La profesión de la Dama Viviente une a Elche y Alicante

La profesión y trayectoria de la Dama Viviente de Elche durante los últimos seis años servirá este martes para estrechar los vínculos entre Elche, Alicante y el Colegio Oficial de Médicos de Alicante, en un acto que reconoce la labor de difusión de este icono íbero y la dedicación de la doctora Neus Almarcha Téllez, quien cedía el testigo de su cargo a Daniela Díaz Martínez en junio.

Un homenaje a la Dama y a su embajadora

El evento se celebrará el 30 de septiembre a las 19 horas en el auditorio del Colegio de Médicos de Alicante, y contará entre los presentes con Hermann Schwarz, presidente de la entidad colegial, y María del Carmen Pérez Cascales, presidenta de la Real Orden de la Dama de Elche. Los organizadores también esperan que los alcaldes de Alicante y Elche acudan a la cita, en la que ambas instituciones quieren promocionar, difundir y reivindicar la pieza cumbre del arte íbero. A su vez, quieren agradecer el esfuerzo de Neus Almarcha, médico de familia en Santa Pola, que ha encarnado a la Dama en actos culturales y oficiales durante seis años.

Neus Almarcha ha representado a la Dama Viviente de Elche durante seis años, desde 2019 a junio pasado / Matías Segarra

Conferencias para redescubrir la historia

El programa arrancará con una conferencia del doctor Jesús Rueda, colegiado y vicepresidente de la Real Orden, titulada “Meta análisis de la bibliografía sobre el hallazgo de la Dama de Elche”. A continuación, el director de la Cátedra de la Dama de Elche de la Universidad Miguel Hernández (UMH) repasará los viajes que realizó la escultura, desde su descubrimiento hasta su periplo en París y su posterior retorno a Madrid, ofreciendo una mirada científica a uno de los episodios más relevantes del patrimonio ilicitano.

Proclamación nueva DAMA VIVIENTE de la REAL ORDEN DE LA DAMA / Matias Segarra

Reconocimiento institucional y cultural

Tras las ponencias, el presidente del Colegio de Médicos hará entrega de un obsequio a Neus Almarcha, mientras se proyectarán imágenes de su intensa labor durante los años como Dama Viviente. Después tomará la palabra la propia homenajeada, seguida de las intervenciones del alcalde de Elche y el alcalde de Alicante. Los organizadores destacan además que "esta iniciativa consolida y mejora las relaciones entre ambas ciudades mediante los vínculos culturales que nos representan”.

La Real Orden de la Dama de Elche subraya con este encuentro que el cargo de Dama Viviente no solo mantiene viva la memoria del célebre busto íbero, sino que refuerza la colaboración cultural entre Alicante y Elche, mostrando que el patrimonio puede ser un puente de unión entre territorios y profesiones.