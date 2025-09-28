Declarado un incendio en Crevillent cerca de una planta de reciclaje

Un incendio en un vertedero de Crevillent ha obligado a desplegar un amplio dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante durante la madrugada de este domingo.

El aviso se recibió a las 01:55 horas, momento en el que se apreciaba una columna de humo negro en las inmediaciones de la planta de reciclaje del municipio. Sobre las 3:42 de la madrugada, los equipos lograron perimetrar el fuego, aunque las llamas siguen siendo muy intensas, lo que impide el uso de maquinaria pesada para sofocarlo.

Incendio en un vertedero del municipio de Crevillent / INFORMACIÓN

En la zona trabajan una Unidad de Mando de Jefatura (UMJ), una Bomba Urbana Ligera (BUL) y dos Bombas Nodrizas Pesadas (BNP). El operativo está compuesto por un sargento, dos cabos y seis bomberos de los parques de Elche, Crevillent, San Vicente y Almoradí.

Las autoridades han confirmado que no se han registrado heridos y que la intervención continúa en curso.

Incendio en Calp

El incendio forestal que se ha declarado la noche del sábado en la partida Garduix de Calp ha quedado controlado a las 2:42 horas de este domingo. El fuego, avivado por el viento, se ha propagado con rapidez, aunque no ha provocado heridos ni evacuaciones.

En el operativo han participado 26 efectivos y 10 vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y brigadas forestales, mientras que Emergencias ha activado el nivel 1 del Índice de Gravedad Potencial. Esta mañana 17 profesionales han continuado en la zona para asegurar la extinción completa.