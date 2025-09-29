Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Declarada la alerta naranja en Elche a partir de las 21 horas por precipitaciones

El Ayuntamiento cerrará las instalaciones al aire libre después de que haya comenzado a llover antes de las 15 horas en el casco urbano

Paraguas en la Glorieta este lunes en Elche

Paraguas en la Glorieta este lunes en Elche / M. Alarcón

M. Alarcón

M. Alarcón

El Ayuntamiento de Elche ha informado que AEMET (la Agencia Estatal de Meteorología) y el "112" han declarado la alerta naranja en el término municipal a partir de las 21 horas en previsión de que se puedan producir fuertes chubascos. Al término del pleno, ha tenido lugar una reunión del CECOPAL, el Centro de Coordinación Operativa Municipal del Ayuntamiento de Elche, para ver la situación e informar de un empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

Mensaje municipal tras declararse la alerta naranja a las 21 horas en Elche

Mensaje municipal tras declararse la alerta naranja a las 21 horas en Elche / INFORMACIÓN

En estos momentos no hay previsión para lo que pueda suceder en el día de mañana, algo que muchos padres se estarán preguntando a estas horas porque minutos antes de las 15 horas ha comenzado a llover en el casco urbano. El Ayuntamiento asegura que el CECOPAL está "activado y en seguimiento desde el sábado" y que, "se ha decidido, por el momento, suspender las actividades deportivas al aire libre a partir de las 21 horas, por la alerta naranja".

Temperaturas

De forma paralela, a medida que se iba cerrando el cielo, pues ha amanecido un día soleado en Elche, han ido cayendo las temperaturas. A las tres de la tarde, cuando estaban lloviendo sobre el casco urbano, el termómetro alcanzaba a duras penas los 22 grados, ocho grados menos que hace tan solo una semana.

Noticias relacionadas y más

Reunión del CECOPAL en Elche este lunes

Reunión del CECOPAL en Elche este lunes / INFORMACIÓN

Cierres

En Elche la medida va a llevar aparejado solo el cierre de instalaciones municipales y para actividades deportivas, exclusivamente. En Valencia la lluvia ha obligado, por ejemplo, a suspender el encuentro de Liga entre el Valencia y el Real Oviedo, previsto para esta noche por el mismo motivo.

TEMAS

