Las autocaravanas redoblan la presión por el coto en la costa: "Las señales son ilegales"

Pitadas más estruendosas y un recorrido «más molesto» por las calles de Elche con el único fin de alzar la voz contra lo que consideran que es injusto e intolerable. Cuando se cumplen cerca de cuatro meses de aquella primera movilización de propietarios de autocaravanas, la ciudad volvió a ser testigo este sábado del malestar que tienen multitud de conductores sobre el coto que ayuntamientos como el de Elche, Alicante y Santa Pola han puesto en el último año a este tipo de vehículos en la franja litoral.

Así, cerca de un centenar de propietarios desplegaron pancartas y se movilizaron a media mañana desde el solar frente al Hospital Vinalopó donde se monta la feria de San Andrés, espacio que tuvieron más acotado ya que está comenzando el montaje de las atracciones.

Recorrido más largo

Bajo el control de la Policía Local y Nacional, desde allí iniciaron un recorrido, cuando apenas pasaban las 11 horas, que fue más extenso que el primero de 12 kilómetros que recorrió desde la Avenida Alcalde Ramón Pastor hacia la Avenida de la Libertad, Avenida de Novelda, Vicente Blasco Ibáñez o Avenida de Alicante, entre otros tramos.

A través de esta caravana de vehículos clamaron con pitos y megáfonos contra las restricciones basadas en nuevas señales de galibo sobre las que volvieron a insistir: «No hay ningún criterio y son arbitrarias», expuso Óscar Borjabad Gómez, promotor también de esta segunda protesta y quien confirmó que ante el silencio administrativo que están teniendo por parte de los ayuntamientos plantean repetir estas movilizaciones cada dos semanas y a caballo entre Elche y Santa Pola.

Autocaravanas en la segunda protesta este sábado por las principales avenidas de Elche / MATIAS SEGARRA

Más organizados

Es más, este conductor, quien ya hace años presidía la plataforma en defensa del sector ‘Con le ley en la mano’, está ahora tratando de sentar las bases de una nueva asociación que tendría como fin incluir a todos los afectados y tener más fuerza representativa para batallar contra lo que consideran imposiciones de la Administración.

Incluso avanzó que la plataforma nacional de autocaravana autónoma (P.A.C.A) está barajando abrir un procedimiento contra estas decisiones municipales que los dejan arrinconados.

Sentencias

Los manifestantes se amparan en que tienen de su parte sentencias de los juzgados de Sevilla que han sentado precedentes y que dan la razón a los conductores, así como el reglamento general de conductores porque inciden en que este tipo de vehículo está considerado como M1, lo que para la Dirección General de Tráfico está calificado como un turismo adaptado como vivienda, pero turismo, con lo que según estas instrucciones tendrían la libertad de aparcar al igual que otro coche y de mantener su privacidad «porque cuando me compro un vehículo homologado por Industria no tengo restricciones», apunta.

En este sentido, sobre la imposibilidad de acceder al Cabo de Santa Pola a vehículos que tengan un ancho superior a 2,2 metros, Borjabad critica que se trate de señales disuasorias que no están ni siquiera contempladas en las respectivas ordenanzas municipales e insisten en que no hay proyectos técnicos detrás que avalen la necesidad de restringir el paso ya que resaltan que el veto no atiende a unos criterios de seguridad por la orografía del terreno ya que sí que se permite pasar a vehículos autorizados como podrían ser ambulancias que también tienen grandes dimensiones, expone.

De igual modo, desde este colectivo trasladan que no constan accidentes en este tramo de tráfico rodado en el enclave natural que pudieran haber motivado el corte al tráfico por esas dimensiones, tal y como han podido comprobar ante la Dirección General de Seguros.

"Las señales son legales pero discriminatorias porque no tienen un fundamento jurídico y si ponen multas nos amparamos en la ley PROT 2314", sostiene Sonia Domínguez, usuaria de caravana que solía acudír al entorno del Carabassí para aparcar antes de que le limitaran tanto la circulación que no pueden ni pasar por la carretera".

"No vamos a robar, vamos a ayudar al negocio local", reza una de las pancartas en la movilización / Matías Segarra

"Si no hay resolución las señales son ilegales"

"Soy una ilicitana con sangre también en Santa Pola y no puedo ir ni a Elche ni a Santa Pola pagando impuestos en ambos municipios" critica Yaiza, otra de las manifestantes que hace hincapié en que este tipo de señales no son prohibitivas si no restrictivas con lo que "se tiene que motivar por qué se restringe". En este punto advierten que la normativa exige que haya informes técnicos, jurídicos o una resolución y no la hay ni de la junta ni del pleno ni de la propia Alcaldía, por lo tanto las señales son ilegales desde mi punto de vista", manifiesta esta joven.

Método policial

Ante casos como el de un usuario que cuestionó del método policial para medir la anchura de su camper, contando a parte los retrovisores para restringirle el paso, como expuso este verano a INFORMACIÓN, desde el colectivo de autocaravanas son contundentes: la medida que dice la ficha técnica es la que manda. De igual modo, manifiestan que las multas que la Policía Local está aplicando «son ilegales» y sostienen que cada vez que un propietario es multado y se recurren SUMA termina aceptando las alegaciones de los conductores.