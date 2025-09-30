SUCESOS
Apuñalado en Elche en una reyerta entre marroquíes y sudamericanos
La agresión ocurrió en el barrio de Carrús, el herido se encuentra fuera de peligro y la Policía detuvo al supuesto autor
Un joven, cuya identidad se desconoce, fue apuñalado el lunes por la noche en el barrio de Carrús, en Elche, según ha confirmado INFORMACIÓN. Los hechos ocurrieron sobre las 22 horas en la zona norte, concretamente en el Jardín de Andalucía, y en los hechos se vieron involucrados dos grupos de jóvenes, al parecer, de inmigrantes. Uno de ellos eran de origen magrebí, al parecer marroquíes; y el segundo sudamericano. Se desconocen los motivos que originaron la pelea, en cualquier caso nada importante pero que fue subiendo de tono y que terminó con gritos, patadas, golpes y al menos un arma blanca que habría sido requisada por los agentes con la cual se apuñaló a uno de estos jóvenes.
Policía Local y Nacional acudieron tras una llamada al servicio de emergencias del "112" que advertía de lo que estaba ocurriendo. Los agentes localizaron a un joven que habría sufrido un navajazo y lograron detener, al menos, a uno de los implicados, que fue trasladado a la Comisaría de Elche. El herido, que según las mismas fuentes no presentaba lesiones de gravedad, fue trasladado al Hospital del Vinalopó. Hoy está previsto que se le tome declaración en relación a estos hechos. El arrestado pasará a disposición policial, a priori, por un delito de lesiones, ya que las heridas que presentaba la víctima no afectaron a órganos vitales.
La preocupación policial, más que por el hecho de que se produzca una pelea, se centra en que algunos jóvenes vayan armados, como era el caso, no solo para defenderse de una posible ingresión sino para atacar a alguien. Durante las próximas horas se reforzará la seguridad en la zona en previsión de que puedan volver a citarse los jóvenes para terminar de saldar cuentas. La Policía no ha querido hacer declaraciones por lo ocurrido. Las agresiones entre grupos de migrantes de origen distinto, con el uso de armas blancas, no son habituales en Elche por lo que de momento se considera un hecho aislado, pero que está bajo investigación.
Antecedente
Este incidente se produce dos meses después de la muerte de un joven en la Plaza Primero de Mayo, también en el barrio de Carrús, a pocos metros de donde se inauguró una comisaría de la Policía Local, a plena luz del día. El autor fue detenido esa misma noche. A raíz de este crimen, el alcalde Pablo Ruz, quien aseguró que la apertura de la comisaría de Policía Local no era una respuesta a la inseguridad del barrio, prometió redoblar los controles de seguridad.
