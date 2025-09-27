Cuando los museos de Elche no duermen

Al igual que siempre se suele decir que la jornada laboral de un funcionario es de 8 a 15 horas, tampoco es habitual ver un museo abierto cuando pasan de las 18 horas. Si bien, este sábado se rompió en Elche con esa rutina gracias a una cita especial, ‘Noche en blanco’, iniciativa que el Ayuntamiento quiso repetir tras la primera edición en 2024, y siguiendo la estela de otros municipios del país que apuestan por este modelo para desestacionalizar el turismo ahora que ha terminado la temporada alta.

De visitas a gynkanas

Y es que las principales salas expositivas de la ciudad abrieron sus puertas con gynkanas, visitas guiadas y teatralizadas para fomentar el turismo de museos por la tarde y hasta la medianoche cuando se despierta más el ocio.

Cinco museos ilicitanos, así como la casa museo de l’Hort de Pontos, se brindó a vecinos y visitantes durante esta intensa tarde y noche de actividades especiales que fue cogiendo peso conforme iba cayendo el sol. El resto de museos optaron por una jornada de puertas abiertas.

Largas colas para acceder de noche a La Calahorra / Matías Segarra

El programa arrancó con visitas guiadas al refugio antiaéreo en el Paseo de Germanías, en el Jardín de la Concordia, que se fueron sucediendo cada 45 minutos donde por grupos reducidos de 20 personas se hizo un repaso histórico por estos pasadizos hacia la memoria histórica que desde abril se pueden visitar con reservas.

Visitas teatralizadas

El Museo Arqueológico y de Historia (MAHE) utilizó el gancho de las visitas teatralizadas para hacer un recorrido por las salas cuando apenas se cumplen meses de la remodelación y el Museo Paleontológico (MUPE), por su parte, permitió la entrada del público a sus laboratorios y, para la sorpresa de los asistentes, se expuso por primera vez un erizo de mar fósil, que es único en el mundo, y que fue hallado en el yacimiento alicantino de Tángel. Las visitas guiadas también llegaron al Museo de Pusol, a Pontos y al recién renovado museo del Misteri, que fue escenario de esta experiencia nocturna de la mano del archivero de la Festa, Joan Castaño.

Visita a las colecciones del MUPE para conocer nuevos fósiles / Matías Segarra

En la calle, durante diferentes pases, también tuvo lugar otra visita guiada de la mano del presidente de la Comisión de Representaciones del Misteri, Héctor Cámara, quien adentró a los interesados en la historia del drama asuncionista a través del urbanismo local. Así las cosas, visitaron desde la ermita de San Sebastián hasta la Casa de la Festa, la dels Ferros, la dels Lleons, la Casa dels Perpinyà y la basílica de Santa María. Fue precisamente en el principal templo sagrado ilicitano donde la doctora en Edificación, Tecnología, Investigación y Desarrollo Yolanda Spairani aportó sus conocimientos para dar claves sobre cómo fue la construcción de la basílica y las diferentes restauraciones que se acometieron con el paso de los años, teniendo en cuenta que el edificio llegó a sufrir un incendio.

Belenistas

A tres meses vista de Navidad, la asociación de belenistas ofreció una demostración desde el Museo de la Casa del Belén sobre cómo se prepara un nacimiento de forma artesanal. Desde el Centro de Congresos se aprovechó este programa para divulgar acerca de la Dama de Elche y, sobre todo, contar anécdotas que envuelven a esta joya de la cultura íbera.

La música también tuvo un papel predominante durante la velada en varios espacios al aire libre como el entorno de la Torre de Vaíllos donde se emplazó el concierto Entre Velas de pop-rock de los años sesenta hasta los noventa con música de guateque de la mano de la Banda Sinfónica de Elche con Carmen María, concursante del programa de televisión La Voz.