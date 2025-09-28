Detenidos en Crevillent por falsificar un cheque escolar que cobraron en el banco

Falsifican un cheque escolar del colegio por valor de 800 euros que llegaron a canjear en un banco. Es lo que ha sucedido en Crevillent, donde la Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 31 y 54 años por los presuntos delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del puesto de la Guardia Civil del municipio alfombrero por la presidenta y la secretaria de la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) de la localidad quienes, tras revisar las cuentas de la asociación, advirtieron que se había hecho efectivo un cheque al portador por valor de 800 euros en una entidad bancaria de Alicante.

Copia

Por este motivo, las denunciantes, desconocedoras de quién podría haber cobrado ese cheque, dado que eran las únicas personas autorizadas a hacerlo, solicitaron una copia del documento a la entidad bancaria, pudiendo ver que habían falsificado la firma de la presidenta, no correspondiendo tampoco la letra del documento con la de la secretaria, quien habitualmente se encarga de hacerlo.

En cuanto al documento de pago, correspondía a un talonario del año 2021, desconociendo también quién y cuándo el estafador se hizo con el mismo, puesto que no habían notado en ningún momento la falta de ningún talonario, además de que los suelen tener guardados bajo llave.

Caso

Tras la denuncia, dado que el cheque fue cobrado en una entidad bancaria de Alicante, la Policía Nacional se encargó de continuar las gestiones, encargándose del caso los agentes de investigación de la Comisaría del Distrito Norte de Alicante.

Coche de la Policía Nacional en la Comisaría de Alicante, donde se hicieron cargo del caso / INFORMACIÓN

Así pues, los investigadores consiguieron identificar y localizar a la persona que hizo efectivo el cheque en la entidad bancaria, un varón que en su declaración en Comisaría manifestó que se lo había proporcionado un amigo para que lo cobrase, aduciendo que él no podía cobrarlo porque no tenía cuenta en esa entidad. Tras cobrar el cheque, quedó con él y le entregó el dinero.

Detención

Finalmente, tras varias diligencias de investigación, los agentes consiguieron localizar y detener al presunto autor de la falsificación del documento de pago, remitiéndose todo lo actuado a los juzgados de instrucción donde fueron detenidos.