La licencia de obras de la casa del alcalde de Elche marca un punto de inflexión

Un punto de inflexión. En eso se convirtió el pleno celebrado este mismo lunes en el Ayuntamiento de Elche. El tono bronco e incluso los exabruptos formaban parte de la dinámica de las últimas sesiones, con mucho de baja política. Sin embargo, tras la primera convocatoria ordinaria tras el verano, parece que se ha llegado a un punto de no retorno donde parece complicado que se pueda llegar a grandes consensos. Sobre todo, tras todo lo ocurrido con la licencia de obras de la vivienda del alcalde, Pablo Ruz, que, a falta de un debate, tuvo que afrontar tres en los que el permiso urbanístico estuvo en el foco de una manera o de otra, aunque él mismo sólo interviniera en uno. Primero, con la proposición de Alcaldía para en teoría dar explicaciones en torno a esa autorización. Después, al filo del mediodía, con la moción del grupo municipal socialista con la que se pedía la creación de una comisión especial de investigación de las licencias de obras, algo que los socialistas ya habían planteado en el primer debate a través de una enmienda que Ruz directamente rechazó. Posteriormente, llegaría el tercero, cuando el bipartito se sacó un as de la manga con la reprobación de la edil del PSOE Patricia Macià, a la que acusan de haber vulnerado la Ley de Protección de Datos al haber dado la dirección del inmueble en una rueda de prensa, aunque esa información no la acabara publicando ningún medio de comunicación.

De la dirección a la “calumnia”

De hecho, en la protección de datos y en el papel de Ruz como víctima es en lo que ha puesto el foco el PP desde el minuto uno, y es lo que trató de hacer este lunes, pasada la primera intervención del alcalde, pese a los intentos de PSOE y Compromís por tratar de volver a llevar el tema hacia las licencias y si hubo trato de favor. De fondo, Vox intentaba enmarañar más todo acusando a los socialistas de “calumnia” o retándoles a que fueran al juzgado si de verdad pensaban que había habido coacciones a funcionarios para obtener más rápido la licencia, y hasta acusó, a través del concejal Samuel Ruiz, al exalcalde, Carlos González, de “aprovecharse” del municipio de La Algueña y del erario público. El bipartito, de hecho, se había ido creciendo a lo largo de la sesión hasta el punto de que el alcalde se permitió hasta algún chascarrillo dirigido a Patricia Macià cuando en la moción de la Política Agraria Común (PAC) nombró la pedanía donde el regidor tiene su casa. El argumento del Ejecutivo local era el ya clásico de que los concejales del grupo municipal socialista no trabajan o que son los responsables de “embarrar” la política local, pero sin perder de vista que la mejor defensa es un buen ataque y que el ventilador en tiempos de tanto ruido siempre funciona.

José Claudio Guilabert y el alcalde, en el pleno de este lunes. / AXEL ALVAREZ

"Quizás sea trato de favor que el hermano arquitecto de una teniente de alcalde haga proyectos para el equipo de gobierno" Pablo Ruz — Alcalde de Elche

Una persona que no es de fiar y “ególatra”

Mientras, el PSOE, por boca de su portavoz, Héctor Díez, le espetó al alcalde que no es de fiar, como hace de forma sistemática en sus comparecencias, marco que trató de reforzar resaltando la opacidad y la falta de transparencia, con comparación de por medio con la etapa de Mercedes Alonso, y subrayando que la propuesta de Alcaldía -que ya generó discrepancias entre PP y Vox en la junta de portavoces el viernes- se volviera a enviar modificada el mismo lunes, ocho minutos antes de que comenzara la sesión. La líder de Compromís, Esther Díez, mientras tanto, tachó de “ególatra” a Pablo Ruz y denunció que poco menos está convirtiendo el Ayuntamiento en su casa.

