El alcalde de Elche abraza postulados de Vox con los menas entre reproches de xenofobia, deshumanización y odio

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, compareció este lunes, a petición del PSOE, en el pleno para explicar su posición con los menores inmigrantes no acompañados -menas-, pese a que esta es nítida desde que dijo que no existía voluntad política de acogimiento, que "son tíos de 16, 17 y 18 años" y que "no son almas desvalidas". Y no solo lo hizo a los ojos de la opinión pública reafirmando su posición, también de sus socios de Vox. De hecho, sonó casi a reforzar el pacto de gobierno cuando el concejal Samuel Ruiz se dirigió a él pidiéndole una prueba porque, dijo, el PP "engaña según donde gobierne (...) Señor Ruz, si su postura es sincera nos alegramos de que su grupo quiera formar parte del lado correcto de la historia junto a nosotros, pero para que esto sea efectivo necesitamos que exija al resto de su formación que se aleje de esta izquierda radical. En España, lo que hemos visto es que ustedes apoyan cada una de las medidas del Partido Socialista, pero confiamos en que usted va a explicar a su formación que es incompatible defender la postura de usted hoy de la que tuvísteis hace un año, obligándonos a abandonar los gobiernos que teníamos en coalición por defender el ideario que ustedes defienden aquí". La comparecencia del alcalde se realizó después de renunciar su grupo por sorpresa a una moción que llevaban al pleno para que Elche se declarara como una ciudad que rechaza el acogimiento de menores inmigrantes fue el PSOE el que destapó los motivos: Vox, que estaba de acuerdo, quería introducir una enmienda de adición de forma que su aprobación supusieran la "eliminara cualquier subvención, dotación o convenio municipal a cualquier asociación o colectivo que fomente la recepción de menores no acompañados en nuestro municipio".

El alcalde inició su comparecencia mostrándose de acuerdo con una iniciativa presentada por el grupo socialista en el Congreso de los Diputados -que entre otros grupos tumbó el PP- en cuyo préambulo se defendía, y él respalda, una migración "regular, ordenada y segura" y añadió: "bienvenidos los inmigrantes con un contrato de trabajo". Y le dijo al edil Mariano Valera, quien defendía la comparecencia y quien tildó de "Torquemada rojo de la ciudad", reiterando con dos frases lo dicho con esas declaraciones que llevaron el asunto a pleno: "Ni tenemos infraestructuras ni voiluntad para acoger a los mal llamados menas. Hágaselo saber a Pedro Sánchez". Pero, ¿por qué rechaza a los menores?, "según dijo, en el antiguo seminario de Maristas, que está en Guardamar (pegado a la pedanía de La Marina), "¿pero en qué mundo viven ustedes? ¿conocen a algún niño? Yo no conozco a ninguno y sé quién está alojado en ese centro. El debate no es acoger a un niño, si fuera un niño, lo acogería en mi casa y no a uno sino a una familia entera. El debate es quién es el mena. ¿A qué vienen? ¿Vienen a trabajar? No vienen a trabajar. Vienen a que nosotros soportemos elevadas cargas administrativas. Vienen a consumir recursos públicos". Nadie le replicó al alcalde que los jóvenes que están allí nunca ingresaron como menas, que era de lo que versaba un debate que él llevó a su terreno al punto de recordar que en el acogimiento de los menas el Gobierno no le ha pedido ni a Cataluña ni al País Vasco.