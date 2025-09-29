Un estudio de la UMH descubre las rutas nómadas y el aprendizaje entre ejemplares de cerceta pardilla

Investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) han descrito por primera vez en un estudio científico concreto los movimientos de larga distancia de la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris), una especie en peligro crítico de extinción cuya dinámica migratoria desafía los patrones clásicos. El trabajo, desarrollado desde 2018 con la colaboración de técnicos de la Generalitat Valenciana y de la Junta de Andalucía, permite entender cómo la emblemática anátida, imagen del parque natural de El Hondo de Crevillent y Elche conecta los humedales ibéricos con el norte de África y cómo los ejemplares criados en cautividad pueden beneficiarse del contacto con congéneres silvestres. Pueden apredender de ellos sus habilidades y rutinas.

Un marcaje pionero con GPS desde 2018

Para concretar este estudio, los científicos marcaron más de un centenar de ejemplares con dispositivos de localización GPS que enviaban información a través de la red de telefonía móvil. El objetivo era evaluar qué impulsa a las aves a cruzar el Mediterráneo y si las actuales acciones de conservación resultan eficaces. “A pesar del gran esfuerzo de seguimiento, sólo pudimos registrar 18 aves que cruzaron el Mediterráneo, lo que da una idea de las múltiples presiones que sufre la especie y que limitan su supervivencia”, explica Irene Pacheco, investigadora del Centro de Investigación Agroalimentaria CIAGRO-UMH y principal autora del trabajo.

El análisis reveló un marcado contraste entre los dos núcleos principales: en el Guadalquivir los desplazamientos se produjeron preferentemente en primavera, mientras que en Alicante tuvieron lugar en otoño, después de la época reproductora. “Esto indica que, en la cerceta pardilla, los desplazamientos no siguen los patrones migratorios clásicos de reproducción en el norte e invernada en el sur que se observan en la mayoría de aves migratorias”, detalla Pacheco.

Varios ejemplares de cerceta pardilla en el parque natural de El Hondo, desde donde suelen partir hacia áfrica en otoño / INFORMACIÓN

Movimientos únicos y comportamiento nómada

Los investigadores comprobaron que cada ejemplar realizó recorridos casi únicos, alejados de una migración uniforme. Algunos regresaron a la Península a los pocos días de cruzar, otros recorrieron gran parte de Argelia y Marruecos, enlazando humedales, e incluso hubo individuos que se asentaron en zonas húmedas aisladas en pleno desierto del Sahara. “Este comportamiento y el propio movimiento parecen responder a cómo la especie percibe y se adapta a las condiciones de su hábitat óptimo, los humedales temporales. De hecho, este comportamiento se asemeja al de aves consideradas nómadas”, apunta la investigadora.

Estos resultados confirman que la cerceta pardilla ajusta sus movimientos a la disponibilidad de agua y alimento, lo que hace imprescindible reforzar la conservación transfronteriza entre España y el norte de África para proteger los enclaves críticos.

Interacción clave entre silvestres y criadas en cautividad

El estudio también comparó el origen de los ejemplares y encontró que los de procedencia silvestre realizaron más cruces que los criados en cautividad, lo que sugiere que los programas de cría pueden influir en la capacidad de respuesta a los cambios del entorno. Sin embargo, esta diferencia abre una oportunidad: “Los ejemplares criados en cautividad pueden aprender por imitación al interactuar con congéneres de origen salvaje”, afirma Pacheco. En una de las observaciones más llamativas, se registró el cruce simultáneo de un ejemplar salvaje y otro criado en cautividad. “Esto refuerza la idea de que el contacto con sus congéneres silvestres podría mejorar su capacidad de respuesta a los cambios en el hábitat y reforzar la eficacia de los programas de reintroducción”, añade.

Ficha técnica Título del estudio: La ubicación de los humedales y la cría en cautividad influyen en los movimientos transmediterráneos de la cerceta pardilla (Marmaronetta angustirostris) Autores: I. Pacheco-Guardiola, J. M. Pérez-García, Ó. Aldeguer, M. Ferrández, C. de la Court, J. A. Gómez, F. Botella y colaboradores Revista: Ibis, publicación online 2025 (DOI: 10.1111/ibi.13442) Objetivo: Analizar cómo la ubicación de los humedales y el origen de las aves (silvestres o criadas en cautividad) condicionan los desplazamientos de larga distancia de la cerceta pardilla entre el norte de África y Europa. Metodología: Marcaje con GPS de ejemplares en humedales, seguimiento de sus rutas migratorias y comparación entre aves silvestres y procedentes de programas de cría. Resultados principales: Se confirmaron movimientos transmediterráneos significativos entre África y Europa.

significativos entre África y Europa. La situación geográfica de los humedales determina las rutas y la frecuencia de los desplazamientos, pero son animales que se mueven de forma muy individual y son muy nómadas.

determina las rutas y la frecuencia de los desplazamientos, pero son animales que se mueven de forma muy individual y son muy nómadas. Las aves criadas en cautividad mostraron patrones migratorios diferentes a los de las silvestres, pero también que, si se unen a sus grupos, aprenden por imitación. Conclusiones: La conservación de humedales estratégicos y la adaptación de los programas de cría en cautividad son esenciales para favorecer la conectividad natural y la supervivencia de esta especie en peligro.

Este trabajo ha contado con la financiación de la Generalitat Valenciana, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la Fundación Biodiversidad, el proyecto LIFE Cerceta Pardilla y fondos FEADER a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía. Sus conclusiones aportan información decisiva para identificar áreas críticas, comprender las amenazas que enfrenta la especie tanto en la Península Ibérica como en África y planificar medidas que garanticen su supervivencia.