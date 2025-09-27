Crevillent se sube al metro del humor

Crevillent dejó bien claro este sábado que la seriedad de las Embajadas y la solemnidad del Primer Tró no está reñida con esa capacidad que tiene el ser humano de reírse de si mismo y sacar a relucir la sátira.

El desfile de humor, más conocido como la gymkana festera, tomó las calles desde la calle Santo Tomás hasta la Plaza de la Constitución con el arrojo de los diferentes cargos junto a sus compañeros de las doce comparsas del bando de la cruz y la media luna, que calentaron con su particular chispa los días grandes de las fiestas de Moros y Cristianos.

Capitanía Mora

Los Beduinos, que este año ostentan la capitanía mora, abrieron la divertida comitiva con su viaje surrealista por los principales personajes que dan nombre a las estaciones de metro de Madrid. Le siguieron el resto de comparsas moras como los Berberiscos desplegamdo un mundo de fantasía donde convivían unicornios y hadas mientras que los Omeyas montaron su propio quiosco. Los Marroquíes celebraron una boda multitudinaria , los Viejos Tuareg hicieron bailar al público con «Danzas del mundo» y los Benimerins se sumergieron en «Historias del mar».

El capitán moro junto a compañeros de Beduinos / Matías Segarra

Capitanía Cristiana

Ya en el meridiano se dejó sentir el rugido de los Dragones de San Jorge, capitanía cristiana este 2025. Su apuesta fue representar desde el humor todo el trabajo que han desarrollado para poner a punto su cuartel tras unas obras, con lo que operarios y albañiles fueron marcando el paso.

Tras ellos los Guerreros Astures sorprendieron con un viaje inesperado a Japón. Los Almogávares inundaron de flores el recorrido con su «Jardín Almogávar», mientras que los Maseros les siguieron con su particular peregrinación al Camino de Santiago en versión festera.

Los Caballeros del Cid, sin embargo, intercambiaron las cruzadas por los candeleros parlantes y el resto de protagonistas de la mítica cinta de Disney La Bella y la Bestia. Más terrenales fueron los castellano leoneses que recrearon las tradicionales vacaciones en la playa de El Pinet.