PP y Vox ni intervienen en las mociones sobre vivienda y genocidio palestino en otro cruce de exabruptos en Elche

Vox aprobó en el pleno de este lunes, con el apoyo del PP, una iniciativa en contra de la reforma que negocia la Unión Europea para la PAC, la Política Agraria Común, porque prevé la desaparición de ayudas a partir de 2028, fue la única propuesta que salió adelante, pues el gobierno local sumó su mayoría para tumbar las dos iniciativas de Compromís, que pedía la creación de una Mesa de la Vivienda en Elche y que el pleno mostrara su rechazo al genocidio palestino. Quizá fuera lo más curioso del rechazo a ambas fuera que PP y Vox ni siquiera utilizaron el uso de la palabra para abrir un debate. Tampoco salió adelante la del PSOE, relativa a la puesta en marcha de bonos consumos para la compra de material escolar, como tampoco la relativa a la creación de una comisión de investigación de licencia de obras, asunto analizado en otro artículo. Como es habitual, la sesión tuvo bastantes exabruptos y salidas de tono, la presidenta Irene Ruiz tuvo que pedir a concejales que se callaran cuando intervenían compañeros porque no tenían la palabra y el portavoz Héctor Díez le dijo que no hacía falta que les gritara.

Aurora Rodil, portavoz de Vox, defendió la única moción que salió adelante, la pérdida entre 2028 y 2034 de ayudas de la PAC para los agricultores, algo que aún se está negociando. La portavoz volvió a utilizar en algunos momentos de su alegato algunas expresiones subidas de tono, llegando a tildar productos que llegan de Marruecos como "fecales". Dijo que la UE, "de origen cristiano en valores, es un gigante burocrático muy caro y sospechoso de corrupción", y acusó al Gobierno de Sánchez "y a los comunistas varios" de complicidad. Y añadió que son "burócratas sospechosos de corrupción y la señora Úrsula (Von der Leyen) se ha hecho un negocio con los grandes capitales" y en otro momento dijo sobre estos políticos: "nos marcan como comer y con quién irnos a la cama o en qué Dios creer". La apoyó el PP con intervenciones del regidor Pablo Ruz, quien centró su intervención en atacar al Gobierno, aunque se hablara de un tema europeo y, dirigiéndose a la portavoz de Compromís, Esther Díez, le dijo: "por muy de azul que vista y de verde se pinte es usted una radical camuflada. Usted es una sola y a punto de desaparecer. Usted es cómplice de la destrucción del trasvase". Mientras, Héctor Díez le decía a Rodil que "el terraplanismo que desprende en sus intervenciones es brutal", recordó que aún es un asunto que se está discutiendo en la UE y le soltó a Ruz que no sabía "a quién le ha vendido su alma" recordándole que la señora Úrsula, a la que se refería en todo despectivo, está elegida por los conservadores europeos entre los que se encuentra el PP. Finalizó Esther Diez recordando que el comisario de Agricultura de la UE es "de la familia política de Vox". En cualquier caso, PSOE y Compromís se abstuvieron.

Vivienda

El "drama de la vivienda", como lo definió Esther Díez, no generó en el gobierno local el más mínimo interés por crear una mesa municipal. Tampoco el que la portavoz les acusara de no convocar otros órganos colegiados, como Movilidad. "Es un problema para ustedes sentar a vecinos y a otros colectivos, a abogados y arquitectos. Han ejecutado un 0 % de vivienda social, es un escándalo", reprochó la edil sin obtener respuesta. En la misma línea, Héctor Díez abundó en la inacción de PP y Vox tras más de dos años de gobierno municipal, "no tenemos un programa de ayuda específica al alquiler para jóvenes y rentas medias como sí otros municipios". En su explicación de voto, sí dijo Claudio Guilabert (PP) que votarían en contra porque "ustedes quieren mesa y nosotros licitamos 390 viviendas y vamos a construir 72 protegidas. La única vivienda que les preocupa a ustedes (dirigiéndose al PSOE) es la de La Moncloa". Y Pedro José Sáez, Vox, aseguró que "no hemos visto ni una propuesta (en la moción) tráiganla y votaremos", sin dejar la presidenta, Irene Ruiz, decir que la moción sí las incluía.

Rechazar el genocidio de Gaza, como proponía Esther Díez, no fue un asunto que tampoco interesara al gobierno debatir. "Nos jugamos el futuro de la humanidad, hay que denunciar la barbarie, el PP en 2022 trajo una moción para defender la autodeterminación del pueblo saharaui que votamos a favor. ¿El Rey también es un filoetarra por pedir el reconocimiento del estado palestino?", dijo ante un auditorio mudo. Mariano Valera, del PSOE, por su parte, añadió que "el horror del atentado de Hamás no justifica la respuesta de Israel. No nos ocupa una cuestión semántica sino de legalidad internacional". Pedro Sáez, al explicar el sentido del voto de Vox dijo que la rechazaban porque Hamás sigue teniendo secuestrados a israelíes. "Su mensaje blanquea a Hamás, si tanto le preocupa fuera de nuestra fronteras, en Congo o Siria se persigue por ser cristiano". Mientras Guilabert la rechazó porque "Israel como un estado democrático tiene derecho a defenderse. Hamás no puede ser parte de un futuro de paz".