Héctor Díez, durante una de sus intervenciones. / AXEL ALVAREZ

“La víctima no es Pablo Ruz son los ciudadanos” Héctor Díez — Portavoz del grupo municipal del PSOE

Fechas y tasas

Con estos puntos de partida, el alcalde comenzó su intervención con referencias al artículo 18 de la Constitución y el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, para, acto seguido, dar un listado de fechas y tasas pagadas relativas a las licencias que ha ido obteniendo con relación a las obras de su casa. “Se han seguido todos los trámites, y ha habido cuatro licencias, dos pasadas por junta de gobierno”, defendió. “Se han concedido las licencias en tiempo y forma”, aseguró, para, a continuación hacer hincapié en que “quizás sea trato de favor que el hermano arquitecto de una teniente de alcalde haga proyectos para el equipo de gobierno”, en una referencia clara a la edil socialista Patricia Macià, que fue la diana de todas las críticas de la derecha. Fue en ese punto en que continuó con un listado de las licencias concedidas por el Ayuntamiento entre el 1 de enero de este año y el 25 de septiembre. En total, según afirmó, 294 peticiones, 195 de ellas que necesitaron de alguna subsanación, y de las que 28 se dieron en el plazo máximo de dos meses; 44 entre los dos y los tres meses; 108 entre los tres y los seis meses; y 144, de las que 109 tenían deficiencias, en más de seis meses. Incluso sostuvo que hay una licencia de ocho viviendas unifamiliares y piscina en una pedanía que se dio en menos tiempo que la suya, y que para “licencia exprés” la que dio el Ejecutivo de Alejandro Soler en 2008 para la reforma de la sede local del PSOE.

La portavoz de Vox, Aurora Rodil, en el pleno de este lunes, junto a Francisco Soler. / AXEL ALVAREZ

"No estoy de acuerdo con esta comparecencia porque uno no debe explicar que es inocente” Aurora Rodil — Portavoz del grupo municipal de Vox

De la comisión al “pase rápido”

El argumento no convenció al PSOE, que presionó con una comisión de investigación en la que hubiera una representación proporcional de los grupos políticos, técnicos y el secretario municipal, de manera que se pudieran conocer los procedimientos, los plazos, los documentos publicados en la web y cualquier otro aspecto relacionado con la concesión de licencias. Tampoco se plegó Compromís, que dejó claro que el quid de la cuestión era si Pablo Ruz “se ha saltado la cola y ha utilizado el pase rápido de alcalde”, como puntualizó. Esther Díez, no en vano, cuestionó que se hablara de licencias concedidas en 2025 en general sin entrar en tipologías ni circunstancias, y acusó al Ejecutivo local de hacer un uso partidista del Reglamento Orgánico Municipal (ROM). Por su parte, Vox volvió a recuperar su papel habitual en los plenos, de manera que Aurora Rodil, que volvió a ejercer también de hecho de portavoz municipal de su grupo, salió en defensa del alcalde y, escudándose en la Constitución, dijo no estar de acuerdo con esta comparecencia “porque uno no debe explicar que es inocente”.

Esther Díez, en un momento del pleno de este lunes. / AXEL ALVAREZ

“Pablo Ruz cada vez más piensa que el Ayuntamiento es su casa propia, como cuando gasta dinero en la decoración, o en convertir esta institución laica en su capilla” Esther Díez — Portavoz del grupo municipal de Compromís

Macià, en el foco

En el siguiente turno, Ruz ya comenzó a desviar el foco hacia Patricia Macià, aunque aludió a dos licencias solicitadas el 18 de agosto y el 9 de septiembre y concedidas ambas el 25 de septiembre, aunque tanto una como otra se habían pedido, por tanto, después de que el alcalde recibiera luz verde a la suya, el 18 de julio. “El señor Díez ha incurrido en una falacia, dijeron que habían investigado sobre las licencias, pero ahora dicen que no tienen papeles”, añadió el alcalde, con un argumento que más tarde reiteraría el portavoz del PP, Juan de Dios Navarro. Sin embargo, el edil socialista le respondió que “está obsesionado con la señora Maciá”, y agregó que “entiendo que le mete bastante caña y quiere acobardarnos, pero esto no va de la señora Maciá, sino de usted”. Al hilo de esto, detalló que no tienen copia de las actas de la junta de gobierno desde julio. “El cibertaque ya no es excusa”, terció.

