La formación de policías en Elche y más plantilla, en la diana

El acto del patrón de la Policía Local de Elche suele caracterizarse, más allá de los reconocimiento al mérito policial, por ser un lugar de reivindicación y también de anuncios. Efectivamente el alcalde, Pablo Ruz, aprovechó la ocasión para trasladar este domingo que las actuales instalaciones del colegio Carlos III del barrio de San Antón operarán como Escuela de Formación en Seguridad y Emergencias, así como sede de Protección Civil. Aunque antes habrá que esperar a que la comunidad educativa se traslade al nuevo centro Les Arrels.

Simulacros

El primer edil trasladó que «las emergencias son un asunto troncal para este gobierno municipal» y que a través de simulacros y formaciones quieren inculcar esa cultura para sensibilizar, pero no entró en detalles sobre la inversión que será necesaria para poner en funcionamiento la infraestructura, aunque todo apuntaría a que este sería un macrocentro municipal que albergaría todos los recursos para que los agentes puedan desarrollar su actividad formativa. Es más, incluso podría centralizarse en este espacio la subsede del Ivaspe en la provincia de Alicante, aunque para ello todavía no hay confirmación ni una fecha clara de implantación.

Si bien, el jefe de la Policía Local, César Zaragoza, reprobó que el Consell haya cambiado las condiciones que fueron consensuadas con el anterior gobierno del Botànic y los sindicatos sobre cómo se asentaría en la ciudad el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencia, en principio previsto en las instalaciones de la Jefatura como en diciembre de 2024 confirmó el president de la Generalitat, Carlos Mazón, cuando entonces se confirmó que se habían iniciado los trabajos para redactar el plan director.

72 horas antes

Zaragoza señaló que 72 horas antes del acto recibió un documento que evidencia que el proyecto «se separa diametralmente» de lo proyectado inicialmente en otros mandatos porque los cursos para el acceso a las distintas escalas no se podrían realizar en Elche si no en Cheste (Valencia), donde se ha centralizado la formación en toda la Comunidad.

En este punto el jefe de la Policía Local sostuvo que estas limitaciones suponen «importantes derivadas» porque se quebranta el consenso de la amplia mayoría de jefaturas que dieron apoyo a Elche y solicitaron que se descentralizase la formación» y que se cerraría la puerta a que el término municipal acoja a decenas de agentes «que incrementarían la percepción de seguridad en nuestra ciudad».

El alcalde, Pablo Ruz junto al conseller de Emergencias Juan Carlos Valderrama en el acto en el Paseo de la Estación / Matías Segarra

La postura de la Jefatura es que el convenio se mantenga para que sin salir de la provincia se puedan realizar cursos básicos y de ascenso, además de los de especialización, monotemáticos y monográficos.

Oferta

Por alusiones el conseller de Emergencias, Juan Antonio Valderrama, no entró a valorar las declaraciones de Zaragoza y defendió que la Generalitat pretende consolidar esta institución con una oferta «especializada y exigente» adaptada a los nuevos retos , y destacó que en el último trimestre de 2025 estará disponible el plan anual del Ivaspe «que lleva tiempo sin desarrollarse» y que incluirá «más capacitación»

El primer edil, por su parte, expuso otras inversiones como la necesidad de dimensionar la plantilla para responder al crecimiento de la ciudad creando un plan que contempla incorporar más de 50 agentes en cinco años.

En materia de medios avanzó la adquisición de más dispositivos TASER, la renovación de equipos de comunicación, nuevas motos y dos furgones para los agentes de Seguridad Ciudadana que se aprobarán en la próxima junta de gobierno, además de la entrega de chalecos y armamento consensuado con los agentes.

Por otro lado, Ruz destacó el impacto positivo en materia de seguridad ciudadana que ha tenido la apertura de la comisaría de Carrús, y agradeció que haya sido realidad gracias a la implicación del cuerpo.