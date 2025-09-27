Irene Sansano, patóloga: «Si supiéramos cómo el tabaco altera las células y provoca cáncer, nadie fumaría»

Patólaga y presidenta de laSocietat Catalana d’Anatomia Patològica. La ilicitana Irene Sansano fue nombrada recientemente al frente de la Societat Catalana d’Anatomia Patològica (SCAP), donde ya era vicepresidenta. Su carrera combina asistencia clínica con docencia, investigación y gestión, en una especialidad clave para el diagnóstico de enfermedades como el cáncer, en constante evolución gracias a los avances tecnológicos y la digitalización. Es clara: el tabaco sigue siendo la principal causa.

La doctora es médico especialista en Anatomía Patológica en el Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona), donde está a cargo de la patología pulmonar y mediastínica. Licenciada y doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona en 2006, realizó la residencia en el Vall d’Hebron (2007-2011), incluyendo una estancia formativa en el Massachusetts General Hospital (2010). Completó un máster en Investigación en la Autónoma de Barcelona (2012) y una estancia en la Mayo Clinic de Arizona (2014).

¿Qué le motivó a especializarse en Anatomía Patológica?

Yo estudié Medicina porque quería saber cómo funcionaba el cuerpo humano y por qué enfermábamos. Durante la carrera vas pasando por las diferentes especialidades y viendo en qué te ves trabajando. Cuando descubrí lo que hacían los patólogos, me pareció exactamente lo que yo quería hacer: averiguar qué le pasa a la gente, y dar un diagnóstico certero que guíe el tratamiento. Es como ser detective en el mundo de la Medicina.

Ahora es presidenta de la SCAP. ¿Cómo surgió asumir el cargo?

Empecé como socia durante la residencia, fui vocal de residentes, secretaria, vicepresidenta y, desde mayo, presidenta. La SCAP siempre ha tenido un papel docente, pero hoy su función principal es la de crear red y fomentar la colaboración entre hospitales.

Su papel en la Societat

¿Cuáles son los retos actuales de la SCAP?

Nuestro principal reto es adaptar la sociedad a las necesidades actuales de la anatomía patológica. Hemos incorporado biólogos moleculares y queremos integrar también a los técnicos de anatomía patológica, ya que ambos son esenciales en el diagnóstico. Además, apostamos por la digitalización y la inteligencia artificial para agilizar procesos y mejorar la colaboración entre hospitales. Otro desafío clave es dar visibilidad a la especialidad y atraer talento joven, asegurando formación continua y un relevo generacional que garantice diagnósticos de calidad en el futuro.

Los avances tecnológicos y la IA transforman la Medicina. ¿Cómo se refleja esto en el día a día?

Totalmente. Hemos pasado de mirar las células por el microscopio a incorporar biomarcadores, técnicas inmunohistoquímicas y, cada vez más, inteligencia artificial. En mi hospital, por ejemplo, ya vemos las biopsias digitalizadas en la pantalla del ordenador, sin necesidad de microscopio. Esto permite trabajar en red e incorporar algoritmos que ayudan en tareas repetitivas, como el conteo de mitosis o la valoración del porcentaje tumoral. También veremos herramientas de texto para interpretar informes o generar plantillas diagnósticas.

La SCAP también busca atraer talento joven. ¿Qué dificultades existen?

Nuestra especialidad es muy invisible. Trabajamos entre bambalinas y la sociedad no sabe lo que hacemos. La gente conoce a su médico de cabecera, pero no al radiólogo ni al patólogo. Muchos estudiantes de Medicina no saben que existe la anatomía patológica y, si no lo conocen, no pueden plantearse la opción. Tenemos que enseñar lo que hacemos para captar vocaciones.

Un médico desconocido

¿Cómo explicaría a un paciente el trabajo de un patólogo?

Algunas enfermedades se diagnostican solo con la clínica, pero otras requieren una muestra de tejido. En el cáncer, por ejemplo, el 100 % de los diagnósticos necesitan anatomía patológica. El patólogo sabe cómo es el tejido normal y, con sus conocimientos de medicina, interpreta las alteraciones para dar el diagnóstico preciso. Gracias a eso, el médico tratante puede decidir el tratamiento adecuado.

¿Ha cambiado con el tiempo el tipo de muestras que analiza?

Sí. Ahora se hacen más biopsias, no solo cuando hay sospecha sino en el cribado de gente sana y para monitorizar tratamientos. Además, ahora hay que dar mucha más información. En cáncer de pulmón, por ejemplo, antes solo se pedía confirmar si había cáncer; nos piden identificar el subtipo exacto para aplicar tratamientos personalizados. Esto no ocurría hace pocos años. También en otras enfermedades, como el asma, se hacen biopsias para ver si un fármaco está funcionando o hay que cambiarlo.

El tabaco

¿Hay particularidades en las patologías que se tratan en España?

La sociedad española sigue siendo muy fumadora, así que tenemos mucha prevalencia de cáncer de pulmón por tabaco, que no es el mismo que el de personas no fumadoras. En los no fumadores, el cáncer suele deberse a una alteración genética, no al humo. Si se dejara de fumar, desaparecería la inmensa mayoría de los cánceres de pulmón.

¿Existen nuevos tratamientos para el cáncer de pulmón?

En los últimos años ha habido mejoras en cirugía, radioterapia y muchos nuevos fármacos, más eficaces y tolerables, pero no sirven si no hay un buen diagnóstico. Sin anatomía patológica no hay medicina personalizada.

Conociendo la agresividad de estos tumores, ¿por qué sigue siendo tan importante concienciar sobre los riesgos del tabaco y del vapeo?

El tabaco es malísimo. Incluso las sustancias que se perciben como más inocuas, como el vapeo, también son peligrosas. Aunque todavía no contamos con tantos datos o estudios definitivos sobre el vapeo, introducir cualquier sustancia extraña en el organismo nunca puede ser bueno. Si la gente conociera cómo las sustancias del tabaco alteran las células y provocan cáncer, nunca fumaría. De hecho, si se dejara de fumar, desaparecería la mayoría de los cánceres de pulmón. Fumar sigue siendo el principal factor de riesgo en la patología pulmonar.

Otras causas

¿La contaminación urbana también influye en estos tumores?

Sí. Es más difícil de medir porque son muchas sustancias mezcladas, pero cada vez hay más evidencia de que la contaminación provoca cáncer de pulmón y otras patologías respiratorias. Sabemos que la irritación continuada provoca cáncer. La contaminación nos perjudica.

¿Cuáles son los principales retos de la anatomía patológica?

Dar visibilidad a la especialidad, atraer talento, impulsar la digitalización y orientar bien la IA para que nos ayude de forma correcta. Al final, somos nosotros quienes tenemos que entrenar esos sistemas.n