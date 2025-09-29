AHSA alega contra el estudio “chapuza” que respalda la caza nocturna en El Hondo

La asociación Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) ha calificado de “chapuza” el estudio técnico presentado por la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana (FCCV) para que la Generalitat vuelva a autorizar la caza nocturna de aves acuáticas en los humedales del sur de Alicante, una práctica "prohibida desde la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de enero que anuló los planes que la permitían". La FCCV, en representación de los titulares de ocho cotos situados en los parques naturales de El Hondo y de las Salinas de Santa Pola, pidió modificar los planes técnicos de ordenación cinegética (PTOCs) para que se permita disparar 45 minutos después de la puesta de sol, lo que según AHSA sería suprimir varias regulaciones vigentes.

Alegaciones contra la petición

Ahora, AHSA ha presentado alegaciones ante la Conselleria de Medio Ambiente en las que advierte de que el informe que acompaña la solicitud “carece de cualquier validez al presentar graves errores en su metodología y en los resultados obtenidos, además de no aportar ninguna evidencia de que la caza nocturna no sea una modalidad de caza no selectiva. Precisamente este fue el motivo por el que el TSJCV dictaminó que los PTOCs que la autorizaban no se ajustaban a derecho”, sentencian los conservacionistas.

El colectivo denuncia que el propio planteamiento del trabajo de campo está muy alejado de las condiciones reales de la actividad, ya que “los cazadores de esta modalidad no van equipados con prismáticos para identificar a sus piezas antes de dispararlas”. Tampoco contempla el escaso tiempo de reacción: “el cazador de aves suele disparar sobre aves en vuelo por lo que dispone de unos pocos segundos para poder disparar”. Para AHSA, esta metodología invalida cualquier intento de demostrar que se puede identificar correctamente la especie en un intervalo tan breve y con luz menguante.

La cerceta pardilla es el ave más emblemática del parque natural de El Hondo / Antonio Amorós / ANTONIO AMOROS

Errores de bulto en el estudio

Los ecologistas aseguran haber detectado fallos en la identificación de especies dentro de los censos incluidos en el informe, como “que se confunda la grajilla occidental, un ave común en el sur de Alicante y sus humedales, con la graja, una especie que casi le dobla el tamaño y cuya población ibérica se reduce a una pequeña zona agrícola de la provincia de León”. Además, califican de “muy poco creíbles” medidas propuestas como suspender la jornada de caza en noches de niebla o nubosidad, realizar cursos de formación para cazadores o implementar sistemas de vigilancia y autocontrol, ya que “se contradicen con la petición de que se supriman regulaciones contempladas en los PTOCs”.

Impacto en especies protegidas

AHSA considera “más que evidente” que el documento pretende legitimar “un burdo y chapucero intento de continuar con una modalidad de caza que ha causado un grave daño a una especie que se encuentra virtualmente extinguida, la cerceta pardilla”. La población sudalicantina de este pato amenazado “se mantiene a duras penas con las periódicas liberaciones de aves criadas en cautividad”.

El colectivo insiste en que la caza de aves acuáticas en el sur de Alicante es “una actividad económica que se realiza en ecosistemas altamente amenazados”, como los parques naturales de El Hondo y las Salinas de Santa Pola, protegidos por legislación valenciana, estatal y europea. Por ello, AHSA recuerda que “la Generalitat Valenciana tiene la responsabilidad y el deber de proteger el patrimonio natural frente al interés económico de particulares” y advierte de que continuará oponiéndose a cualquier intento de reautorizar la caza nocturna en estos espacios.