Detenidos dos vecinos de Elche por extorsión y agresión a un empresario en Madrid

Dos ladrones, uno un español y el segundo dominicano, residentes en Elche, han sido detenidos en Madrid en relación con el asalto a un empresario al que golpearon, amenazaron de muerte y maniataron para que les entregara todo el dinero que tenía. La Policía Nacional está investigando si actuaron de motu proprio o por encargo, es decir, como dos sicarios. En su declaración aseguraron que ambos residían en Elche (aunque se ha constatado que uno era natural de Madrid) y que se encontraban en la capital de España "en busca de trabajo" dentro del sector de la construcción, una versión que los investigadores no dan por buena y creen que ocultan algo.

La víctima es un empresario al que asaltaron en su negocio el pasado jueves, fue brutalmente golpeado con una llave inglesa, según su declaración, y maniatado bajo la amenaza de matarlo si no les daba el dinero del que disponía. El arresto de ambos fue casual porque una patrulla de la Policía Municipal de Madrid sospechó de ambos antes de que se metieran en un taxi arrojando algo en una papelera. Los agentes se dirigieron a estos dos individuos, de 38 y 40 años, que aseguraron a la tradicional pregunta "¿de dónde son ustedes?" que habían llegado desde a Elche a Madrid porque estaban buscando una oportunidad laboral sin éxito porque se encontraban sin empleo. La Policía sospecha que probablemente fueran a Madrid a realizar un encargo, lo que forma parte de la investigación, que corre a cargo de la brigada de Secuestro y Extorsiones, y que tenían un precio pactado con una tercera persona, pero esto no deja de ser aún una hipótesis.

Cámara oculta

Tras requisarle los objetos que llevaban comprobaron que había documentación de identificación y tarjetas de crédito, todo ello a nombre de una tercera persona, así como anotaciones de números compatibles con claves secretas. En la papelera encontraron además unas llaves. No solo llevaban estos objetos, también un spray de defensa, unos guantes negros y unas gafas con cámara oculta. La Policía Nacional se hizo cargo de la investigación, el DNI les llevó al piso de un empresario en el barrio de Salamanca, que no estaba en su domicilio, y de ahí a una mercantil propiedad de este donde comprobaron que estaba cerrada por fuera, pero a través de una ventana observaron que el interior estaba revuelto y que había luz. Allí encontraron a la víctima en shock tras el asalto y herido. En su declaración aseguró que horas antes dos individuos habían llegado al negocio con un pretexto. Tras abrirles, le empujaron y cerraron tras de sí. Había comenzado su pesadilla. Golpes que acabaron con él y destrozos en el despacho para atemorizarlo. Sin saber qué le iba a ocurrir fue maniatado y amordazado con su propia corbata para que no pidiera socorro.

Comisaría de Elche / Áxel Álvarez

Llave inglesa

Los ladrones, con una llave inglesa y a base de golpes, lograron que diera la combinación de la caja fuerte, aunque esta estaba vacía, tal y como este les había asegurado, pero pensaron que era un farol. "No salgas o te matamos", le dijeron, dejándolo malherido y atado, mientras se llevaban su documentación y las tarjetas de crédito con los números apuntados. El empresario agredido fue atendido por los servicios de emergencia con múltiples contusiones y heridas. Los dos arrestados han acabado en prisión por los delitos de agresión, amenazas y detención ilegal, mientras se trata de averiguar si actuaron por su cuenta o siguiendo órdenes de terceros.