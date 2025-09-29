El centro de salud del Raval en Elche, premiado en el congreso valenciano de Medicina Familiar

El centro de salud del Raval en Elche ha obtenido el premio al “Mejor Caso Clínico” en el XXXIV Congreso de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, celebrado recientemente en Altea, gracias a un estudio que evalúa la eficacia de un nuevo fármaco para combatir la obesidad. En total, el Departamento de Salud Elche-Hospital General participó con más de diez casos clínicos, investigaciones y ponencias, consolidando su protagonismo en este encuentro científico.

Tirzepatida como posible alternativa a la cirugía

El trabajo galardonado, titulado “Tirzepatida, ¿sustituto de la cirugía bariátrica?”, fue presentado por María Mateo, Concepción Torres y Marcela Beatriz Espina, residentes de Medicina de Familia en el centro de salud del Raval. El caso describe cómo la Tirzepatida, uno de los fármacos aprobados para el tratamiento de la obesidad, resultó efectiva en una paciente con obesidad de grado 3 durante un seguimiento de tres meses.

Un momento de la entrega del galardón a responsables del centro de salud del Raval en Elche durante el congreso de Altea / INFORMACIÓN

La doctora María Mateo explicó que el tratamiento combinaba el medicamento con una dieta hipocalórica y ejercicio físico, “presentando esta combinación muy buenos resultados”. Añadió que, “dado que la obesidad y el síndrome metabólico son enfermedades muy prevalentes en nuestra sociedad, con estos nuevos fármacos se pretende disminuirlas y con ello reducir el riesgo cardiovascular asociado a las mismas”.

Objetivos y seguimiento del estudio

Por su parte, la doctora Concepción Torres señaló que el objetivo principal del trabajo era “cuantificar la pérdida de peso medida en kilogramos en pacientes de nuestro cupo en tratamiento con Tirzepatida durante 3 meses de seguimiento. Y como objetivos secundarios medir también el colesterol LDL, la hemoglobina glicada y el perímetro abdominal”.

En cuanto a los resultados de este estudio del departamento del Hospital General de Elche, Torres detalló que se observó “una pérdida de peso de la paciente del 16% a las 72 semanas con dosis de 5 mg/semana del fármaco, la reducción del perímetro abdominal, una reducción del colesterol LDL, una reducción de la hemoglobina glicada y una recuperación importante de la normoglucemia, y por consiguiente una disminución del riesgo.