Denuncia censura en las redes de la Policía Local de Elche tras criticar a un agente condenado por malos tratos

“¿Cómo podéis ensuciar la labor excelente de la Policía Local de Elche incluyendo (en el acto de San Rafael de este domingo) a un policía condenado?”… “Dentro (del cuerpo policial) hay magníficos profesionales que podrían haber ejercido un maravilloso homenaje a la gran labor que hacéis siempre”… “Pero es indignante que tengáis que hacer este vídeo incluyendo a un policía local que está condenado con sentencia firme por la Audiencia Provincial de Alicante”… “Dicho policía dispone de orden de alejamiento en vigor y retirada de su arma reglamentaria. A su vez, envié dicha sentencia por sede electrónica al alcalde del Ayuntamiento de Elche y al concejal responsable de Recursos Humanos...”.

Estos comentarios se hacían en una red social de la Policía Local por parte de una mujer “indignada” y, de algún modo, resumen su grito desesperado. No podía ni imaginarse cómo tras una sentencia condenatoria -de la que este periódico dispone de copia y que está en vigor su cumplimiento-, la Policía Local de Elche situara este domingo al condenado en un lugar preferente durante el acto de conmemoración de San Rafael, patrón del cuerpo. “Todavía no me puedo creer que el propio alcalde tuviera que estar al lado de este hombre, que está cumpliendo condena por maltratarme delante de mis hijos”, expone la denunciante, que considera la situación “sangrante”.

Sentencia de la Audiencia Provincial

Como se explicaba en el párrafo introductorio, en palabras de la maltratada, el pasado 20 de agosto envió a través de sede electrónica desde la oficina del registro de Guardamar del Segura al Ayuntamiento ilicitano una solicitud dirigida al primer edil de Elche y al responsable de Personal. Su objetivo, “darles a conocer la sentencia condenatoria contra un policía local. No se puede permitir que un agente condenado por violencia de género pueda trabajar en casos de malos tratos, que esté trabajando con mujeres”, aseguraba a este diario la denunciante.

Agentes en el Paseo de la Estación de Elche en la mañana de este domingo durante el acto de celebración de San Rafael / Matías Segarra

Ella había recibido en junio la sentencia firme desde la sede ilicitana de la Audiencia Provincial. Antes, el Juzgado de lo Penal número 4 de Orihuela, con sede en Torrevieja, ya había fallado lo mismo. La mujer fue absuelta de malos tratos -él también la había denunciado- y el hombre fue condenado “como autor penalmente responsable de un delito de malos tratos en el ámbito de la violencia de género en el artículo 153.1 y 3 (domicilio de la víctima y en presencia de menores)”. Así reza textualmente el documento oficial, que añade como penas: primero a “trabajos en beneficio de la comunidad por tiempo de 60 días, siempre y cuando el acusado consienta expresamente la realización de esta pena, pues en otro caso la pena a imponer será de prisión de nueve meses y un día, con inhabilitación para el derecho del sufragio pasivo durante el tiempo de la condena”. Segundo: “Privación de derecho a la tenencia y porte de armas durante dos años y un día” y “prohibición de comunicación y aproximación a menos de 300 metros a la persona, a su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar que frecuente por tiempo de dos años y un día, todo ello con imposición de costas”. Estas penas se cumplen, según la víctima, el próximo 23 de diciembre.

El fallo judicial “considera suficientemente probado que sobre las 21.30 horas del 28 de noviembre de 2023, cuando se encontraban juntos en el domicilio donde reside ésta con sus hijos menores, comenzaron a discutir y, en un momento dado, el acusado con ánimo de menoscabar la integridad física (de la víctima) le dio un codazo en el pecho, cayendo esta al suelo, en presencia de los hijos menores del matrimonio”. Por las lesiones concretas era condenado a pagarle a su expareja 80 euros de indemnización junto con los intereses legales correspondientes.

Bloqueo y uso del Atenpro

Presentado el caso, a la víctima de violencia de género, ver a su expareja en un espacio destacado en el acto conmemorativo de la Policía Local le pareció “increíble”, “una falta de respeto impresionante hacia las mujeres que un condenado tenga ese honor”, "me siento pisoteada, es absolutamente desgarrador". Y le añade una acción “hiriente” más: "Ver que me borraran los comentarios, donde no hago otra cosa que decir la verdad, con pruebas del maltrato que he sufrido”. La denunciante asegura que “no me lo creo todavía. Además, me han bloqueado” y muestra a INFORMACIÓN las capturas de pantalla con sus mensajes.

Acto conmemorativo de San Rafael celebrado en Elche este domingo / Matías Segarra

El vídeo donde pudo ver a su expareja era el del anuncio de la conmemoración de San Rafael y estaba subido en varias redes sociales. En concreto, la denunciante hizo su comentario en Instagram, en la página concreta de la Policía Local de Elche, de donde asegura los borraron y bloquearon su perfil “por decir la verdad”.

“Ya no voy a pulsar más el botón del Atenpro”

Por otro lado, esta mujer asegura que en varias ocasiones, al menos diez, le ha sonado el aviso de que su expareja estaba a menos de 300 metros y ha utilizado el servicio del botón de “Atenpro”, un dispositivo que “en mi caso no ha servido de nada. La Policía ha venido varias veces a mi casa -reside en un municipio de la Vega Baja- pero me dicen que mis exsuegros viven cerca, en la calle de arriba”. Así las cosas, “la última vez que me pasó les dije que ya no volvería a pulsar el botón, que se hicieran responsables ellos mismos”. Una vecina suya “ha visto varias veces el quebrantamiento. Una de las veces una policía tuvo que acompañarme al centro de salud para que me dieran un tranquilizante porque no llegaba del temblor que tenía en piernas y brazos. Estoy ya cansada, con razón muchas mujeres no denuncian, nadie nos hace caso y encima tenemos que vivir el desprecio que se nos hace dándole a un maltratador un papel preferente en el acto de la Policía”.