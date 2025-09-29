Catorce horas de trabajo en Crevillent para extinguir el incendio en Abornasa

El incendio declarado en la planta de reciclaje Abornasa de Crevillent quedó completamente extinguido ayer domingo tras catorce horas de intensos trabajos de los bomberos. El fuego, que se inició pasados unos minutos de las 2 de la madrugada, fue detectado de inmediato por las cámaras y el sistema de alarma de la instalación, lo que permitió avisar con rapidez a los servicios de emergencia, según información facilitada por la empresa a INFORMACIÓN. La intervención se dio por finalizada a las 16 horas, después de una jornada marcada por el calor de las llamas y la dificultad para sofocarlas.

Fuego en un acopio de madera y textil

La empresa explicó que el origen del incendio se localizó “junto al muro exterior de acopio de madera y textil clasificado para ser procesado”, materiales de rápida combustión que hicieron que las llamas fueran muy aparatosas, aunque quedaron delimitadas a un acopio específico. En el momento del inicio, la planta no realizaba ninguna actividad, por lo que se desconoce la causa del fuego, siempre según la fuente citada.

El incendio afectó a la zona de acopio de materiales como madera y textil / INFORMACIÓN

Amplio dispositivo de extinción

Hasta la zona se desplazaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, con una Unidad de Mando de Jefatura (UMJ), una Bomba Urbana Ligera (BUL) y dos Bombas Nodrizas Pesadas (BNP), además de un sargento, dos cabos y seis bomberos de los parques de Elche, Crevillent, San Vicente y Almoradí. La empresa puso a disposición del operativo personal propio y maquinaria pesada para colaborar en la extinción y garantizar que las llamas no se propagaran a otras áreas de la instalación.

Experiencia en la gestión de residuos

Abornasa, que cuenta con una larga experiencia en el sector, gestiona de forma integral residuos no peligrosos industriales asimilables a urbanos, comerciales y municipales. En su comunicado oficial, la compañía recalcó a INFORMACIÓN que no se han visto afectadas personas y que el material en combustión estaba ya clasificado, “por lo que no había elementos peligrosos o no caracterizados”.

Las autoridades confirmaron que no hubo heridos, mientras se evalúan los daños y se investigan las causas de un incendio que mantuvo en vilo a la localidad durante más de medio día de trabajo ininterrumpido.