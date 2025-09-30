Tercer intento para que el alcalde de Elche tenga nuevo coche oficial

El Ayuntamiento de Elche ha publicado este martes en la Plataforma de Contratación del Sector Público el concurso para la adquisición de varios lotes de vehículos entre los que se encuentra el coche oficial para la Alcaldía y, por tanto, para el alcalde, Pablo Ruz. Será el tercer intento de hacerse con un vehículo de representación después de que los dos anteriores no fructificaran. El primer concurso quedó desierto. En el segundo, entre la adjudicación y el momento de la entrega del turismo, su precio se había elevado tanto (unos 10.000 euros) que la empresa rechazó servirlo porque no podía asumir el sobrecoste, y la Administración local tampoco. El Ayuntamiento entendió el motivo: la fluctuación económica. Y ahora no sólo eleva esos 10.000 sino que llega hasta 16.000 euros más que aquella adjudicación fallida de 34.500, pese a que en el mes de julio desde el Ejecutivo local aseguraran que, de momento, renunciaban al nuevo coche.

Esta vez, el Ayuntamiento de Elche quiere conseguir que a la tercera sea la vencida, por lo que ha sacado a concurso la adquisición del coche de representación de la Alcaldía por más de 51.000 euros. El anterior proceso se iniciaba en noviembre. En febrero se adjudicaba el vehículo por un valor próximo a los 35.000 euros, pero la empresa aseguraba en junio, cuando se disponía a entregar el turismo, que su valor había pasado a ser de unos 45.000 y que no podía asumir el incremento, de ahí que el pasado verano se rescindiera el contrato.

Ahora, después de más de un año de la primera licitación, el dinero consignado podría ser ya definitivo. Entonces, un informe técnico municipal confirmó que los precios del mercado se habían encarecido muy por encima de lo previsto, sin responsabilidad directa de la empresa. Ante esta situación, el 26 de junio la junta de gobierno local aprobó la cancelación del contrato de forma consensuada, argumentando razones de interés público y la imposibilidad de ejecutar el acuerdo en las condiciones pactadas. De este modo, el alcalde, Pablo Ruz, y su equipo se quedaban sin el nuevo vehículo que debía sustituir a los antiguos coches oficiales, a pesar de la necesidad urgente de renovación para mejorar la eficiencia y reducir el impacto ambiental.

Contrato compuesto de tres lotes

La nueva convocatoria forma parte del contrato de “Suministro de vehículos para la renovación del parque móvil municipal”, publicado este mismo 30 de septiembre en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El expediente, con un presupuesto total de 191.906 euros (158.600 sin IVA), incluye tres lotes: un furgón con cesta, un monovolumen de ocho plazas y el ansiado turismo berlina destinado a la Alcaldía, que parte de un importe base de 51.425 euros (42.500 sin impuestos). El plazo para presentar ofertas finaliza el 20 de octubre.

Criterios y plazos de la nueva licitación

El tercer concurso mantiene la exigencia de que el vehículo sea una berlina de color gris grafito metalizado o similar, con etiqueta 0/ECO de emisiones. La adjudicación se decidirá principalmente por el precio (76 % de la puntuación), además de los años de garantía, el mantenimiento ofrecido y los kilómetros de cobertura. El plazo de ejecución es de seis meses desde la adjudicación, y la apertura de las ofertas económicas se anunciará en la misma plataforma electrónica.

El Ayuntamiento de Elche saca a licitación el concurso para adquirir el vehículo oficial del alcalde / Matías Segarra

Renovación del parque móvil

Aunque el foco está en el coche del alcalde, el contrato también contempla la compra de un monovolumen de ocho plazas (67.500 euros) y un furgón con cesta de 15 metros (58.806 euros), destinados a servicios como la Escuela Taller, Protección Civil y Alumbrado Público. Con este tercer intento, el Ayuntamiento espera por fin modernizar su parque móvil y dotar a la Alcaldía de un vehículo de representación acorde a las necesidades institucionales.

Con mermas mecánicas y desgaste generalizado

En los dos procesos que se convocaron, tanto el verano de 2024 como después, ese otoño, en la memoria justificativa del contrato se explicaba la situación de parte del parque móvil: “Los vehículos disponibles para desplazamientos oficiales del personal municipal, principalmente relacionados con el área de Alcaldía, son coches que tienen entre 18 y 20 años, entorno a los 300.000 kilómetros recorridos cada uno e importantes mermas mecánicas, con un desgaste generalizado y una elevada fatiga de materiales”. Por eso mismo, se sentenciaba que “se hace necesario proceder a la sustitución de estos imprescindibles elementos de trabajo, por obtener un mayor ahorro energético y medioambiental”.

Reseñable, además, es que el proceso se aprobó en la junta de gobierno celebrada el jueves 25 de septiembre, por lo que, como se señala expresamente en el acuerdo de inicio del expediente, está afectado por el cibertaque que se detectó en el Ayuntamiento de Elche el pasado mes de de agosto. Eso implica que el expediente se ha iniciado en formato papel y la firma es manuscrita, tal y como se estabelció en el decreto de Alcaldía del 28 de agosto.