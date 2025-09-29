60 años de Moros y Cristianos: Crevillent celebra su legado festero

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent, dedicadas a San Francisco de Asís, son uno de los grandes referentes festivos de la Comunidad Valenciana. Desde 2017 cuentan con la distinción de Fiesta de Interés Turístico Internacional, un reconocimiento que avala su historia, su arraigo y su proyección.

Estas celebraciones, que este año conmemoran su 60 aniversario, nacieron en 1965 y se inspiran en las batallas de la Reconquista, evocando los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes, así como las rebeliones sarracenas y la expulsión de los moriscos en el siglo XVII.

Uno de los actos más singulares de las fiestas es la representación teatral ambientada en el siglo XIII, donde los moros rinden vasallaje al rey Jaume I frente al Castillo. Este espectáculo, que forma parte esencial del programa, fue declarado Bien de Relevancia Local Inmaterial en 2010 por su valor cultural y simbólico.

Un programa para todos los públicos

Las fiestas arrancan el martes 30 de septiembre con la entrega de escarapelas y premios del concurso de cabos y del desfile de humor 2025 en el Casal Festero. Es el pistoletazo de salida de una semana intensa de actos, música y tradición.

El viernes 3 de octubre, Entrada Infantil, seguida por la «Embajada al Ra’is» en la Plaza de la Constitución. Ya por la noche, comienza la fiesta con la primera sesión de la Barraca Popular. / Áxel Álvarez

El viernes 3 de octubre se celebra la Entrada Infantil, seguida por la «Embajada al Ra’is» en la Plaza de la Constitución. Ya por la noche, comienza la fiesta con la primera sesión de la Barraca Popular, que este año contará con «Besmaya», «La Hornet» y «Oski DJ».

Sábado 4 de octubre: el día grande

El sábado es el día más esperado. Se celebra la festividad de San Francisco de Asís, patrón de la villa. La jornada empieza con la tradicional Diana Festera a las 07:00 h, seguida por el primer pasacalles oficial del bando cristiano a las 11:30 h. A mediodía, la programación continua con la actuación de «Reina Mora» en la Plaza de la Comunidad Valenciana.

El sábado, día grande de las fiestas, culmina con la espectacular Entrada del Bando Moro, uno de los actos más vistosos y multitudinarios, tras una jornada de pasacalles, tardeo y conciertos. / Matías Segarra

Por la tarde, el ambiente se anima con el Tardeo Festero y la música de «DJ Alejo». A las 18:30 h se celebra la espectacular Entrada del Bando Moro, uno de los actos más visuales y concurridos. La jornada termina con una gran noche musical en la Barraca Popular, con Nil Moliner como cabeza de cartel, acompañado por «DJ Juanjo Vivancos» y «DJ Toledo».

Domingo 5: el turno del Bando Cristiano

El domingo arranca de nuevo con Diana Festera, seguida del segundo pasacalles oficial, esta vez protagonizado por el bando moro. A las 12:00 h, en la Plaza de la Comunidad Valenciana, se podrá presenciar la actuación de «extensores automáticos». Por la tarde, «DJ Poncini» ameniza el tardeo festero, y a las 18:30 h llega la esperada Entrada del Bando Cristiano. La noche continúa con la actuación de «Tallarina On Tour» en la Barraca Popular.

El domingo culmina con la Entrada del Bando Cristiano, uno de los actos más esperados, tras una jornada festiva con Diana, pasacalles, música y tardeo. / Matías Segarra

Lunes 6: solemnidad y tradición

El lunes es una jornada marcada por los actos más tradicionales y religiosos. A las 08:00 h tiene lugar el Alardo de Arcabucería, seguido a las 10:15 h por la Ofrenda Floral a San Francisco de Asís. A las 12:00 h se celebra la Misa Festera-Cantada en la Parroquia de Nuestra Señora de Belén, y a las 13:15 h el Traslado-Romería del patrón hacia la Parroquia de la Santísima Trinidad.

El lunes 6 de Octubre, Crevillent vive sus actos más tradicionales con Alardos de Arcabucería, Embajada y la Solemne Procesión. / Áxel Álvarez

Por la tarde continúa el segundo Alardo de Arcabucería, y a las 18:00 h se representa la Embajada al Rey Don Jaime I en la Plaza de la Constitución, acto que revive con solemnidad el momento histórico de vasallaje. La jornada concluye con la Solemne Procesión Popular y Festera, a las 20:30 h, que reúne a festeros y vecinos en un recorrido emotivo por las calles del municipio.

