El PP lleva al pleno que Elche rechace a los menas y Vox se niega a votar respaldar que no hubo trato de favor al chalet de Ruz

El grupo popular llevará al pleno del próximo lunes (8.30 horas) una moción que firma el concejal Juan de Dios Navarro para que se vote la "oposición a la recepción de menores no acompañados en la ciudad de Elche". De la iniciativa no ha dado cuenta pública la formación y se ha sabido de ella durante la junta de portavoces, un encuentro marcado por la discrepancia de Vox con los populares por el texto que estos últimos llevarán para que se admita por trámite de urgencia (al no presentarse cinco días antes de la sesión) la comparecencia del alcalde, Pablo Ruz, para dar explicaciones sobre las acusaciones de los socialistas por un supuesto trato de favor para la obtención de la licencia de reforma de la vivienda y la construcción de una piscina, trámites obtenidos de forma favorable en el plazo de 70 días cuando, según explicó la edil socialista Patricia Macià tras estudiar las más de 250 peticiones visadas de enero a julio de 2025, ninguna se había dado antes de seis a ocho meses, en lo que tildó de licencia "exprés".

Héctor Díez, en un pleno / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

Los populares aseguran con la moción relativa al rechazo al acogimiento de los menores inmigrantes no acompañados (conocidos como "menas") que este "enorme contingente (...) es una consecuencia del caos migratorio provocado por el Gobierno de España". Explican que "es evidente que España necesita la inmigración, y que debe acoger a aquellas personas que quieran venir a trabajar a nuestro país, pero ha de tratarse en todo caso de una inmigración ordenada, que no excede nuestra capacidad de acogida". Los populares añaden que "el Gobierno, evadiendo sus propias responsabilidades, pretende trasladar el problema de los menores no acompañados a las comunidades autónomas e incluso a las corporaciones locales, sin asegurar en ningún caso la financiación adecuada para su atención". Agregan que "nuestro municipio carece además de recursos para la atención de estas personas (...). Una decisión de esta naturaleza, como la recepción de menores no acompañados no debería adoptarse sin consultar a los ciudadanos directamente afectados". El texto para nada habla de la falta de voluntad para el acogimiento que han expresado sobre este asunto tanto el alcalde, Pablo Ruz, quien incluso ha defendido su postura en medios nacionales, como la portavoz de Vox, Aurora Rodil, responsable del área de Infancia. El PSOE ha pedido al alcalde una comparecencia sobre la polémica desatada, asunto que se tendrá que votar y que se debatiría en cualquier caso después de la moción del PP, lo que deja un tanto descafeinado el debate, máxime cuando la oposición debe tener votos suficientes para que se hable de esto.

Aurora Rodil, en un pleno, y en primer término Esther Díez / Áxel Álvarez

Vox y el chalé

Otro asunto que llega al pleno, y este a última hora porque no está incluido en el orden del día, por lo que se tendrá que votar su urgencia, es la decisión de Ruz de dar explicaciones sobre la licencia de su chalet. Algo que avanzó el portavoz, Claudio Guilabert, horas antes, asegurando que "el alcalde va a arrojar, frente a las falacias y falsedades del Partido Socialista, lo que es la verdad sobre este asunto y demostrar, en este caso, que tenemos una oposición que está en el fango político y ahí no nos van a encontrar a nosotros". Pero lejos de tener un trámite fácil, el texto con el que pretendía introducir el Partido Popular este asunto en el pleno no contó por sorpresa con el asentimiento de Vox, concretamente del concejal Samuel Ruiz. También el PSOE expresó que el alcalde se salta el ROM porque ese asunto no es motivo de una proposición de Alcaldía (artículo 24) sino de una comparecencia (artículo 27), lo que relegaría su exposición a después de las mociones, cuando se hubiera ya debatido y votado sobre la creación que plantea la oposición de una comisión de investigación sobre este asunto.

Samuel Ruiz, en primer término, escucha a la oposición en un pleno / Áxel Álvarez

La comparecencia de los populares pretendía, según fuentes de la junta de gobierno, que se votara que había acreditado que no hubo trato de favor al alcalde. Según expresó el concejal de Vox, y confirmó a preguntas del diario, él puede tener una opinión personal al respecto, pero no es ni técnico ni juez para decidir si se ha favorecido al regidor o no y menos expresarlo con un voto. Voto que, sumado al del resto de su formación y a los del PP, habría dado una mayoría suficiente para que el pleno determinara que la actuación del regidor está libre de cualquier tacha y beneficio espurio. Esto obligó al PP a modificar el texto, de forma que lo que se votará para que Ruz pueda explicarse es "exponer toda la tramitación presentada, seguida y realizada para la obtención de la licencia de la obra de su casa". Un sentido, si cabe, muy distinto.

ROM

Pero, además, el PSOE dijo que lo que pretende hacer el alcalde es una reinterpretación del ROM para intervenir antes que su moción sobre el chalé haciendo pasar lo que entienden es una comparecencia, que permite a los miembros del Gobierno municipal informar de "un asunto determinado de su competencia, bien a petición propia, bien a iniciativa de un grupo político" como si fuese una Proposición de Alcaldía, que somete al pleno "iniciativas del alcalde o de la junta de portavoces, propuestas que tengan por objeto obtener el pronunciamiento del pleno sobre un asunto de interés municipal". El PSOE considera que la licencia del chalé ni mucho menos es un asunto de interés municipal. El alcalde, al parecer, contestó a los socialistas que sí lo es desde que ellos airearon el asunto.