Segunda ronda

En el segundo round, el de la moción del PSOE pidiendo la comisión de investigación, Héctor Díez comenzó diciéndole al alcalde que “se está luciendo señor Ruz. Empezamos el pleno constatando que se ha duplicado la deuda municipal, no se habla políticas de viviendas, se vota en contra de Gaza, y espere con los menores no acompañados”, para censurarle que “decía ser el alcalde de todos, y va camino de ser el alcalde de unos pocos muy ruidosos”. En esta línea, trató de poner en evidencia sus “incoherencias” al contraponer lo que hizo en su día el PP con la edil socialista Purificación Vives y lo que se estaba haciendo ahora que él era alcalde. “No vamos a dejar el tema, iremos dónde tengamos que ir, igual hemos ido”, deslizó Héctor Díez, dejando la puerta abierta a posibles medidas ya adoptadas, sin concretar mucho más. “Tras escuchar la intervención de Pablo Ruz, creo que todavía es más necesaria la comisión”, señaló Esther Díez, que se preguntó qué problema había en que desde la oposición pudieran ver la documentación con los técnicos municipales delante. Por el PP esta vez no fue Ruz, sino Juan de Dios Navarro quien habló, para hacerlo de “barro”, “circo” o “bulo” y preguntó por qué no habían ido al juzgado. “La víctima no es Pablo Ruz son los ciudadanos”, respondería después Héctor Díez, en alusión a las personas y empresas que soportan tiempos de espera más largos para las licencias. “Pablo Ruz cada vez más piensa que el Ayuntamiento es su casa propia, como cuando gasta dinero en la decoración, o en convertir esta institución laica en su capilla”, alegó Esther Díez.

Tercer asalto

El tercer asalto llegó con la reprobación de Patricia Macià, a través de una moción in voce del PP, a través de José Claudio Guilabert, que hizo gala de su tono más duro, acusando a la socialista de “alimentar el escrache” o de “cruzar el límite de la decencia democrática”. Incluso llegó a decirle a los ediles del PSOE que “ustedes estas dos últimas semanas ni han sido concejales ni han parecido concejales”. Esther Díez insistió en que no se había aclarado nada en torno a las licencias, que la reprobación era una “cortina de humo”, que lo que se buscaba era amedrentar a Macià y que incluso las dos asociaciones de prensa locales habían hecho un comunicado contra el Gobierno local. “Nos parece muy importante seguir con el trabajo de fiscalización”, concluyó la portavoz de la formación valencianista. Rodil, sin embargo, acabó echando en cierto modo por tierra los argumentos de los socios cuando dijo que un paciente le había enviado el vídeo con la dirección del alcalde, y apuntó que “mucha gente conoce dónde yo vivo y no pasa nada, pero es más grave la acusación en la Cadena SER -en una tertulia- donde se dijo que se había coaccionado a funcionarios públicos”. Quería poner el foco en las coacciones y parecía estar cargándose el leitmotiv de Ruz y los suyos en el tema de las licencias.

“Pobreza moral e intelectual”

El portavoz socialista, que fue quien respondió, también habló de “circo” o de “sainete”, aunque lo hacía en un sentido diferente al del PP, y recordó que era el propio círculo de Pablo Ruz quien había reenviado el audio de la rueda de prensa de Patricia Macià y que el propio alcalde incluso hizo público un vídeo en sus redes sociales en Semana Santa en el que se identificaba su dirección. Guilabert y Rodil, mientras tanto, siguieron con sus ataques a Macià, criticando que no fuera ella quien tomara la palabra en ese punto, y llegando a hablar de “pobreza moral e intelectual”. Todo en un pleno de casi seis horas y con dos recesos, y en el que en muchos momentos se entendió el hartazgo de una parte de la ciudadanía con los políticos y políticas también de Elche.