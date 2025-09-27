Cuarenta y cinco agentes de mérito y un ciudadano ejemplar

Salvar vidas en incendios, impedir suicidios, detener a agresores en situaciones extremas de violencia de género, luchar contra el crimen organizado, rescatar animales maltratados, modernizar la gestión policial o acercar la institución a la ciudadanía. Estos son algunos de los servicios que han hecho merecedores de reconocimiento a los 45 agentes de la Policía Local de Elche que este domingo recibirán diplomas o medallas en el acto. A ellos se suma también un migrante de 20 años, cuyo gesto solidario permitió salvar a una persona en peligro. La ceremonia servirá para poner en valor la valentía, la entrega y la humanidad de los agentes, así como el compromiso de la ciudadanía cuando la solidaridad se convierte en una herramienta para salvar vidas.

Entre las actuaciones distinguidas figuran varios rescates en incendios que exigieron no solo coraje, sino también sangre fría. Un oficial y tres agentes salvaron a seis vecinos atrapados, dos de ellos con movilidad reducida, en una vivienda en llamas donde el humo ya había provocado intoxicaciones. En otra intervención, dos policías locales y dos agentes de movilidad lograron evacuar a residentes a través de una galería, la única vía de escape posible. Hubo casos en los que los agentes, conscientes de la imposibilidad de evacuar a personas impedidas, permanecieron con ellas, sellando accesos con toallas mojadas hasta la llegada de los bomberos. Estas actuaciones, arriesgando su propia vida, ilustran de manera ejemplar el compromiso de la Policía Local con la protección de los más vulnerables.

Un control de la Policía Local / Áxel Álvarez

Vidas en el filo

Los reconocimientos también destacan intervenciones en intentos de suicidio. Varias patrullas evitaron la caída de personas encaramadas a las barandillas del Puente del Bimil.lenari, del puente de la Generalitat o de la pasarela del mercado. En todos los casos, la valentía y rapidez de los agentes resultó determinante para salvar vidas en segundos críticos.

En otra ocasión, dos policías locales lograron reanimar a una mujer en parada cardiorrespiratoria hasta la llegada de los sanitarios, que incluso les pidieron continuar con la maniobra de compresiones por su pericia técnica. También se distingue la rápida actuación de los agentes que trasladaron de urgencia en patrulla a una niña de cinco años con una hemorragia interna severa, evitando una tragedia gracias a la inmediatez de su decisión.

César Zaragoza, responsable máximo de la Policía Local de Elche / Matías Segarra

Las distinciones incluyen a quienes han contribuido a reforzar la seguridad ciudadana desde la investigación y la prevención. Dos agentes recibirán diploma por detectar y permitir el desmantelamiento de una red dedicada a estafar a aseguradoras, mientras que otros equipos han sido distinguidos por poner fin a la ocupación ilegal de un edificio en la calle José Ramos, cuya situación generaba inseguridad vecinal. El oficial de la Unidad de Delincuencia Vial recibirá la Medalla de Plata por su dedicación a la persecución de delitos relacionados con la seguridad en las carreteras.

No menos relevantes son las intervenciones en casos de violencia de género. Un oficial y un agente serán distinguidos por detener a un hombre armado que amenazaba a su mujer y a su hijo de cinco años en la cocina de casa. También recibirán medalla varios policías que impidieron que un individuo, quebrantando una orden de alejamiento, provocara una explosión en la vivienda de su expareja al prender fuego junto a un depósito de combustible.

Humanidad y compromiso

Más allá de episodios de riesgo extremo, también se premia la constancia y la empatía. Tres agentes serán distinguidos por su dedicación diaria, excediendo sus obligaciones, tanto en detenciones como en apoyo a colectivos vulnerables y en riesgo de exclusión social. Igualmente, un inspector y dos agentes recibirán reconocimiento por rescatar caballos gravemente maltratados, gestionando su tratamiento y deteniendo a los responsables del abandono.

La Policía Local de Elche conmemora este domingo a su patrón en el Paseo de la Estación / Matías Segarra

El proceso de modernización de la Policía Local también tiene protagonistas. El inspector responsable de sistemas será condecorado por su liderazgo en la implantación de soluciones tecnológicas críticas para garantizar la operatividad del servicio en situaciones complejas. Por su parte, la inspectora de Comunicación y Calidad será distinguida por haber acercado la institución a la ciudadanía mediante nuevas estrategias de divulgación, gestión de redes sociales y relaciones con los medios, logros que incluso le han valido reconocimiento de profesionales de la información.

Un ciudadano ejemplar

El homenaje de este domingo no solo tiene como protagonistas a policías. Un ilicitano de 20 años, de origen magrebí, recibirá un diploma por haber impedido que una persona se lanzara al vacío desde el Pont del Bimil.lenari. Sujetó a la víctima y la contuvo hasta la llegada de la patrulla, demostrando que la solidaridad ciudadana es también un pilar esencial en la seguridad colectiva.

En total, 45 agentes y un ciudadano serán distinguidos este domingo con diplomas y medallas que reconocen actuaciones valientes, ejemplares y decisivas. Desde rescates en incendios hasta reanimaciones que devolvieron la vida, pasando por la protección de mujeres e hijos frente a agresores o la modernización tecnológica del cuerpo policial, todas estas intervenciones tienen un denominador común: el compromiso con la vida, la seguridad y la dignidad de los vecinos de Elche.