Gala conmemorativa: 60 años de fiesta

El sábado 8 de noviembre, un mes después de los actos principales, se celebrará en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura «José Candela Lledó» una gala conmemorativa del 60 aniversario. Será una ocasión especial para recordar el recorrido histórico de estas fiestas y rendir homenaje a todas las personas que han contribuido a su crecimiento y consolidación.

Cultura, identidad y futuro

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent no solo son un escaparate de cultura, música y tradición; son también un motor de identidad colectiva. Año tras año, las comparsas, los músicos, los actores y los vecinos se implican para que la celebración siga creciendo sin perder su esencia.

Las Fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent combinan tradición y modernidad, uniendo a generaciones en torno a la cultura y la música. / Matías Segarra

El equilibrio entre la tradición y la adaptación a los nuevos tiempos se refleja en la diversidad de actos, la calidad de las representaciones y la apertura a nuevas generaciones. La inclusión de DJ’s, tardeos y actividades para los más jóvenes refuerza ese compromiso de mantener la fiesta viva y conectada con el presente.

Un mensaje para el pueblo

En este aniversario tan especial, el mensaje es claro: orgullo, gratitud y participación. Orgullo por seis décadas de historia festera, gratitud hacia quienes la han hecho posible y una llamada a la participación activa, tanto de los festeros veteranos como de los nuevos.

Las fiestas de Crevillent son más que un evento anual: son una expresión viva del alma del pueblo. Y este 2025, con más motivos que nunca, el corazón festero volverá a latir con fuerza.

«Las entradas mora y cristiana. Son el momento de mayor belleza»

Lourdes Aznar Miralles: Alcadesa de Crevillent

Lourdes Miralles Aznar, Alcaldesa de Crevillent. / Información

¿Qué representan las fiestas de Moros y Cristianos para usted y para el pueblo de Crevillent?

Son la vuelta de las vacaciones, un momento de unión y hermandad como dice el himno de la Festa y también evidentemente son un estímulo económico y emocional para los crevillentinos que, sean festeros o no, disfrutan de unos días de felicidad, de buen ambiente y de un pueblo vivo que vive con pasión sus fiestas.

¿Cómo han cambiado y crecido las fiestas en estos 60 años de historia?

Las fiestas nacieron hace 60 años, así que es una fiesta joven que acaba de empezar a andar. Ha ido creciendo, ahora goza, como decís, de 60 años de madurez. Es una fiesta que ha alcanzado nada menos que el reconocimiento de Interés Turístico Internacional y goza de muy buena salud, aportando nuevos actos en ocasiones, como la interpretación del himno de «Paco El Chollat», que por segundo año se ha interpretado como inicio de las fiestas, y, a la vez, nuestras fiestas mantienen su esencia y su idiosincrasia propia, que hace que sean unas fiestas que reúnen a miles y miles de visitantes.

¿Qué momentos o actos del programa considera más representativos o especiales?

Pues para mí, sin duda, son las entradas mora y cristiana. Son el momento de mayor belleza y espectacularidad y que invito a todo el mundo a que pueda venir a verlas el próximo 4 y 5 de octubre. Pero cualquier otro acto pueden disfrutar de un ambiente festivo increíble. Por las mañanas, ese fin de semana recomiendo los pasacalles, el viernes con la Embajada al Rais, el lunes con la Embajada al Rey Don Jaime I, que tanto esfuerzo y preparación conllevan ambas durante todo el año. En fin, un sinfín de actividades y de actos que invito a todo el mundo a que conozcan.

¿Cómo se logra mantener vivas las tradiciones mientras se avanza y se adapta a los nuevos tiempos?

Pues se logra no perdiendo la esencia y sabiendo adaptar los actos y la fiesta a lo que demanda el pueblo y los tiempos. Creo que eso se ha ido consiguiendo y ahora mismo en Crevillent gozamos de unas fiestas que como digo no tienen nada que envidiar a nadie y ya no sólo eso, que son un referente en el calendario festero de todo el mundo.

¿Qué mensaje quiere compartir con los crevillentinos y crevillentinas en estas fiestas?

