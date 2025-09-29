Crevillent, presente en el Encuentro Nacional de Cofradías en Gandía

El 36 Encuentro Nacional de Cofradías de Semana Santa reunió entre el viernes y este domingo en Gandía, capital de La Safor, a más de 500 cofrades de toda España, entre ellos representantes de las cofradías crevillentinas Oración en el Huerto y el Santísimo Cristo del Descendimiento, que participaron activamente en las actividades. A la cita acudió Francisco Polo, Cofrade de Honor de la Semana Santa crevillentina, expresidente de la entidad y, actualmente, director adjunto de la centenaria Revista Crevillente Semana Santa. También asistió la cofrade de El Huerto Tere Cantó.

Francisco Polo, director adjunto de la revista "Crevillente Semana Santa" entregó ejemplares a representantes de celebraciones pasionales de distintos puntos de España / INFORMACIÓN

Acto inaugural y primeras ponencias

El encuentro arrancó con un concierto de música cofrade a cargo de las bandas de cornetas y tambores La Mare de Déu Blanqueta, la Agrupación Musical del Davallament del Grao de Gandía, Santo Sepulcro y la Unión Musical Sant Francesc de Borja, que cerraron la noche con la interpretación del Himno de Gandía.

En el Encuentro de Gandía no faltaron las actividades musicales relacionadas con la representación pasional / INFORMACIÓN

La jornada del viernes comenzó con la apertura oficial en el aula magna de la Universidad Politécnica de Valencia, ubicada en la playa de Gandía, con la participación de autoridades eclesiásticas y civiles. A continuación se celebraron dos ponencias: “Impacto de la Semana Santa en la vida cultural, económica y turística de la ciudad”, impartida por el doctor en Ciencias Económicas Juan Sapena Bolufer, y “Patrimonio, Arte y Museología”, a cargo del doctor en Historia del Arte Ximo Company Climent.

Visitas culturales y procesiones

Por la tarde, los participantes realizaron una visita cultural a los lugares más emblemáticos de Gandía y asistieron a la solemne Bajada del Santísimo Cristo de la Buena Muerte en la parroquia de Cristo Rey, una ceremonia que normalmente se celebra en Martes Santo antes del Vía Crucis de la hermandad.

Procesión extraordinaria celebrada durante el Encuentro Nacional de Cofradías de Gandía / INFORMACIÓN

El sábado se inició con mesas redondas simultáneas en las que se debatió sobre el “Análisis de la realidad cofrade” y “Comunicación e Iglesia”, destacando la diversidad de opiniones vertidas. Posteriormente, en la iglesia de las Escuelas Pías, los asistentes disfrutaron del Auto Sacramental medieval “Visitatio Sepulchri” y de la clásica fideuà de Gandía. La tarde estuvo marcada por una entrada de bandas como antesala de la procesión extraordinaria, donde se pudo contemplar el rico patrimonio de imaginería procesional de la ciudad.

Auto Sacramental medieval “Visitatio Sepulchri” en Gandía este fin de semana / INFORMACIÓN

Clausura y próximas sedes

La última jornada se dedicó a la lectura de conclusiones del encuentro, a la presentación del XII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías, que se celebrará en Elche del 16 al 19 de octubre, y a la proclamación de Salamanca como sede del 37 Encuentro Nacional de Cofradías, previsto para septiembre de 2026.

La colegiata de Gandía acogió la Celebración Eucarística de clausura, que concluyó con la inauguración de un monumento en bronce dedicado a la familia cofrade, un gesto que simboliza el espíritu de fraternidad que ha marcado este exitoso encuentro.

La próxima cita cofrade tendrá lugar en Elche y será el XII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC) que reunirá del 16 al 19 de octubre a un millar de cofrades.