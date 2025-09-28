De la fiesta de las hamburguesas en Crevillent a animar a los mayores de la residencia

Hasta hace unos años Crevillent vivía minutos de expectación en el paseo de la Rambla de Crevillent cuando llegaban las fiestas, al preguntarse si la hamburguesa gigante, incluso de más de 1.400 kilos en algunas ediciones, podría aguantar el peso. El hecho de que el municipio alfombrero dejase hace más de un lustro de prepararse para este Guinness de los Récord no ha hecho mella, y por tanto las ganas de disfrutar de un día de convivencia siguen intactas.

Así quedó demostrado este domingo cuando, días después del Primer Tro y tras la resaca del desfile humorístico, miles de crevillentinos y visitantes se concentraron sobre el lugar donde se suele asentar el mercadillo para degustar una de las más de 5.000 hamburguesas gratuitas, cervezas y refrescos que Cárnicas Ortolá ofreció a los presentes como manda la tradición.

Esta fiesta de la hamburguesa se vivió con algo más de ilusión, si cabe, teniendo en cuenta que este 2025 el hijo del gerente de la firma de alimentación, Enrique Ortolá, ostenta la capitanía cristiana en representación de Dragones San Jorge.

Colas

Esta empresa patrocinadora, junto con apoyo del Ayuntamiento y la asociación festera de Moros y Cristianos, volvieron a lograr que la fiesta de la hamburguesa se mantuviera consolidada hasta el punto de formarse colas para recibirlas en un ambiente muy distendido mientras sonaban canciones de todas las décadas.

Colas para recoger las hamburguesas en las barras que se instalaron en la Rambla / Matías Segarra

Visita

Entre los grupos había desde padres con las manos llenas de hamburguesas para repartir entre los hijos y jóvenes dándolo todo con los amigos. Antes de la clásica cita, cientos de festeros, entre ellos los cargos de este año, acudieron a visitar a los mayores ingresados en la residencia La Purísima para llevarles un pedacito de las celebraciones en honor a San Francisco de Asís a todas aquellas personas que tienen complicado salir a disfrutar de los desfiles.

Emoción

La directora de la residencia quiso agradecer que un año más los festeros se acordasen de ellos ,y es que la estampa fue verdaderamente emotiva al ver a mayores y jóvenes bailando al son de marchas moras y cristianas en el patio del colegio Nuestra Señora del Carmen.

El presidente del grupo Enercoop, Guillermo Belso, también puso en valor la labor que realizan los festeros en la residencia en la que colabora la firma sufragando parte de los gastos. La alcaldesa, Lourdes Aznar, y el presidente de la asociación festera, Luis Manchón, tampoco quisieron perderse el encuentro.