El mensaje que mando es que sean días de unión, de dejar de lado las diferencias, de disfrutar juntos, de pensar en lo que nos une más que en lo que nos separa y vivir las fiestas con intensidad, disfrutar de nuestros moros y cristianos, de la barraca municipal... Y pedirle a nuestro patrón San Francisco Asís que nos dé unos días de felicidad, de buen tiempo y que la lluvia tan necesaria venga a Crevillent con moderación, pero después de las fiestas.

«Cada colectivo es imprescindible para que las fiestas funcionen»

Antonio Candel Rives: Concejal de Fiestas

Antonio Candel Rives, Concejal de Fiestas. / Información

Las fiestas de Moros y Cristianos de Crevillent cuentan con la declaración de Interés Turístico Internacional. ¿Qué representa este reconocimiento para la localidad y para la organización de las fiestas?

Es un reconocimiento que lucimos con orgullo y que costó mucho trabajo conseguir. Tuve el honor de participar en aquel proceso y puedo dar fe del esfuerzo que implicó. No debe entenderse como un fin en sí mismo, sino como un compromiso para mejorar y preservar un legado valioso que debemos transmitir a las nuevas generaciones. Por eso, comparsas, Asociación y Ayuntamiento volcamos nuestro trabajo en organizar la Fiesta con todo el cariño.

Aunque los días grandes se celebran entre esta semana y la próxima, ya se han vivido numerosos actos previos. ¿Qué balance hace de lo que llevamos de fiestas y qué evento destacaría hasta ahora?

Entramos en la trilogía festera, pero ya se han celebrado momentos muy destacados. Mencionaría tres: el Acto de Proclamación de Capitanes y Bellezas, el acto social más importante de Crevillent; el Primer Tro, cuando todas las comparsas desfilan hasta el Ayuntamiento y la alcaldesa abre oficialmente las fiestas; y la visita a la Residencia de Ancianos de la Purísima, un homenaje entrañable a nuestros mayores. El balance hasta ahora es muy positivo: gran participación, buena organización y buen tiempo.

¿Qué importancia tienen las asociaciones y colectivos locales en el desarrollo y la vida de estas celebraciones?

Son fundamentales. Las comparsas son el alma de la Fiesta, mientras que la Asociación y el Ayuntamiento aportan marco organizativo y seguridad. También son imprescindibles colectivos como la policía local, protección civil, cruz roja, bandas de música, escuelas de danza, coros y servicios de limpieza. Todos juntos forman un engranaje en el que cada pieza, grande o pequeña, resulta necesaria para que el resultado sea sólido.

En este 60 aniversario, ¿hay alguna novedad o cambio destacado respecto a ediciones anteriores?

En fiestas tradicionales hay que ser prudentes con los cambios. Este año, el Desfile de Cabos rindió homenaje al primero celebrado hace 60 años, partiendo del Colegio Escoles Noves como en 1965. Además, en las entradas de sábado y domingo habrá elementos especiales para conmemorar esta larga trayectoria festera.

«La Festa es el gran legado que debemos transmitir»

Luis Manchón Mas: Presidente de la Asociación de Fiestas

Luis Machón, Presidente Asociación de la Fiestas. / Información

¿Qué representa para usted estar al frente de la Asociación de Moros y Cristianos de Crevillente?.

Para mí es un orgullo enorme por lo que simboliza la Fiesta para todo el pueblo. Al mismo tiempo supone un reto que afronto con responsabilidad y con el apoyo de mi equipo más cercano, de la junta directiva y de los presidentes y presidentas de las comparsas. También es fundamental la colaboración del Ayuntamiento, siempre dispuesto a implicarse. Estar al frente de la Asociación significa trabajar por mantener vivo un legado cultural y festero que nos identifica como crevillentinos.

¿Cómo valora el respaldo y la colaboración de las autoridades locales con las fiestas?.

Sin el apoyo institucional sería muy difícil organizar una celebración de esta magnitud. Ayuntamiento y Asociación deben caminar juntos. La Fiesta no es solo tradición, también es motor económico: impulsa al comercio, a la hostelería y a la imagen exterior de Crevillent. Además del retorno económico hay un gran trabajo organizativo y logístico. Ese esfuerzo conjunto nos ha permitido alcanzar la declaración de Interés Turístico Internacional, que nos llena de orgullo y a la vez nos obliga a seguir cuidando y mejorando cada detalle.

