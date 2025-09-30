Campus Cámara CEU inicia su actividad con un modelo pionero de formación modular y flexible

El Campus Cámara CEU comienza su actividad académica el próximo 16 de octubre en el Centro Empresarial Panoramis con un planteamiento pionero en la formación empresarial. Impulsado por la Universidad CEU Cardenal Herrera y la Cámara de Comercio de Alicante, el proyecto nace con la vocación de situar a la provincia como referente en innovación educativa aplicada a la empresa. Su propuesta se basa en un modelo modular y flexible que permite avanzar desde microcredenciales universitarias hasta másteres de formación permanente, siempre con el aval de la CEU UCH.

El modelo rompe con los esquemas tradicionales y sitúa al alumno en el centro, dándole la posibilidad de diseñar su propio itinerario formativo según su tiempo, sus necesidades y sus objetivos profesionales. Cada pieza cursada conecta con múltiples opciones y abre la puerta a una formación a medida que evoluciona al ritmo de cada persona y de cada empresa.

Formación diseñada con el tejido empresarial

El modelo académico del Campus Cámara CEU se construye a partir de un esquema sencillo y, al mismo tiempo, innovador. El resultado es un formato formativo que combina la flexibilidad modular con la exigencia académica y la aplicación inmediata al mundo empresarial. Cada programa se organiza por piezas:

Las piezas pequeñas corresponden a microcredenciales de 3 ECTS , centradas en contenidos muy específicos y de aplicación inmediata en el ámbito profesional. Al completarlas, los estudiantes reciben certificaciones digitales que pueden incorporar a sus perfiles en plataformas profesionales.

corresponden a , centradas en contenidos muy específicos y de aplicación inmediata en el ámbito profesional. Al completarlas, los estudiantes reciben certificaciones digitales que pueden incorporar a sus perfiles en plataformas profesionales. Tres microcredenciales conforman una pieza mediana , denominada Programa de Formación Avanzada (PFA) , con una extensión de 9 ECTS y una especialización más amplia en un área concreta.

, denominada , con una extensión de 9 ECTS y una especialización más amplia en un área concreta. La acumulación de microcredenciales y PFAs permite alcanzar una pieza grande, que da lugar a títulos de Experto Universitario o Máster de Formación Permanente.

Este sistema de construcción progresiva convierte la formación en un itinerario flexible, adaptable al tiempo disponible y a las necesidades del alumno o de la empresa que lo financia. La modularidad evita que la formación se convierta en un todo o nada: es posible comenzar con una microcredencial concreta y, en el futuro, ir sumando nuevos bloques hasta obtener una titulación de mayor alcance.

El modelo ha sido diseñado en diálogo con los sectores estratégicos de la provincia de Alicante —alimentación, turismo, moda y calzado, decoración—, que demandan profesionales con competencias específicas en ámbitos como la digitalización, la internacionalización y la gestión de procesos. Esa conexión con la realidad productiva es la que otorga al proyecto su carácter pionero: no se trata solo de impartir contenidos, sino de alinearlos con los retos de competitividad que afrontan las empresas del territorio.

Flexibilidad en el tiempo y en el coste

Uno de los aspectos más diferenciales de esta iniciativa es su flexibilidad en el tiempo y en el coste. Los itinerarios no tienen un calendario rígido: un alumno puede obtener un máster en un año o extenderlo hasta cinco, en función de su disponibilidad y objetivos.

La alianza con la Cámara de Alicante asegurauna conexión directa con el tejido empresarial de la provincia / .

Esa misma lógica se aplica al coste. Al no ser obligatorio matricularse de un bloque completo, cada persona paga a medida que avanza, lo que elimina la barrera de un desembolso inicial elevado. Este planteamiento abre la puerta a un modelo accesible, en el que el valor se concentra en cada paso formativo realizado y certificado.

La combinación de flexibilidad temporal y económica refuerza el carácter pionero del Campus Cámara CEU, un proyecto que adapta la universidad a la vida de los profesionales y no al revés.

Aval universitario y conexión con la empresa

Todas las etapas del modelo —desde las microcredenciales hasta los másteres— cuentan con el aval de la Universidad CEU Cardenal Herrera, que emite los títulos bajo la normativa de los programas propios universitarios. Esta garantía académica aporta prestigio y rigor a cada itinerario, al tiempo que asegura que la formación se diseña con criterios de calidad universitaria.

La alianza con la Cámara de Alicante asegura, además, una conexión directa con el tejido empresarial de la provincia. Los programas se centran en áreas de especial relevancia como la transformación digital, la mejora competitiva y el liderazgo y gestión del cambio, todas ellas diseñadas con participación de expertos en activo para garantizar la aplicabilidad de los contenidos a los retos reales de las empresas.

Formación bonificada para empresas

Todas las empresas con trabajadores que coticen por la contingencia de formación profesional disponen de un crédito anual para formación, regulado por la Ley 30/2015, de 9 de septiembre. Este crédito, no acumulable, permite recuperar parte de la inversión mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

En el Campus Cámara CEU la gestión de estas bonificaciones se realiza directamente con la empresa. El alumno abona inicialmente el importe del curso y, tras completarlo con al menos un 75% de asistencia, se tramita la documentación necesaria para que la empresa pueda aplicar la bonificación en los pagos siguientes.

De este modo, la formación en el Campus Cámara CEU no solo aporta valor a cada profesional, sino que también revierte en la competitividad de las empresas, al facilitar un retorno directo de la inversión en capacitación.