Récords Guinness y hamburguesas para todos en Crevillent

La Gran Fiesta de la Hamburguesa reparte más de 6.000 unidades gratuitas en Crevillent y concede los premios al concurso de pinchos de las comparsas

Crevillent batió dos Récord Guinness en su Gran Fiesta de la Hamburguesa: la más grande del mundo en 2014 y la hilera más larga en 2016.

Crevillent batió dos Récord Guinness en su Gran Fiesta de la Hamburguesa: la más grande del mundo en 2014 y la hilera más larga en 2016. / Matías Segarra

Pere Escortell

En Crevillent, en sus Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, también se come. Y no poco. Además, se hace en dos eventos totalmente abiertos a todos los ciudadanos. Incluso a visitantes. Las comparsas han cocinado en dos jornadas más de 2.000 kilos de carne. Y la Gran Fiesta de la Hamburguesa repartía este domingo más de 6.000 unidades gratuitas entre todos los ciudadanos que se acercaron a la gran carpa de cocinado y distribución, situada en la Rambla del Castellar.

Una carpa llena de sabor y ambiente

Hasta el recinto se desplazaron miles de festeros y ciudadanos que pudieron alimentarse y tomar un refresco, en un acto organizado por el grupo empresarial Cárnicas Ortolá con la colaboración del Ayuntamiento de Crevillent y la Asociación de Fiestas San Francisco de Asís.

Crevillente, Rambla del Castelar,dom, Fiesta de la hamburguesa fiestas moros y cristianos de Crevillent

Miles de vecinos disfrutaron de hamburguesas, música y el concurso de pinchos organizado por Cárnicas Ortolá en colaboración con el Ayuntamiento y la Asociación de Fiestas. / Matías Segarra

En este evento, que lleva más de una década celebrándose dentro de los festejos patronales, los asistentes también disfrutaron de la música de un DJ y de la entrega de los 1.200 euros que Cárnicas Ortolá ofrece en premios a las comparsas en un particular concurso de pinchos, otro de los actos también abiertos al público en general.

Kábilas abiertas y tapas populares

Durante los anteriores dos domingos, las kábilas y cuarteles recibieron a miles de crevillentinos con los brazos abiertos para que degustaran sus especialidades gastronómicas, elaboradas la mayoría con productos donados por el Grupo Cárnicas Ortolá. De esta manera, las comparsas consiguen una inyección extra de financiación con precios muy populares por tapas realmente elaboradas. Desde arroz a alitas de pollo, pasando por decenas de tapas diferentes que los festeros cocinan con gran mimo.

Crevillente, Rambla del Castelar,dom, Fiesta de la hamburguesa fiestas moros y cristianos de Crevillent

Kábilas y cuarteles ofrecieron tapas populares a miles de crevillentinos, muchas elaboradas con productos de Cárnicas Ortolá. / Matías Segarra

Dos récord Guinness

En esta Gran Fiesta de la Hamburguesa, Crevillent ha dejado dos veces registrado su nombre en el Libro Mundial de los Récord Guinness. El empresario Enrique Ortolá consiguió en Crevillent batir dos marcas internacionales relacionadas con su negocio cárnico. De este modo, en 2014 lograron producir y cocinar la hamburguesa más grande del mundo, que pesaba unos 400 kilos.

Dos años después, el grupo empresarial crevillentino quiso rizar el rizo y logró otro Récord Guinness. Esta vez, el de la hilera de hamburguesas más larga del mundo. Nada más y nada menos que 475,10 metros, que fueron certificados por la jueza del popular libro de marcas mundiales.