¿Qué acciones se están llevando a cabo para involucrar a los más jóvenes en estas celebraciones?.

El futuro de la Festa depende de ellos. Por eso cuidamos especialmente la cantera a través de la «Escola de la Festa», donde conocen nuestras tradiciones. También hemos potenciado la Entrada Infantil y dado mayor protagonismo a los Cargos Infantiles, para que sientan la Fiesta como algo propio. A ello se suman actividades impulsadas por Ayuntamiento y comparsas dirigidas a jóvenes de 14 a 18 años, una franja clave que asegura el relevo generacional. Queremos que los jóvenes no solo participen, sino que se impliquen activamente en la organización y el espíritu de la Fiesta.

¿Qué metas o proyectos le gustaría impulsar en el futuro desde la Asociación?.

El objetivo más importante es aprobar una Ordenanza Municipal que regule todos los actos festeros del año, especialmente durante los días grandes. Una normativa clara dará seguridad a festeros, vecinos y visitantes. Estoy convencido de que, con la colaboración del Ayuntamiento, será posible. Será una herramienta clave para garantizar el futuro de la Festa y asegurar que siga siendo un motivo de orgullo para Crevillent en las próximas décadas.

Programa de actos

Martes 30 de septiembre

20:30 h Entrega de escarapelas a los ganadores del concurso de cabos, así como los premios del desfile de humor 2025, Casal Festero.

Viernes 3 de octubre

18:30 h Entradas infantiles. Desfile de nuestros comparsistas infantiles y cargos festeros.

20:45 h Concentración de las distintas comparsas en la Plaza de la Constitución para participar en la «Embajada al Ra’is» .

A partir de las 23:30 h «Barraca Popular» Besmaya- La Hornet- Oski Dj.

Sábado 4 de octubre

07:00 h Diana festera. Recorrido libre de las comparsas por la Villa.

11:30 h «1º Pasacalles oficial festero» día del bando cristiano. Desde la Morquera a la Plaza de la Constitución, con apertura de la Comparsa Beduinos que ostenta la Capitanía del Bando Moro.

12:00 h Actuación de «Reina Mora» en Plaza de la comunidad valenciana.

15:30 h Tardeo festero con Dj Alejo en la Plaza de la Constitución.

18:30 h “Entrada del bando moro”. Desde la calle Santo Tómas a la calle S.C. de Jesús

A partir de las 23:30 h «Barraca Popular» Nil Moliner- Dj Juanjo Vivancos-Dj Toledo.

Domingo 5 de octubre

07:00 h Diana festera.

11:30 h «2º pasacalles oficial festero» día del bando moro. Desde la Morquera a la Plaza de la Constitución, con apertura de la Comparsa Dragones de San Jorge que ostenta la capitanía del Bando Cristiano.

12:00 h Actuación de «Extensores automáticos» en Plaza de la Comunidad Valenciana.

15:30 h Tardeo festero con DJ Poncini en la Plaza de la Constitución.

18:30 h «Entrada del Bando Cristiano».Desde la calle Santo Tómas a la calle S.C. de Jesús.

A partir de las 23:30 h Barraca Popular con Tallarina on tour.

Lunes 6 de octubre

08:00 h 1ºAlardo de Arcabucería . Concentración de todos los arcabuceros de ambos bandos finalizando dicho Alardo a las 10:00 h en la Plaza de la Constitución.

10:15 h Ofrenda floral a San Francisco de Asís. Desde Parque Telmo Vela a la Pl. de la Constitución.

12:00 h Solemne Misa festera-cantada, en la Parroquía de Ntra.Sra. De Belén

13:15 h Traslado-Romería del Santo Patrón. En la Parroquía de la Stma. Trinidad.

16:30 h 2º Alardo de arcabucería.

18:00 h Embajada al Rey Don Jaime I, en la Plaza de la Constitución.

20:30 h Solemne procesión Popular y festera en honor al santo patrón de la villa. Al finalizar gran astillo de fuegos artificiales y interpretación del Himno a la Festa.

Sábado 8 de noviembre

19:00 h Gala conmemorativa de los 60 años de las fiestas en el auditorio de la casa municipal de cultura «José Candela Lledó».