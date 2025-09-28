El jefe de la Policía Local de Elche carga contra la gestión de las emergencias: "Si el político necesita a un técnico, me sobra el político"

Veintiún minutos duró este domingo el discurso del jefe de la Policía Local de Elche, César Zaragoza, en el día de San Rafael, patrón del cuerpo de seguridad municipal, en el que exprimió cada uno de los segundos para poner de relieve los retos que sigue teniendo la plantilla. Eso sí, el peso de su alocución recayó en destacar las tareas pendientes que tiene la Administración para mejorar la gestión de emergencias como la dana de Valencia, que arrasó pueblos y dejó más de 220 muertos.

En este sentido, el comisario jefe reivindicó desde el escenario, y dirigiéndose al conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y al alcalde, Pablo Ruz, que se modifiquen las dinámicas de los planes de emergencia para que la capacidad de reacción esté en manos de los técnicos.

El cuerpo de la Policía Local durante el acto del patrón en el Paseo de la Estación / Matías Segarra

"Si somos hábiles aprenderemos de la experiencia y si verdaderamente tenemos vocación pública hay que cambiar lo que no ha funcionado". Sobre esta cuestión fue tajante: "Si el político necesita a un técnico que lo asesore, me sobra el político, porque quienes tienen que decidir sobre nuestras vidas son quienes más saben, igual que cuando vamos al médico queremos que nos atiendan los mejores especialistas".

Estructuras de mando

De ahí que el jefe de la Policía Local anunciase que motivarán esa modificación para que cambien las estructuras de mando y dirección en los citados planes.

En este punto, reconoció que es normal que ante una catástrofe de tales magnitudes el servicio de Emergencias del 112 colapse, "pero lo que no es normal es que la Policía Local no pueda conectar ni con el 112 ni con el puesto avanzado, ni con el centro de coordinación operativa integrado, eso ocurría antes y sigue ocurriendo".

Los efectos de la riada y la marea de solidaridad que se movilizó centró parte del solemne acto en el que Zaragoza puso de relieve la labor de los agentes que se desvivieron para prestar ayuda en los pueblos valencianos afectados, incluso dedicando horas de su tiempo fuera de servicio, y pese a que no pudieron intervenir desde el minuto cero "porque no nos permitieron hacerlo", repuso.

Condecoraciones

Ante las complicadas situaciones que vivieron los policías quiso agradecer las condecoraciones que recibieron multitud de efectivos por su implicación, insistiendo en que llegaron en las "peores condiciones posibles y estuvisteis en el peor momento de esas personas y lo hicisteis con orgullo, habéis dignificado a la ciudad y al cuerpo de Elche", defendió el responsable de la Jefatura, que además aprovechó el altavoz en la efeméride para anunciar que su intención es que Elche pueda disponer de un centro de emergencias.

Sobre esa futurible inversión y mirando al regidor le espetó que "si podemos ahorrar en unas cosas y gastar donde importa estará agradecida la ciudadanía".

Ruz, sin contestar a la petición expresa del alto mando policial, sí que repasó las medidas adoptadas del equipo de gobierno de PP y Vox en materia de emergencias desde el inicio de su mandato, entre ellas la creación de un Comisario Responsable de Emergencias, la revisión de planes, la instalación de cámaras en barrancos, la puesta en marcha del sistema “Alerta Elche” y la adquisición de comunicaciones satelitales, expuso el regidor después de poner en valor los 157 años de trayectoria de la Policía Local en la ciudad.

Condecoraciones

Aplaudió, igualmente, el espíritu solidario del cuerpo a la hora de ofrecerse como voluntarios para ayudar en municipios valencianos afectados como Picanya, Sedaví, Catarroja o Paiporta. Precisamente estuvieron entre los invitados representantes municipales de varias de las localidades anegadas para contemplar esta cita en la que el Ayuntamiento también entregó condecoraciones a trabajadores de diferentes departamentos municipales y organizaciones que estuvieron en la primera línea echando una mano.

Valderrama, conseller de Emergencias e Interior, alabó el trabajo del Ayuntamiento ilicitano en materia de seguridad y emergencias y refirió que la Administración local es un "aliado constante para los proyectos que vamos a desarrollar". Eso sí, el responsable autonómico pasó por alto las peticiones expresas para mejorar la gestión de las emergencias, aunque sí que tendió la mano a escuchar la reivindicación explícita del jefe de la Policía Local sobre el hecho de que se condecoren a los agentes que estuvieron detrás de la detención de un hombre que mató a cuchillazos a otro en El Altet, así como al operativo que permitió la desactivación de una banda que traficaba con hachís.

Zaragoza criticó que el Consell no les ha dado autorización y que tampoco se le ha respondido al recurso administrativo que presentó a la Generalitat para desatascar este expediente.

El acto desde el Paseo de la Estación arrancó como marca el protocolo con el izado de banderas, al que le siguió el homenaje a los policías fallecidos a través de una corona de laurel. Después la Jefatura reconoció en primer lugar al inspector de la Policía Nacional Roberto Sánchez por la colaboración entre ambos cuerpos, al Policía Local de Orihuela Oliverio Riquelme por el asesoramiento en materia de tiro policial y manejo de armas y al agente de la Ertzaintza Javier Álvarez por prestar sus conocimientos ante el control ante grandes concentraciones de personas.

Siguió la entrega de multitud de medallas a más de 40 agentes por el mérito policial, de la misma forma que también se enalteció en la acción de Marouane, un joven que, tras apenas diez meses en Elche, salvó la vida a un vecino con intentos suicidas.