebración”.

Numerosos representantes de la sociedad civil ilicitana escucharon la propuesta del alcalde de Elche para el cauce del Vinalopó / Matías Segarra

Ruz coincidió en ese punto: “La ambición debe estar desde las bases. No tenemos prisa por correr mal; tenemos prisa por hacerlo bien”. El objetivo, según explicó, es definir y aprobar las bases del concurso en 2026 y comenzar las primeras ejecuciones en la siguiente legislatura, una vez materializado el retorno del mercado y liberada la ladera de la avenida Comunidad Valenciana. “Los puentes no son barreras; son puertas. Y esa puerta de Altamira-Canalejas es por donde debemos empezar”, afirmó.

El vínculo con el mercado: un cronograma realizable

La sincronización con la obra del Mercado Central es deliberada. “El desmontaje del provisional es el momento cero. Con el mercado en su sitio, la ciudad recupera el vacío urbano necesario para actuar con coherencia sobre la ladera”, dijo el alcalde. Ese calendario permitiría coser la intervención fluvial con la reactivación comercial del entorno histórico. “Ya vemos cómo el entorno del Mercado se está convirtiendo en un polo económico. Esta primera fase del río reforzará ese efecto y ofrecerá recorridos peatonales de calidad”, añadió.

En esa línea, Ruz volvió a la idea de programar usos que aseguren presencia y mantenimiento: “Desde lo más elemental —iluminación, riego, control de plagas— hasta lo más atractivo —terrazas, kioscos, programación cultural—. El reto es que bajar al río sea tan natural como cruzarlo”.

El alcalde de Elche opina que a partir de que el Mercado Central, ahora en obras, vuelva a funcionar se podrá iniciar la primera actuación en el río / Jose Navarro

Patrimonio y paisaje: del Palmeral a los puentes, un relato que suma

El discurso del alcalde quiso sostener la intervención en una singularidad patrimonial que, a su juicio, debe proyectarse con claridad: el diálogo entre el Vinalopó y el Palmeral. “¿Cuántas ciudades asocian su río a un Patrimonio UNESCO? Sin el agua canalizada, no habría huertos”, recordó. También mencionó el sistema histórico de puentes como parte de la experiencia urbana que se desea reforzar: “El Puente de la Virgen, con casi tres siglos; Canalejas, primer puente de hormigón de España… Forman un catálogo que debemos poner en valor”.

Amorós aportó a ese relato puntos de conexión: “El eje cultural del río es potentísimo: murallas, la antigua central hidroeléctrica del pantano... El plan debe ordenar qué se recupera, qué se visita y cómo se integra”. En su opinión, las terrazas hoy infrautilizadas —“desde la Fundación Salud Infantil hasta ámbitos próximos al Puente de Canalejas”— pueden habilitar nuevos accesos y actividades que “den servicio a la ciudad y, por extensión, al visitante”.

Gestión del agua y sostenibilidad: la base silenciosa del proyecto

Ruz quiso aterrizar la dimensión ambiental del plan en la gestión real del recurso hídrico. “El 100% del agua residual de la ciudad se reutiliza”, subrayó, enlazándolo con el riego del Palmeral y la ampliación de la depuradora. “Estamos empleando agua reciclada para sostener huertos que estaban sufriendo por la salinidad y la sequía. Si hay un lugar donde la sostenibilidad es práctica y no eslóganes, es Elche”, apuntó, con el Vinalopó como esqueleto verde que amortigua temperaturas y vertebra espacios de sombra y biodiversidad.

En el plano más inmediato, el alcalde puso el acento en cuidados cotidianos que acompañarán la reforma de la ladera: “Doble de luz eficiente en el cauce, limpieza, jardinería, control de mosquitos y roedores. La lámina de agua —cuando y donde tenga sentido— deberá compatibilizar calidad ambiental y salubridad”. El mensaje: no habrá paisaje sin mantenimiento.

El Hotel Huerto del Cura acogía esta mañana de viernes el Foro Elche de INFORMACIÓN / Matías Segarra

Una intervención para quedarse

Tanto Ruz como Amorós defendieron un modelo de actuaciones permanentes frente a intervenciones puntuales sin continuidad. “Aquello de hacer grandes montajes en el cauce pertenece a otra época”, dijo el alcalde. “Ahora toca pensar el río como un sistema que funciona cada día, que se usa y se cuida, y que se planifica para varias generaciones”. Amorós lo resumió en clave urbana: “Los paseos existen porque llevan de un sitio a otro y porque ofrecen motivos para quedarse. Si la ladera suma usos —culturales, deportivos, hosteleros—, la ciudadanía hará suyo el río”.

Modelo de ciudad

La actuación entre Altamira y Canalejas aspira, así, a operar como demostrador del plan “Elche, río de vida”: una pieza ejecutable, visible y conectada con el corazón comercial, capaz de cambiar hábitos y generar consenso en torno al río como columna vertebral. “Es muy difícil fallar si lo hacemos bien, porque el elemento ya vertebra y nos define”, cerró Ruz. “Los puentes en Elche no separan; abren puertas. Y en esta ciudad vamos a empezar a cruzarlas”.