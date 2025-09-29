Duro cruce entre PP y PSOE a cuenta del uso del remanente de tesorería en Elche

Los plenos en Elche comienzan a las 8.30 horas el último lunes de cada mes y lo hacen con una discusión, subida de tono, que despierta a más de uno al que todavía no le ha hecho efecto el segundo café. Son las cuestiones económicas donde el edil de Hacienda, Francisco Soler, ha encontrado una piedra en el zapato con la socialista Patricia Macià, quien le precedió en el cargo. El de este lunes vino a cuenta de la amortización de préstamos por valor de cinco millones. Son debates tan contrapuestos que no hay formar de casar las historias de ambos. Este lunes sí quedó claro que Elche ha duplicado su endeudamiento, del 13 al 26 % después de que los populares hayan pedido dos préstamos que suman 30 millones (14,3 millones en 2024 y 15,7 millones en 2025). Pero, ¿qué pasa con el uso de los remanentes?

Macià abrió el fuego volviendo a denunciar la "desastrosa gestión económica" de 2024, que abocó a un "plan de ajuste". Dijo que el PP había doblado la deuda y que "van como locos buscando dinero para ingresar en el capítulo de nóminas, un millón de refuerzos y 75.000 euros para el alumnado de la escuela taller y eliminan la cofinanciación de programas de empleo", aseveró en tono severo, a lo que añadió que "de los 31 millones de remanentes solo les quedan seis y se han gastado 25 millones de los que 10,5 millones fueron para fiestas, conservación de inmuebles o aumentar dietas de locomoción, mientras no tenían para empleo y salario de alumnos". Aseguró que esos cinco millones que traían para eliminar el préstamo "tienen una repercusión en el plan de ajuste de 44.000 euros, bastante mínimo". Y les reprochó ese uso del remanente, que aseguró no es el que indica la ley, "tendrían que haber dedicado esos 10 millones en quitarse deuda, muchas de las inversiones que han eliminado se habría mantenido, como la reforma de la avenida de la Libertad o el propio aulario de la Policía Local".

"No hay problema"

Le contestó Soler, hastiado de la socialista porque lo resumió en un "sigue con la misma línea y hace consideraciones falsas de los datos". Añadió que es cierto que la deuda es del 26 %, pero que cuando ellos llegaron era del 13 %, por lo tanto, es lo que atribuye a la gestión de los socialistas. "Ustedes dejaron el endeudamiento en 13,57 % si hacemos una operación es la mitad que ahora, menos sacar pecho del endeudamiento que es el que usted dejó, pero con una diferencia, el nuestro lo están viendo los ciudadanos, no nos lo hemos gastado en fiesta". Y le reprochó la pérdida durante la etapa socialista de ayudas europeas como los Fondos Edusi. "Hemos utilizado el remanente como marca la ley, o ¿es que no hay una intervención y tutela de la Generalitat", dando a entender que de haber sido irregular no lo habría permitido el órgano de tutela. Y acabó diciendo que "estamos convencidos de la gestión del presupuesto. Cogen los datos y hacen un trilerismo para dar una idea de lo que no es. De si falta dinero para pagar las nóminas... hacemos movimiento del presupuesto como creemos en cada momento. No hay problema para pagar".

Patricia Macià va en dirección a su asiento en el pleno de este lunes en Elche / Áxel Álvarez

Sus propios informes

Y la socialista le contestó tras las acusaciones de trilerismo que "solo leo sus propios informes. ¿Los lee usted? Si nos vamos a otras administraciones, Diputación y Ayuntamiento de Alicante, se ve que sus técnicos solo pueden utilizar el remanente para pagar la deuda y la incorporación de remanentes. Por eso Alicante no usa su remanente". Y cerró el debate Soler: "Está claro que usted tiene memoria para lo que quiere. Hemos utilizado el remanente como había que utilizarlo, no hay informe que diga lo contrario, se ha amortizado deuda y con un presupuesto que preveía una financiación de un préstamo y la hemos cambiado para el remanente. Y sí, 25 modificaciones del presupuesto y la que haga falta, así se gestiona un presupuesto, con una visión a largo plazo".